La futura canciller de Javier Milei, Diana Mondino, salió al cruce este miércoles del titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, a raíz de la advertencia proferida por el sindicalista hacia el presidente electo por el futuro de Aerolíneas Argentinas (AA).

A horas de la mañana, Biró expresó su rechazo a la propuesta de Milei de entregar Aerolíneas Argentinas a sus trabajadores y anticipó: “Nos va a tener que matar y cargar muertos”, aseveró. En consecuencia, la legisladora insistió en X -antes Twitter- que “la campaña del miedo no funcionó ni va a funcionar”.

En la misma sintonía se expresó la excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, quien pidió terminar con las “mafias sindicales”.

“Estuvieron cuatro años en silencio y son cómplices del peor gobierno de la historia. No les importa la democracia, no les importan los argentinos. Y ahora se sacaron todas las caretas: solo les preocupa no perder sus privilegios, destruyendo aún más las posibilidades de los trabajadores”, sostuvo.

“El pueblo eligió un cambio que será profundo. A ver si lo entienden de una buena vez”, sentenció la también exministra de Seguridad de Mauricio Macri.

Las mafias sindicales estuvieron cuatro años en silencio y son cómplices del peor gobierno de la historia. No les importa la democracia, no les importan los argentinos. Y ahora se sacaron todas las caretas: solo les preocupa no perder sus privilegios,… pic.twitter.com/jknOWygzv7 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 22, 2023

“Desesperados por mantener una empresa deficitaria con el hambre de los argentinos. Apoyo la iniciativa de entregar Aerolíneas Argentinas a sus empleados y terminar con los aprietes sindicales”, alegó el diputado nacional y exministro de Economía, Ricardo López Murphy.

“Entiendo que se la quiere dar a los trabajadores para que demuestren su amor por Aerolíneas y la hagan competitiva sin un peso del presupuesto de todos. Me parece razonable, Biró. Se nota quet iene buena capacidad para el apriete”, ironizó para cerrar la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

En diálogo con Nacional Rock, el titular de APLA llamó en primer lugar a la “prudencia” y consideró necesario esperar que el libertario presente su plan para la compañía, confiado en que ellos tienen números para hacerle dar cuenta al mandatario electo que la empresa es “eficiente y sustentable”.

“Hace falta que terminen los fuegos de artificio, el pueblo expresó hartazgo, veremos cómo nos plantean, apelo a la prudencia”, resaltó.

No obstante, lanzó una dura advertencia para el futuro jefe de Estado en caso de que decida ir contra la línea de bandera -que actualmente está a cargo de Pablo Ceriani-: “Si se quiere cargar Aerolíneas, nos va a tener que matar literalmente. Va a tener que cargar muertos, y que me anote primero.

“Si nos quiere meter en cana o abolir el derecho de huelga o perseguirnos, será [como Alberto] Fujimori y terminará en cana”, lanzó a continuación, en una comparación con el expresidente peruano que está encarcelado desde 2007 por delitos de lesa humanidad que cometió durante su gobierno.

Luego, el hombre que fue uno de los actores más importantes de la resistencia a la política aerocomercial del macrismo, deslizó: “Todo el mundo sabe quién soy, de dónde vengo y qué tenemos capacidad de hacer los sindicatos aeronáuticos. No hace falta que yo lo diga. Lo vamos a hacer en defensa de los intereses nacionales, y si le pegan a la radio pública, a Télam, a la TV Pública... Creemos en una sociedad integrada donde no da lo mismo que a vos te vaya mal, con tal de que a mí me vaya bien”. Con esto último se refirió a los primeros anuncios de Milei, vinculados a privatizar los medios estatales.

Tras eso bajó los decibeles y marcó: “Ahora, si hay mesa de diálogo y quieren discutir, tenemos argumentos para discutir porque los trabajadores ya mostramos que una compañía pública puede generar riqueza. Si el proyecto es un país sin ferrocarriles, sin marina mercante, sin una red ferroviaria y encima sin línea aérea es otra cuestión, tiene que ver con un tema ideológico. Pero si de números se trata, tenemos para defenderla en cualquier ámbito”.

