La dura respuesta de Villarruel a Kicillof por respaldar los libros del plan de lecturas bonaerense

La vicepresidenta Victoria Villarruel sumó un nuevo round a su pelea con la administración de Axel Kicillof por el plan de lecturas bonaerense. Tras el respaldo del gobernador a los libros que habían sido cuestionados por la dos de Javier Milei, la titular del Senado volvió a arremeter contra las obras literarias promovidas por la gestión peronista. “ ¡¡Nunca es buen día para leer libros que exaltan la pedofilia y sexualizan a los niños, Kicillof!!” , escribió en X, en respuesta a un mensaje del mandatario provincial.

“El libro que tenés en la mesa titulado Si no fueras tan niña es la historia de una niña de 14 años abusada por un adulto de 30″, marcó y siguió: “¿En serio usás esa tragedia para meterle mierda en la cabeza a los niños y adolescentes de la provincia de Buenos Aires? ¡Con nuestros niños no te metas!”.

Nunca es buen día para leer libros que exaltan la pedofilia y sexualizan a los niños, Kicillof!!

El libro que tenés en la mesa titulado “Si no fueras tan niña” es la historia de una niña de 14 años abusada por un adulto de 30, en serio usás esa tragedia para meterle mierda en la… https://t.co/Z7CTBa1U4P — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 17, 2024

Este nuevo mensaje de Villarruel se dio en respuesta a una publicación que hizo este domingo el titular del Ejecutivo provincial, quien compartió una imagen suya con un ejemplar de “Cometierra”, de Dolores Reyes y comentó: “Qué mejor que un domingo de lluvia para leer buena literatura argentina. Sin censura”.

Si bien no hubo una mención explícita, el post del mandatario bonaerense fue en clara alusión a las críticas que le llovieron desde La Libertad Avanza tras la exposición de, quien hace más de una semana compartió en tono crítico dos fragmentos del texto de Reyes. “Los bonaerenses no merecen la degradación e inmoralidad que Axel Kicillof les ofrece. Existen límites que nunca deben pasarse”, señaló en ese momento .

El debate generado a partir de los reclamos de Villarruel trascendió las redes sociales y llevó a que el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, saliera a responder y a defender el materia que se reparte en los centros de enseñanza bonaerenses. En ese contexto, aseguró que no se trata de educación sexual sino de instrumentos que “permiten hablar las cosas de otra manera”.

“Son herramientas para las bibliotecas y los docentes. No se obliga a nadie a leerlos y no son para niños. Si hay libros que tienen temática política, escenas de sexo o lenguaje soez, esos no van para secundaria básica sino para la orientada, de 16 a 19 años. Además, van con una inscripción que dice ‘Requiere acompañamiento docente, explicó este lunes en una entrevista radial.

De esta forma, el funcionario remarcó la importancia de este tipo de contenidos debido a que los estudiantes “están inmersos en el desarrollo de la sexualidad desde mucho antes” y ratificó así el programa “Identidades Bonaerenses”, una colección de más cien libros de narrativa, novela gráfica y poesía que fue lanzada en 2023 con el aval de las autoridades políticas y educativas de la provincia de Buenos Aires y se distribuyó en bibliotecas. Entre esas obras se encuentra “Cometierra”, el texto que generó la polémica.

LA NACION