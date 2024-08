Derrotas del oficialismo en el Congreso: la Casa Rosada no llamó a los gobernadores, que dicen que ya no les pueden pedir “nada más”

Escuchar

CÓRDOBA.- Los gobernadores, tanto los de Juntos por el Cambio (JxC) como los peronistas “dialoguistas”, tomaron distancia de la tensa semana que se vivió en el Congreso, donde Javier Milei sufrió tres golpes: el de Diputados, que volteó el DNU por los fondos reservados de la SIDE; el de Senadores, que convirtió en ley una nueva modalidad jubilatoria que el Presidente prometió vetar, y el de la Comisión Bicameral de Inteligencia, que ungió como titular al radical Martín Lousteau y no al postulante que impulsaba Santiago Caputo. “Nadie de la Rosada nos llamó”, coincidieron los mandatarios consultados por LA NACION. No lo dijeron explícitamente, pero dejaron en claro que tampoco tomaron la iniciativa para tratar de evitar los reveses.

Hay un ánimo transversal de “agotamiento” entre los gobernadores respecto de cómo marcha la relación con el gabinete libertario. “Ni siquiera hay enojo; ya es otra instancia –dice un mandatario de Juntos por el Cambio (JxC)–. Tenemos la impresión de que no les interesa consolidar la relación con quienes nos hemos mostrado aliados, con quienes hemos firmado el Pacto de Mayo, sino hay que creer que tienen incapacidad para diseñar una estrategia y consolidar un vínculo. No pueden pedir nada porque deben todo ”.

Mauricio Macri hizo un zoom con Jorge Macri y los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), además de referentes legislativos, y de allí salió la decisión de que los diputados que les responden dieran quorum para rechazar el DNU de los $100.000 millones de fondos extras para la SIDE. Ese encuentro no se repitió antes de la sesión del Senado por movilidad jubilatoria y el bloque de Pro incluso cruzó al expresidente, cuando los criticó, diciendo que no reciben órdenes.

Además de “agotamiento”, también hay enojo entre los gobernadores. No solo porque las diferentes “promesas” que desde la Rosada les hicieron no se cumplieron, sino porque además aparecen “gestos” que no logran entender . Apuntan directamente a un convenio firmado con el riojano Ricardo Quintela para “reactivar la construcción de viviendas”. Fue Ariel Puy Soria, ministro provincial del área, quien mostró en sus redes sociales la foto y precisó: “Pondremos en marcha nuevamente 1527 viviendas que serán financiadas por Nación, 430 viviendas financiará la provincia y con fondos nacionales avanzaremos con la construcción de 312 lotes con servicios a través del Plan Nacional de Suelo Urbano”.

La confrontación entre el riojano y Milei arrancó antes de que el libertario fuera electo y no cedió nunca. La provincia cordillerana emitió cuasimonedas y argumentó que debió hacerlo porque la Nación incumple el envío de fondos de la coparticipación que le corresponden. “Será esa la estrategia que hay que seguir –ironiza un ministro “dialoguista”–. A nosotros nos reparten promesas y después se hacen los desentendidos”.

Para los mandatarios de JxC el caso paradigmático es el de la devolución de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. A un mes y medio de que Jorge Macri anunciara que había sellado el acuerdo con Luis Caputo, la Ciudad sigue sin cobrar la diferencia y el ministro faltó a la reunión convocada este jueves por la Corte Suprema, a la que mandó a sus funcionarios. Ambas partes dijeron lo suyo, pero no hubo entendimiento.

Los gobernadores remarcan que la conversación del Jefe de Gobierno porteño había sido directamente con Luis Caputo, porque cuando se habla de plata, a los mandatarios les suelen argumentar en la Jefatura de Gabinete que, cuando alguna partida “se traba”, sucede en Economía.

Fondos y promesas

“Nada de todo lo hablado y acordado se cumplió” , insisten los mandatarios y enumeran: los giros incumplidos para las cajas de jubilaciones no transferidas, el traspaso de obras públicas con deuda irresuelta y algunos convenios particulares con determinadas provincias que nunca se concretaron. En los próximos días, los gobernadores de JxC se reunirán para definir los pasos a seguir. Hay algunos que entienden que deben mostrarse “más activos” y no especular con el impacto negativo que podrían tener eventuales “ataques comunicacionales” de Milei.

Los “dialoguistas” Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo también están a la expectativa de que se cumplan los acuerdos que cerraron, en especial los de traspaso de obras públicas. El punto clave es, coinciden, la deuda que la Nación mantiene con las empresas. “Si no se arregla eso, nadie ejecuta nada”, detallan.

El cordobés Martín Llaryora reclamó a los diputados que le responden que no bajaran a la sesión en la que se rechazó el DNU de los fondos extraordinarios para la SIDO. No participaron Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres; Ignacio García Aresca, no estaba. Juan Brügge y Natalia de la Sota sí estuvieron y rechazaron el DNU. Hace una semana el gobernador estuvo reunido con Luis Caputo para tratar de resolver temas pendientes. La senadora Alejandra Vigo, de viaje en el exterior, estuvo ausente en el debate de la movilidad jubilatoria.

Varios mandatarios coincidieron ante este diario que ya le habían anticipado a representantes de la Casa Rosada que la dinámica en el Congreso cambiaría, que no podían esperar que continuara el esquema con que se aprobó la última versión de la Ley Bases. Hoy pueden decir que no los escucharon.