Denunciaron al abogado de Fabiola Yañez por violación del secreto profesional e incompatibilidad de sus asesorías

Ingresó hoy una denuncia en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal contra Juan Pablo Fioribello, quien se presentó en los últimos días como letrado de Fabiola Yañez y quien la acompañó en las primeras presentaciones de junio frente al juez federal Julián Ercolini. La denuncia fue hecha por el abogado Jeremías Rodríguez, que acusa a su colega por violación de disposiciones de la ley marco de ejercicio de la abogacía y por faltas al código de ética.

Se solicitó que se inicie una investigación por haber violado presuntamente el secreto profesional y haber asesorado simultáneamente a “dos personas con intereses opuestos” (Yañez y Alberto Fernández) y por “ventilar hechos de un expediente de carácter reservado”.

Desde el domingo, Fioribello dio decenas de entrevistas en una suerte de representación de Yañez, aunque formalmente no es su abogado designado para la causa. Incluso, la ex primera dama se presentó hace dos días a declarar frente a Ercolini sin su asistencia. Sin embargo, la acompañó a fines de junio cuando, a través de él, se comunicaron con Yañez para transmitirle que habían encontrado, en el marco de la causa de los seguros, las evidencias de un posible caso de violencia de género en su contra. En ese momento, la mujer no quiso formalizar una denuncia pero, frente a la revelación de los hechos, llamó el lunes a la secretaria de Ercolini y dijo que quería desarchivar las actuaciones.

En sus apariciones públicas, Fioribello reveló conversaciones que él tuvo con Yañez y con Fernández. Dijo que, cuando le consultó sobre la supuesta violencia contra su pareja, este le aseguró: “Cometí errores como cualquier humano y seguramente hice cosas equivocadas, pero te juro por Dios que en mi vida le pegué a una mujer y menos a Fabiola”.

“Fui a decirle a Fabiola que encontraron eso y ella me dijo que era una discusión pero que después me explicaba. Me contó que no quería hacer la denuncia y me pidió no ir a Buenos Aires porque sería un trastorno viajar y quería estar con su hijo. Ahí me pidió hacer esto vía Zoom. A ese expediente sólo tuvieron acceso Ercolini y su secretaria, quien le brindó mucho apoyo a Fabiola. Le garantizaron que esto no iba a trascender”, añadió en una entrevista.

