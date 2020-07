Desde EE.UU. renovaron el reclamo de justicia por el atentado a la AMIA

Michael Kozak, del Departamento de Estado de Estados Unidos, al brindar su mensaje por la AMIA Fuente: LA NACION - Crédito: Rafael Mathus Ruiz

Rafael Mathus Ruiz Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de julio de 2020 • 12:55

WASHINGTON.- Estados Unidos renovó el reclamo de justicia por el atentado a la AMIA con acusaciones a Irán y a la organización terrorista Hezbollah en un acto virtual organizado por la embajada argentina en Washington en el que se condenó el terrorismo, se conmemoró el 26º aniversario del ataque y se recordó a las víctimas, y que dejó puntos de sintonía en la relación bilateral.

Sin posibilidad de realizar un encuentro por la pandemia del coronavirus, la embajada argentina en Washington convocó a destacadas figuras políticas de ambos gobiernos y a dirigentes de las principales organizaciones de la comunidad judía de ambos países a participar de un video en un nuevo homenaje a las 85 personas que murieron en la explosión en la vieja sede de la AMIA en la calle Pasteur, un crimen que continúa impune.

"El evento confirma que la lucha contra el terrorismo internacional constituye una de las principales coincidencias de las agendas de política exterior de la Argentina y Estados Unidos", indicó el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, quien abrió y cerró el homenaje virtual. "Continuaremos reclamando que se haga justicia y que los responsables del ataque sean juzgados y condenados", agregó.

En el video, el canciller, Felipe Solá, renovó el compromiso del país "con la verdad y la justicia, lo único que puede darle paz a los familiares y a los ciudadanos del mundo", indicó. "El dolor es indeleble. No se borra", afirmó el jefe del Palacio San Martín.

Ninguno de los mensajes mencionó el memorándum con Irán firmado por Cristina Kirchner cuando era presidenta, que nunca fue visto con buenos ojos en Washington. Tampoco se mencionó al fallecido fiscal Alberto Nisman, quien investigó el atentado a la AMIA y apareció muerto tras denunciar a Cristina Kirchner por encubrimiento y antes de exponer ante el Congreso. Antes de retomar su alianza con Cristina Kirchner, el presidente Alberto Fernández había criticado el pacto, pero ahora matizó su postura al afirmar que fue un intento por "destrabar y encontrar una solución".

Sí hubo, además de los reclamos de justicia, varias menciones a la decisión de la Argentina de declarar a Hezbollah como una organización terrorista, una medida adoptada por el gobierno de Mauricio Macri, ratificada por Alberto Fernández, que reforzó el vínculo con Washington. Funcionarios, legisladores y líderes de la comunidad judía de Estados Unidos abogaron a otros países a hacer lo mismo.

Michael Kozak, el secretario Adjunto Interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, el diplomático norteamericano de mayor rango para América latina, destacó el "fuerte liderazgo" de la Argentina en ese frente.

"Esa gente inocente fue asesinada por Hezbollah con el apoyo de Irán. Hezbollah trató de sembrar miedo en los corazones de todos los que valoran la paz y la libertad. No podemos honrar estas 85 almas sin buscar justicia", dijo Kozak.

"En todo el mundo, otros siguen el ejemplo de la Argentina designando a Hezbollah como organización terrorista. Los Estados Unidos nunca abandonará la lucha contra el terrorismo. Por las víctimas, no podemos hacerlo", agregó.

Del video virtual participaron también el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum; el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovits; el CEO del Comité Judío Americano (AJC, según sus siglas en inglés), David Harris; los congresistas Eliot Engel, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y

Michael McCaul, líder republicano de esa comisión; el senador Bob Menendez, el número dos de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado; la ministra de Justicia, Marcelo Losardo, y el secretario de Culto, Guillermo Rodolfo Oliveri.

Los legisladores norteamericanos y los líderes de la comunidad judía destacaron la decisión de declarar a Hezbollah como organización terrorista, una movida ratificada por el gobierno de Alberto Fernández, que busca mantener una relación sana con la Casa Blanca, a la que necesita para tejer un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ayude a sacar a la economía del pozo. En Estados Unidos, esa designación fue considerada "una señal", y se pidió que otros países sigan el mismo camino.

"Es una noticia extremadamente bienvenida e importante, es una señal. Solo espero que el liderazgo latinoamericano que debería haber mostrado más solidaridad con Argentina desde el principio se uniera a Argentina hoy para señalar con el dedo a Irán y enumerar a Hezbollah como una organización terrorista", afirmó, y luego reclamó: "Todavía queda mucho trabajo por hacer en la Argentina, por parte de Argentina. La justicia retrasada es justicia denegada, y en estos casos, la justicia nunca debe ser denegada", dijo Menendez, uno de los legisladores demócratas más influyentes en política exterior y una de las figuras del Capitolio que presta especial atención a América latina, apuntó a Irán.

"Durante las últimas dos décadas y media, hemos aprendido la verdad irrefutable de que el gobierno de Irán que trabaja con la organización terrorista Hezbollah tiene la sangre en las manos de esas 85 personas inocentes. Si bien el gobierno iraní continúa protegiendo a los funcionarios que ordenan el ataque y los protege del enjuiciamiento, el paso del tiempo no debilitará nuestra resolución. No olvidaremos. No descansaremos hasta que se logre la justicia", indicó.