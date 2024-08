Desde la Ciudad aseguraron que si Fabiola Yañez llamaba al 144, le hubieran “prestado atención”

Escuchar

Tras las respuestas del gobierno nacional y actores del arco político sobre escándalo por la denuncia de Fabiola Yañez al expresidente Alberto Fernández por violencia de género, maltrato y hostigamiento, llegó el turno de las autoridades del gobierno porteño. En una conferencia de prensa en la que anunciaron que los alumnos de primaria y de secundaria no podrán usar el celular en clase, la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, se metió en la controversia y destacó el funcionamiento de la línea 144.

“Recibimos más de 30 mil llamadas, el tema violencia de género existe. Si Fabiola hubiera llamado a la línea de la Ciudad, posiblemente le hubiéramos prestado atención ”, declaró.

La segunda de Jorge Macri también aprovechó para diferenciarse del ex Ministerio de las Mujeres, que fue recientemente desmantelado por el gobierno de Javier Milei. “No como ese ‘Ministerio de ideología’ que bajaba línea sobre distintas cuestiones y no se ocupaba de los temas concretos”, lanzó tras las versiones que indican que la expareja de Fernández se acercó a ese espacio para pedir ayuda pero no obtuvo respuesta.

Tras ello Muzzio remarcó: “Es una vergüenza lo que estamos viviendo, el nivel de hipocresía. No solamente de Alberto, sino también del kirchnerismo que ahora resulta que no conocía cosas que eran muy evidentes: lo habíamos visto a Alberto violento en campaña, vacunándose primero, haciendo fiestas en Olivos”. “Tenemos que ocuparnos y gestionar como sabemos hacer en la Ciudad”, cerró.

La vicejefa de Gobierno en una conferencia de prensa junto a Jorge Macri. Captura

De esta forma, desde el gobierno de la Ciudad se sumaron a la línea de Nación, que también expresó su repudio por el accionar del exfuncionario de Unión por la Patria (UP). En un posteo de X, el presidente Milei se refirió por primera vez a la acusación que hizo la exprimera dama desde Madrid, en una videollamada por Zoom con el juez federal Julián Ercolini, y que convirtió a Fernández en el primer presidente argentino acusado por violencia de género.

“La solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios , no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicar a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres”, publicó.

Y luego sumó: “Siempre sostuvimos lo mismo y, como fuimos los únicos en denunciar esta estafa, todos ellos nos acusaron, sin ninguna prueba, de ser machistas, violentos y misóginos. Es decir, utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política. Las causas nobles en las que se embanderan como la igualdad de género son una excusa para justificar sus negocios”.

Yañez está radicada en Madrid desde el año pasado. NurPhoto - NurPhoto

El mensaje del kirchnerismo

Además del oficialismo, varias personalidades ligadas al kirchnerismo se expresaron sobre lo sucedido. Uno de ellos fue el Frente de Mujeres de La Cámpora, que se solidarizó este miércoles con Yañez tras su denuncia y apuntó contra el expresidente por “banalizar y burlar banderas, premisas y conquistas que llevan adelante los feminismos durante años”.

“Te creemos y acompañamos”, destacaron en en el texto, en el que acusaron al dirigente peronista de haber “ejercido violencia contra Cristina [Kirchner] y otras mujeres” . “Repudiamos enérgicamente los hechos de violencia machista, provengan de quien provengan, agravados en este caso por el ejercicio de poder que implica el cargo de presidente de la Nación”, sostuvieron.

El mensaje de la organización política fue reposteado por la intendenta de Quilmes, que se sumó a varias de las expresiones de dirigentes mujeres del kirchnerismo, como la exlegisladora porteña Ofelia Fernández, la exfuncionaria del Inadi Victoria Donda y la senadora nacional de Unión por la Patria Juliana Di Tullio.

