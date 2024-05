Diana Mondino y la base china: “Ellos afirman que no hay militares; si es que existen, sería muy difícil de detectar”

Escuchar

PARÍS – “Mire esta foto…” El portavoz de Diana Mondino, que estuvo presente en la entrevista que la canciller concedió a LA NACION este viernes en la capital francesa, muestra una fotografía tomada el día de la visita oficial a la planta espacial que China tiene en la Argentina. Aparecen, en efecto, los miembros que trabajan en esa estación, todos vestidos de civil. “Nadie de aquellos que participaron en esa visita percibió un solo militar. Como ve, están todos vestidos igual, de civil”, precisa Mondino.

Todavía pesaba en la ministra la frase que pronunció en una entrevista con Clarín, en la que declaró: “En la base china nadie identificó personal militar; son chinos, son todos iguales”. Por eso esta mañana, en diálogo con radio Rivadavia aclaró: “De ninguna manera fue esa la intención, el contenido ni el contexto. Son todos iguales, son todos civiles los que participaron. Estábamos hablando de la visita a la estación espacial china en Neuquén, y destaqué la naturaleza civil del personal, que no había uniformes. Los argentinos también eran todos iguales, ninguno estaba uniformado. Todos estábamos en el mismo carácter de civiles, éramos todos iguales. “Si queremos hacer algo abiertamente malinterpretado, se puede. Puede faltar parte de la frase”, afirmó.

En la entrevista con LA NACION evitó volver a la polémica pero admitió las limitaciones para determinar si el personal chino que trabajar en la base espacial reviste carácter militar o no.

-¿La Argentina puede permitirse el lujo de no saber si hay o no militares en una base espacial extranjera?

-Ellos afirman que no hay militares. El trabajo que se hizo indicaría que no hay militares. No hubo mayor diferencia con la estación espacial europea instalada en el país, que se visitó un día antes o después. Si es que existen, sería muy difícil de detectar. Pero francamente no creo que así sea, porque el riesgo de hacer algo semejante es alto.

-¿Y qué haría nuestro país si se descubriera que hay presencia militar?

-Si se detectara que hay un problema se haría una queja formal al gobierno chino, a quien se le solicitaría que esas personas dejen de trabajar en la planta.

Visita oficial de la Argentina a la base china, en Neuquén

-Sigamos con China. Usted hizo alusión en su conferencia de prensa del jueves en la OCDE, pero quisiera tener más detalles sobre el futuro de las represas.

-Esto es algo que lleva muchísimos años. Su construcción fue suspendida por el gobierno anterior varias veces. El contrato se renegoció en numerosas ocasiones. Ahora está nuevamente en estudio por parte de nuestro gobierno. De hecho, hay una propuesta que se llama “adenda 12″. Lo cual quiere decir que ya se ha renegociado 11 veces. De modo que dependerá del contenido de esa adenda, de cuál es su costo, de sus perspectivas, y se avanzará o no.

-¿Es la Argentina la que debe tomar la decisión?

-No. Es un acuerdo mutuo.

-¿Quién hace el estudio?

-Obviamente, el estudio técnico no lo hace el gobierno argentino. Lo harán ellos. La conveniencia de continuar o no con una actividad es responsabilidad del que tiene que pagar. Es altamente probable que sea muy conveniente terminar ese proyecto y que la financiación que estaba prevista continúe.

-¿Lo que usted me dice es el resultado de su reciente visita a China?

-Para nada. Se habló de la cuestión, pero no hubo resultados. Nuestro gobierno asumió el 10 de diciembre y encontró muchísimos problemas para resolver. Uno de esos problemas son las represas. Hubo que entender cómo fue la contratación, cuánto falta pagar, en qué condiciones, etc. Ese tema se está analizando, junto con otra infinidad. Lo que sucede es que el monto en este caso es muy considerable. Cuando tengamos todos los elementos, decidiremos la forma de avanzar. Pero repito: si se llegara a firmar, sería la decimosegunda vez que se renegocia ese contrato. Con apenas cuatro meses de gobierno, no se le puede adjudicar a esta administración lo bueno o lo malo en esa cuestión.

