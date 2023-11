escuchar

La propuesta del presidente electo, Javier Milei, de entregar Aerolíneas Argentinas a los trabajadores genera polémica dentro de los gremios del sector. Con cautela esta mañana el principal sindicalista aeronáutico, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, pidió primero esperar a que el libertario presente su plan para la compañía, confiado en que ellos tienen números para mostrarle que la empresa es “eficiente y sustentable”. No obstante, lanzó una dura advertencia para el futuro mandatario en caso de que decida ir contra la línea de bandera. “Nos va a tener que matar y cargar muertos”, aseveró.

“Hace falta que terminen los fuegos de artificio, el pueblo expresó hartazgo, veremos cómo nos plantean, apelo a la prudencia”, sostuvo en Nacional Rock el gremialista, en principio.

Sin embargo, después, el hombre que fue uno de los actores más importantes de la resistencia a la política aerocomercial del macrismo deslizó: “Todo el mundo sabe quién soy, de dónde vengo y qué tenemos capacidad de hacer los sindicatos aeronáuticos. No hace falta que yo lo diga. Lo vamos a hacer en defensa de los intereses nacionales, y si le pegan a la radio pública, a Télam, a la TV Pública... Creemos en una sociedad integrada donde no da lo mismo que a vos te vaya mal, con tal de que a mí me vaya bien”. Con esto último se refirió a los primeros anuncios de Milei, vinculados a privatizar los medios estatales.

Convencido de que el futuro mandatario tiene una “oportunidad histórica” de conseguir consensos y demostrar que los fanatismos no lideran, Biró aseguró tener los números para defender a Aerolíneas tanto en el Congreso, como ante empresarios y políticos. “No es momento de cargar culpas, pero Milei está donde está porque tuvimos un gobierno donde el Presidente y la vice nos hablaron tres años. Después de Chocolate [Rigau], los yates y todo... A mí no me vengan de nuevo a dar manija de que Milei no puede gobernar, vamos a ver”, sostuvo Biró en un dardo a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pese a que en su momento supo tener buena sintonía con el kirchnerismo, que controla la línea de bandera a través de la conducción de Pablo Ceriani.

Entonces, fue ahí que el gremialista advirtió a Milei: “Si se quiere cargar Aerolíneas ya lo dije, lo repito y no le voy a sacar ningún peso a lo que dije: si se quiere cargar Aerolíneas nos va a tener que matar y cuando digo matar, literalmente, va a tener que cargar muertos, que me anote primero”.

Pero no fue solo eso. “Si nos quiere meter en cana y abolir el derecho de huelga, detenernos, perseguirnos y gobernarnos por decreto, será [Alberto] Fujimori, la historia lo juzgará y terminará en cana”, sentenció, en una comparación con el expresidente peruano que está encarcelado desde 2007 por delitos de lesa humanidad que cometió durante su gobierno.

Tras eso bajó los decibeles y marcó: “Ahora, si hay mesa de diálogo y quieren discutir, tenemos argumentos para discutir porque los trabajadores ya mostramos que una compañía pública puede generar riqueza”.

Su planteo sobre los “muertos” fue sobre todo relacionado a que Milei intente destruir la línea de bandera por una cuestión de ideología. “Se ha demostrado que una compañía pública se puede gestionar eficientemente. Si queremos hablar de números, si Milei es impulsor de las idea que dice públicamente en privado, si quiere sacar impuestos... Si a Aerolíneas le sacás algunos impuestos es superavitaria de inmediato. Ahora aporta de manera impositiva más del doble de lo que el Estado pone para su funcionamiento, tenemos herramientas para demostrar que es necesaria”, consignó Biró.

Ahora planteó: “Si el proyecto es un país sin ferrocarriles, sin marina mercante, sin una red ferroviaria y encima sin línea aérea es otra cuestión, tiene que ver con un tema ideológico. Pero si de números se trata, tenemos para defenderla en cualquier ámbito”.

Siempre en ese sentido, dijo que para APLA es importante aceptar el resultado electoral y aseguró que darán “todas las discusiones con mucha prudencia”, a la vez que se acercarán a las mesas de diálogo. “Si me decís: ‘¿De la cooperativa qué opinan?’. Aerolíneas no es del presidente que ganó, es de todos los argentinos, y quien dispone los bienes es el Congreso Nacional. Van a tener que ir a tratar cualquier planteo en el Congreso y ahí quien quiera escuchar nuestras voces, vamos a decir qué opinamos”.

Al igual que ayer, el sindicalista destacó que la compañía que conduce Ceriani genera 700 mil dólares por hora, y por eso se mostró esperanzado de que cuando los libertarios desembarquen y auditen la empresa van a cambiar de opinión con respecto a cederla a los trabajadores. “Cuando uno empieza a conocer Aerolíneas de adentro no tiene nada que ver con los prejuicios y la mala propaganda que se hace por el uso político. Después en cuanto a la cooperativa y demás, es un título. Aerolíneas es de todos los argentinos, no es de los trabajadores, mucho menos de los sindicatos, ni hablar de una agrupación política”, sintetizó.

