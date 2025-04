Alberto Fernández se defendió tras su procesamiento en la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez

Un día después de que la Cámara Federal porteña confirmara su procesamiento por violencia de género en la causa en la que está denunciado por la exprimera dama, Fabiola Yañez, el expresidente Alberto Fernández dio una entrevista este miércoles y reafirmó su inocencia. Siempre en la misma línea, reiteró que el golpe que se vio en el ojo de su expareja y madre de su hijo Francisco en una foto “nunca existió” y que fue causado por un tratamiento estético. “Fabiola tiene una enfermedad psiquiátrica de la cual deriva una adicción”, dijo.

En tanto, volvió a criticar al juez federal Julián Ercolini, que instruye la causa, y destacó a Roberto Boico, integrante de la Cámara porteña, quien votó en contra de procesarlo. Dijo que eso es una muestra de que la Justicia ya comenzó a advertir sus planteos, pese a que esa mirada quedó en minoría ante la decisión de Martín Irurzun y Eduardo Farah tomada el martes.

No fue solo eso. También se metió en la interna peronista y salió en defensa del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en medio de la disputa con Cristina Kirchner.

“Yo conozco los problemas que tiene Fabiola... Me cuesta hablarlos porque son problemas crónicos de salud muy serios, que en gran medida explican todo esto. Cuando hago referencia muchos dicen ‘porque está enferma no le puede pegar’. Es que yo nunca le pegué. Estoy diciendo que si uno ve su enfermedad, lee la historia clínica de Ineco, eso explica muchas de las cosas que hizo y hace. Hablamos de una enfermedad psiquiátrica de la cual deriva una adicción, de lo que no me gusta hablar por respeto a ella, porque finalmente es la mamá de mi hijo y no quiero exponerla tanto", indicó el expresidente en Radio Splendid, en relación con los problemas de alcoholismo que tendría Yañez.

Asimismo, planteó que la exprimera dama restringe sus interacciones con el pequeño Francisco y dijo que la última vez que pudo hablar con su hijo fue el 11 de abril pasado, para su cumpleaños. “Yo esperaba viajar [para esa fecha, a España]. Cuando fui a viajar, me mandaron un pliego de condiciones absurdo: que no puedo discutir la tenencia... Yo soy un padre responsable, no tengo ningún interés en que Francisco deje de ve a su mamá, pero me preocupa mucho que su mamá, en el estado en el que está, que hay tuits españoles que hablan de que la ven a la noche en el estado en el que está, se encuentre en manos de ella tan lejos. Le pasa algo y el nene está a 12.000 kilómetros, no tiene ningún familiar allá, hay un tema de protección del niño que a mí me preocupa. No soy un padre irresponsable, generalmente los padres queremos a nuestros hijos tanto como las madres”, planteó sobre su hijo menor, que nació cuando la pareja estaba instalada en Olivos.

Con respecto a Yañez, Fernández reafirmó que le hizo dos denuncias: una por amenazas coactivas, por un llamado que la exprimera dama le giró en noviembre, y otra por falso testimonio agravado, presentada hace dos días. “Nadie cuenta que Fabiola Yañez me hizo una docena de imputaciones y de la docena quedaron cuatro, tiradas de los pelos”, indicó.

En eso, consideró que es “injusto e ingrato” lo que le toca pasar en esta causa judicial y dijo estar “seguro” de la parcialidad de Ercolini, pese a que su pedido de que sea corrido del expediente no prosperó en la Justicia.

A su vez, en su primera reacción ante el fallo de Cámara en su contra, que avaló al juez Ercolini, expresó: “Ayer me quedó un sabor agridulce, porque dos camaristas hicieron lugar a lo de Ercolini, una mirada segmentada, sesgada, de lo que hay en la causa, pero me quedó la tranquilidad de que hubo un tercer juez que leyó la causa, y que dijo cosas muy graves sobre el trámite y el modo en cómo se meritó la prueba. Me queda la tranquilidad de que alguien en la Justicia ya empezó a advertir lo que vengo planteando hace mucho tiempo“.

Con esto último se refirió al juez Boico, que estuvo en contra de su procesamiento, y dijo que los justificativos del magistrado son “una pieza académica maravillosa” que debería ser leída por los alumnos de Derecho Procesal. “Se hace preguntas que me hago yo: ¿Cómo es posible que esta testigo no esté mencionada en ningún momento? Hay testigos que dicen que Fabiola se caía, se lastimaba, se llenaba de moretones por los golpes y se sacaba fotos diciendo que algún día las iba a usar. Amigas de Fabiola, no amigos míos, que trabajaban con ella. ¿Cómo es posible que no haya un renglón sobre eso?“, comentó.

Y bajo esa postura marcó: “Boico dijo que yo nunca negué que esas lesiones puedan haber existido, lo que cuestiono es que se las haya causado yo. La lesión en el ojo claramente fue el resultado de una intervención estética que se hizo, que ella siempre negó y que ahora quedó probada. Ese ojo negro nunca lo tuvo, lo que tuvo... Ella presenta unos videos... Presenta la foto y después acerca unos videos, tratando de justificar el ojo negro. Ese ojo negro nunca existió y nunca nadie lo vio, no hay un solo testigo. A Saavedra [el entonces médico de Presidencia] le mostraron la foto y dijo: ‘Yo ese ojo nunca lo vi, lo que vi fue una leve equimosis en el párpado, causado por la esteticista’. Fue una mala inyección causada por la esteticista. Y ahora descubrimos en el teléfono de la esteticista que el 18 de junio acuerda ir el 19 a Olivos para inyectarle a Fabiola plasma enriquecido en plaquetas y eso es lo que pasó“.

