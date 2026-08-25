El jefe de la SIDE va al Congreso a dar explicaciones sobre el Plan de Inteligencia Nacional

En lo que será su primera rendición de cuentas en el Congreso, el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Cristian Auguadra, se presentará este martes ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el diputado libertario Sebastián Pareja (Buenos Aires), para dar cuenta de la marcha, ejecución y cambios introducidos en el Plan Nacional de Inteligencia (PIN).

El plan fue elaborado durante la gestión de Sergio Neiffert, el anterior ”Señor 5”, y recibió cuestionamientos de sectores de la oposición, que consideraron que algunas de sus disposiciones habilitaban acciones de inteligencia sobre actores de la sociedad civil, como el periodismo y economistas críticos del Gobierno, algo que está prohibido por ley.

Auguadra tendrá que responder ahora sobre los cambios realizados por la SIDE en el PIN a partir de los planteos que los legisladores de la bicameral habían acordado con Neiffert, quien renunció sin poder concurrir de nuevo al Congreso para mostrar los cambios solicitados.

Antes del encuentro con los legisladores, Auguadra mostró su disposición a someterse al control, parlamentario y aseguró que su gestión se ha ajustado a lo que establece la normativa vigente.

“La SIDE está a favor de un control externo exhaustivo de la Comisión Bicameral de Inteligencia para garantizar la transparencia del sistema. Llegamos a esta reunión con todos los requisitos administrativos cumplidos: Informe de actividades de inteligencia e Informes sobre fondos reservados”, afirmó el secretario de Inteligencia.

En ese sentido, Auguadra aseguró que la comisión legislativa “es un ámbito institucional fundamental para construir una política de Estado en materia de inteligencia y seguridad nacional”.

El jefe de la SIDE anticipó que concurrirá acompañado por los principales funcionarios del organismo “para ponerse a disposición de la comisión bicameral y responder de primera mano todas las dudas que tengan”.

Sebastián Pareja, el diputado libertario que está al frente de la comisión bicameral de inteligencia Tadeo Bourbon

Así, acompañarán a Auguadra en su excursión al edificio anexo del Senado su segundo, el denominado “Señor 8”, José Lago Rodríguez, junto al subsecretario de Operaciones y los directores de la Agencia Nacional de Contrainteligencia, del Servicio de Inteligencia Argentino y de la Agencia Federal de Ciberinteligencia.

Una de las sospechas que deberá esclarecer la nueva administración de la SIDE es que el PIN ya no habi­lita tareas de espio­naje ile­gal a opo­si­to­res, eco­no­mis­tas crí­ti­cos, movi­mien­tos socia­les y perio­dis­tas.

Otro de los temas que podría abordarse en la reunión de este martes, es la pedido de informes presentado por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade sobre el secuestro de equi­pa­miento de inte­li­gen­cia a Facundo Leal, el extitu­lar de ARSAT detenido con una importante cantidad de dólares, acusado de corrupción.

Tras el recambio legislativo de diciembre, el oficialismo mejoró su representación en la Comisión Bicameral, al punto de que pasó a conducirla el diputado Pareja, armador político de estrecha relación con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La presencia de Pareja como presidente de la comisión hizo que se leyera la comparecencia del secretario de Inteligencia como una jugada de Karina Milei en contra del asesor presidencial Santiago Caputo, con quien se vincula de manera política a Auguadra.

Voceros de la SIDE negaron cualquier motivación política detrás de la convocatoria de Auguadra. Es más, se aseguró que “hay una excelente relación entre el Pareja y la SIDE”, y se contó que se está coordinando una visita de los legisladores al Centro Nacional de Antiterrorismo.

“Todos en el Gobierno creen que hay que aumentar las capacidades de inteligencia y de seguridad nacional. Y eso es lo que se está haciendo. Acá no hay grietas, todos tiran para el mismo lado”, remataron las fuentes a las que tuvo acceso LA NACION.