Guillermo Moreno dijo que irá hasta la Corte Suprema para apelar su condena a prisión y aseguró: “Las estadísticas del Indec son reales”

Guillermo Moreno habló luego de que la Justicia lo condenara en primera instancia a tres años de prisión por la adulteración de datos del Indec durante su paso como secretario de Comercio Interior en los gobiernos kirchneristas. El exfuncionario anticipó que apelará el fallo y que irá, de ser necesario, hasta la Corte Suprema. Sin embargo, aseguró que la condena se limitó a abuso de autoridad y destrucción de documentos públicos, pero que fue posible identificar las alteraciones en el organismo de estadísticas nacionales.

Entrevistado el miércoles por la noche en Crónica TV, Moreno se mostró despreocupado por la condena establecida por el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2). “Es un día extraordinario para nosotros, tanto en lo personal como grupal, en el equipo que nos acompañó en la década ganada y en el peronismo en general. Es un día de gloria”, dijo y siguió: “La Justicia, con el mismo tribunal que condenó a Cristina, con el mismo fiscal, me condena por abuso de autoridad, destrucción... pero no por truchar las estadísticas del Indec ”.

Moreno, en un encuentro de Principios y Valores X

Sobre el exfuncionario pesan las atribuciones de haber manipulado el Indec entre los años 2006 y 2007, pero Moreno entiende que tras el fallo del miércoles esto deja de ser cierto. “La justicia dijo que las estadísticas públicas del Indec de la década ganada son reales, correctas. 17 años estuvieron diciendo que se trucharon”, explicó y aclaró: “No digo que no me condenaron por abuso, sino que las estadísticas quedaron limpias. Se recupera la década ganada”.

En ese sentido, Moreno, quien fue juzgado en otras dos causas que no tienen condena firme, desmintió que haya podido abusar de la autoridad de su cargo en otra dependencia área del Estado. “No hay acusaciones de abuso de autoridad de los empleados de la Secretaría de Comercio. Me condenaron por abuso de autoridad por empleados que no eran míos. Pero no por secreto estadístico, ni todo lo que se dijo durante 17 años. La justicia dijo que no”, indicó.

Asimismo, sobre el cargo de destrucción de documentos públicos dijo: “Yo no tenía ni un pisa papeles en mi oficina, no tenía nada de eso”. “Se equivocaron, no es lo que ellos dicen. Veremos en los fundamentos que se conocerán el 4 de septiembre. ¿Cómo hace un secretario de comercio para adulterar datos del Indec?”, se preguntó.

Momento en que le leen el veredicto a Guillermo Moreno. El Tribunal Oral Federal 2 (Jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu, Guillermo Costabel) en el juicio al ex Secretario de Comercio Interior Captura

Además de los tres años de prisión en suspenso definidos por el tribunal integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel, en caso de ser condenado en sus otras dos causas, se le podrían sumar los años de prisión y transformarse en efectiva. Por el momento, esto quedó descartado, pero Moreno contó que nunca tuvo miedo de poder quedar preso: “ El peronista entra cantando la marcha a la cárcel y sale cantando. Sabe que va preso porque va por las cosas buenas, si es honroso ”.

Más tarde, se refirió al alegato que hizo el fiscal Diego Luciani y contó detalles de lo que él dijo en sus últimas palabras. ”Fue muy inteligente Luciani, se lo dije. Como no tenía pruebas, pero sí certezas, empezó a contar desde la historia de Belgrano hasta lo que hice yo y bla, bla, bla. El problema de Luciani es que para saber si el Indec trabajó bien o mal, tiene que haber un juicio académico. Y él no está en actitud intelectual de saber si anduvo bien o mal. Yo hice una exposición sobre hechos, pruebas y derecho. Prueba no hubo en todo el juicio. Construyó la historia del Indec trucho. Pero es un relato”, analizó.

Por último se refirió a la otra parte de la condena, que se centra en la imposibilidad de ocupar cargos públicos por seis años. “Soy un hombre del peronismo y de proyectos colectivos. Nuestro proyecto sigue con Moreno o sin Moreno”.