Con “la foto” se refiere a esa imagen de Yañez golpeada, que apareció en chats que la exprimera dama le mandó a la secretaria privada de Fernández, María Cantero, y que se encontró en medio de la investigación por la causa seguros. Allí la exprimera dama le contaba a la mano derecha de su marido que él la violentaba.

“Yo no volví a hablar con ella [con Cantero], pero siempre me pregunté cómo es posible que no me haya dicho esto. Nunca me lo dijo. Boico marca que hay 174 páginas de chats entre María Cantero y Fabiola, María Cantero cuando declara dice que no es amiga de Fabiola, que la vio muy pocas veces. En 99% de los chats hablan de cosas triviales: de ropa, ‘qué bien que estamos’, carteras, zapatos; no hablan de nada serio. Al día siguiente de que le dice Fabiola semejante cosa, María le dice: ‘Te vi en un Zoom, estabas espléndida, me encantó cómo estabas’. Y al día siguiente le dice ‘me encantó tu vestido’ y siguen hablando, y nunca más hablan del tema. Dos psicóticas son", comentó Fernández al respecto de su expareja y de su exsecretaria.

“No se puede entender, porque si a mí alguien me dice una cosa así, el resto de mi vida voy a preguntar cómo están las cosas. Es todo llamativo. Y cuando el hecho ocurrió [que la Justicia encontró las conversaciones], la reacción de Fabiola fue que no sabía de qué le estaban hablando, no sabía que había mandado esos chats”, dijo el expresidente, quien pidió que se investigue “todo” y que tomen en cuenta la prueba que introdujo su defensa en la causa.

Entonces, insistió con que pudo “probar” que fue la esteticista quien le hizo una aplicación en el ojo a su exmujer y que, por el contrario, él no le pegó. “El 20 de junio, cuando nos levantamos para el acto, le dije: ‘Fabiola, ¿qué te pasó en el ojo?‘. Yo le avisé y Fabiola fue la que empezó con el argumento de ‘tal vez dormido me pegaste, durmiendo tal vez me pegaste un codazo’. Y yo le decía: ‘¿Cómo te voy a pegar un codazo y vos no reaccionaste? Mirá cómo tenés el ojo’. Así fueron las cosas. Y después creo que ella empezó a sostener la teoría del codazo porque le daba vergüenza decir que se había hecho un tratamiento estético“, aseveró.

Además, recordó que en un primer momento Yañez no quiso avanzar con una denuncia en su contra, pero reiteró que después lo hizo -siempre según su versión- porque la periodista Sandra Borghi le habría ofrecido US$3 millones a la exprimera dama para grabar un documental donde contara su historia. "Es un delirio, qué se yo, pero así fue. Nadie se molestó en verificar si lo que dije era cierto, si Sandra Borghi estuvo en España, si se reunió, si fue la instigadora de todo esto. Doy nombre y apellido porque me lo dio Fabiola y quiero aclarar que no la conozco a Sandra Borghi, me entrevistó un par de veces en Mitre, pero no la he tratado en mi vida”, acotó.

Seguro de que esta causa en su contra “le sirvió mucho al Gobierno”, Fernández aclaró que con eso no quería decir que la gestión de Javier Milei era culpable por haber hecho la denuncia, pero sí consideró que esto les permitió a los funcionarios actuales “ensuciarlo y descalificarlo social y públicamente”, como así también para plantear que las reformas en materia de violencia de género que impulsó su administración eran “una pantomima” y un “acto de cinismo” de parte suya. “Les sirvió para todo eso, para ponerme en un lugar horrible, de un hombre que le pega a una mujer”, comentó.

La interna peronista

Por otra parte, Fernández se metió en las divisiones que atraviesa el peronismo entre su exvice, Cristina Kirchner, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Luego de aclarar que siempre le fue “leal” a la expresidenta, incluso en el momento en que -según acusó- Clarín le habría pedido “entregarla”, el antes mandatario tildó como “una vergüenza” cómo avanzó la Justicia en la causa Vialidad, por la que la jefa del Partido Justicialista (PJ) tiene una doble condena y está a la espera de que defina la Corte.

Sin embargo, respondió que “sí” cuando le preguntaron si Cristina Kirchner se “portó mal” cuando fue su vice y atravesaron fuertes disidencias en la coalición gobernante.

ARCHIVO.- Axel Kicillof, Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Kirchner HO - PRESIDENCIA

“Con todo respeto y no con la idea de revivir algo… Ahora veo lo que le pasa a Kicillof y todos dicen: ‘Le están haciendo lo que te hacían vos’. Y creo que es un suicidio pegarle a Kicillof. Los que somos peronistas y no estamos de acuerdo con este gobierno, los que creemos realmente en la idea de que la Argentina necesita ser progresista y demás, realmente tenemos que cuidarlo a Kicillof, el deber objetivo es cuidarlo, como tenemos el deber objetivo de cuidar a nuestros gobernadores, a nuestros legisladores. No maltratarlos. ¿Por qué nos maltratamos entre nosotros?“, dijo, en defensa del gobernador de la Provincia, que atraviesa un momento de alta fricción con la expresidenta y con La Cámpora por las elecciones legislativas de este año.

