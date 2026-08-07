Kicillof fue a la misa por San Cayetano, se refirió a la sesión del Senado y apuntó contra Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asistió este viernes a la misa por San Cayetano en el barrio porteño de Liniers y se refirió a la sesión del Senado en la que el oficialismo consiguió media sanción del proyecto de propiedad privada (sin el polémico capítulo de extranjerización de tierras). Además, apuntó contra el presidente Javier Milei por el nivel de los salarios y aseguró que “con tres clics” la gente se endeuda.

Al ser abordado por la prensa, el mandatario bonaerense condenó el operativo policial en el Congreso durante las protestas de distintas organizaciones para manifestarse contra el proyecto libertario. “Es lamentable la represión policial. Es un acto político que hacen, pegarle a la gente, tirarle gases. Ayer fue una movilización convocada desde muchísimos sectores. Quisieron desvirtuarla y convertirla en un hecho de violencia”, marcó.

Celebración por el Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, en el Santuario de Liniers. Nicolás Suárez

Sobre la ley, expresó: “La fueron cambiando, no sé si quedó un 10% [de lo que era]. Quedó un gobierno que no escucha. Quieren anotarse triunfos sobre temas como esas leyes ómnibus que al final lo que provocan es que sectores más amplios se vayan dando cuenta de que hay que defender la soberanía, que no pueden rematar el país favoreciendo intereses extranjeros. Creo que se está despertando un sector que dice que este modelo nos lleva a un callejón sin salida, a un desastre”.

Además, se refirió a la microeconomía y a la mora de los argentinos, que subió por 19 meses consecutivos y llegó a alcanzar al 12,8% de las familias, según datos que surgen de la consultora 1816 sobre la Central de Deudores del Banco Central (Cendeu). “El lío lo armó Milei, no es la gente que irresponsablemente se endeuda. Esto creció. Tiene que ver con que los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas por las decisiones que toma el Gobierno. La tasa de interés y las condiciones financieras hacen que con tres clics [las personas] se puedan endeudar. ¿Para quién gobiernan? Para la timba”, completó Kicillof.

Mientras se debatía el proyecto el jueves en la Cámara alta, la manifestación en rechazo a la iniciativa terminó con incidentes entre grupos que arrojaron piedras a las fuerzas de seguridad cuando ya se habían desconcentrado la mayoría de los manifestantes.

Momentos de violencia, camiones policiales hidrantes reprimen en la protesta en el Congreso en rechazo a la ley de tierras Hernan Zenteno

La iniciativa de ley de inviolabilidad de la propiedad privada fue aprobada en general por 37 votos a favor y 33 en contra tras un extenso debate que duró más de diez horas. Casi el mismo resultado se registró en la votación en particular de los cuatro capítulos sobrevivientes de la iniciativa.

Si bien se mantenía la protección sobre bosques nativos y reservas forestales, entre los bloques de fuerzas provinciales y algunos senadores patagónicos comenzó a crecer la resistencia a levantar la prohibición para disponer de los predios en bosques implantados, áreas protegidas y humedales afectados por un siniestro.

Sin los votos para aprobarlo, el oficialismo terminó pidiendo la eliminación del capítulo que modificaba la ley de Manejo del Fuego. Ese fue el segundo apartado que debió resignar el oficialismo en las últimas 48 horas, después de que el martes anunciara que no iba a insistir con la idea de relajar los límites a la venta de tierras productivas a personas físicas y jurídicas extranjeras.

La marcha frente al Congreso Martin Corssarini

Así, la iniciativa quedó reducida a tan sólo cuatro capítulos. Uno de ellos está relacionado con la instauración del juicio sumarísimo para el caso de desalojos por usurpaciones y ocupaciones, y la aplicación de un plazo de 10 días hábiles para el abandono de una vivienda en caso de deuda en el pago de los alquileres.

Según el texto aprobado, todos los procesos de desalojo, tanto urbanos como rurales, se tramitarán por juicio sumarísimo. En ese sentido, se contempla la posibilidad de que el propietario pueda solicitar la restitución inmediata del bien contra intrusos o tenedores precarios en cualquier estado del juicio tras la litis, bajo caución juratoria.

También consiguió los votos para su aprobación las modificaciones al régimen de expropiación por parte del Estado de bienes privados, estableciendo nuevos requisitos a cumplir para poder apropiarse de una propiedad. Así, para declarar de utilidad pública un bien, debe hacerse una interpretación restrictiva, identificando el Estado de forma específica el fin perseguido y demostrando que la medida es idónea, necesaria y proporcional.