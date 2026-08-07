Desde el Monumental hasta el Obelisco: los aviones de caza F-16 sobrevolaron la ciudad de Buenos Aires

Con motivo de las celebraciones por su 114° aniversario, la Fuerza Aérea Argentina (FAA) llevó a cabo este viernes un pasaje aéreo de aviones de caza F-16 Fighting Falcon que sobrevolaron la ciudad de Buenos Aires desde el norte hacia el sur.

Los cazas se trasladaron desde el Monumental hasta el Obelisco

Los cazas iniciaron su recorrido en el norte, con un paso por el Estadio Monumental de River en Núñez. Luego fueron hacia la Costanera Norte y al Aeroparque Jorge Newbery.

“Si te gustan los aviones, no te lo podés perder”, había convocado la Fuerza Aérea en su invitación, donde pidió a los ciudadanos “acercarse a los puntos de avistaje” ubicados en el estadio de River Plate; Costanera Norte, el aeroparque Jorge Newbery y el Obelisco.

Luego del evento, la FAA anunció que este sábado a las 11 los cazas repetirán el sobrevuelo, con el mismo camino que realizaron este viernes.

Los cazas sobrevolaron la Ciudad

“El pasaje fue parte del anticipo de las celebraciones de los 114 años de la Fuerza Aérea”, destacó una fuente de la FAA en diálogo con LA NACION. Esa festividad que culminará el lunes próximo con un acto central en la Base Aérea de Morón.

Los Caza F-16 Sobrevolaron Buenos Aires

Durante esa ceremonia, que no sería abierta al público, también estaría estipulada una demostración de los cazas-16.

El programa por los cazas F-16

Argentina cuenta con seis de los 24 aviones que el país le compró a Dinamarca en 2024, cuando todavía ejercía Luis Petri como ministro de Defensa.

Los cazas, cerca del Obelisco

“Hoy estamos concretando la adquisición aeronáutica militar más importante desde 1983. Se trata de 24 aviones F-16 que han sido modernizados y equipados con la mejor tecnología, y que hoy se encuentran al nivel de las mejores aeronaves que vuelan en los cielos de la región sudamericana y del mundo”, había expresado en aquel entonces el actual diputado de La Libertad Avanza (LLA).

A su vez, se espera que a inicios de septiembre se complete la incorporación del segundo lote de aeronaves.

El siguiente lote de F-16 llegará en septiembre Ricardo Pristupluk

“No podemos dar la fecha exacta, pero el próximo lote (de seis aviones) llegará en septiembre, antes de lo previsto”, había expresado en julio el coronel Juan Manuel Sosa, uno de los jefes del programa “Peace Condor” en diálogo con LA NACION.

Actualmente, la base principal es en Río Cuarto, Córdoba, aunque una vez que el programa finalice se trasladaría a VI Brigada Aérea de Tandil, al considerarse una ubicación mas estratégica y conveniente para la defensa.