-Hablemos, por favor, del swap…

-Quisiera saber por qué ha capturado la imaginación de todos los argentinos. El swap existe hace más de dos décadas. Creo que la razón por la cual hay tanto interés en esto es porque el año pasado se utilizó para un fin que no era el previsto: para intervenir en el mercado de cambios. (NdR: circularon versiones sobre la posible utilización de esos fondos para financiar las campañas políticas de algunos candidatos presidenciales de la oposición). La Argentina tendría la obligación de devolver ese swap en condiciones de mercado y lo que tenemos que hacer es analizar la situación. Nuestro país ha cumplido y va a cumplir con el swap. El hecho de que haya sido utilizado para otro fin no nos libera de nuestra obligación de cumplir.

-¿Eso es lo que usted fue a decir a Pekín?

-En el Banco Central chino nos preguntaron sobre ese tema. Pero la Argentina ha tenido durante 20 años y pagado en su totalidad el swap del día 10 y nadie preguntó nada. ¿Por qué preocupa el swap chino? Porque no fue utilizado para lo que se debía. Esto, obviamente, es una preocupación legítima de todo acreedor. Pero está perfectamente claro que la Argentina está en condiciones de devolverlo.

La visita de la canciller Diana Mondino a China X Diana Mondino

-¿El gobierno de China hizo alusión a las primeras declaraciones del presidente Javier Milei sobre su intención de tomar distancias de Pekín?

-En ningún momento se habló de eso. De hecho, tanto el canciller como el vicepresidente de China subrayaron que la política exterior china es la de no opinar sobre los asuntos internos de otros países. Y lo que siempre dijimos y mantenemos es que, si bien hay cosas que vienen del pasado, como la cuestión de las represas, trataremos en lo posible de no hacer contratos de Estado a Estado, sino que sea el sector privado el que interactúe.

-Usted dijo, en efecto, el jueves en su conferencia de prensa en la OCDE, que al gobierno argentino no le interesa el alineamiento…

-Nosotros tenemos ciertos valores y ciertos intereses que, por supuesto, no coinciden con los de todo el mundo. Siempre vamos a preferir trabajar con aquellos con quienes tenemos una forma de pensar similar.

-Estados Unidos parecería estar corriéndose con el apoyo a Israel en el conflicto de Gaza. ¿Qué va a hacer la Argentina en las Naciones Unidas si eso sucede? ¿Seguirá el Gobierno manteniendo su posición actual o piensa modificarla?

-Nosotros tenemos nuestras propias ideas. Y espero que siempre podamos seguir así. Consideramos que Israel fue atacado y que la organización terrorista Hamas fue el responsable de la agresión. Y hacemos una gran diferencia entre el pueblo palestino y Hamas. Hemos mantenido el derecho de Israel a defenderse, cuidando y protegiendo al pueblo palestino, y la condena a Hamas.

-¿Pero la posición de la Argentina en las votaciones de Naciones Unidas podría cambiar?

-Depende de lo que haya que votar. Pero, en principio, no hay ninguna razón para que modifiquemos nuestra posición. Tampoco hay que olvidar que Hamas mantiene rehenes argentinos.

La agenda en París

Este viernes, la canciller Diana Mondino mantuvo una intensa agenda diplomática con ministros y responsables políticos franceses. Entre ellos, la canciller debía reunirse con su homólogo, Stéphane Séjourné, y con el responsable de la cartera de Economía, Bruno Le Maire.

En su segundo viaje a París desde que asumió en diciembre sus funciones, estuvo acompañada por el flamante embajador argentino, Ian Sielecki. Con apenas 29 años, el flamante diplomático es uno de los “seis embajadores políticos nombrados por el actual gobierno”, destacó Mondino. “Todos con excelentes capacidades profesionales. En el gobierno anterior, eran 26″, precisó.

La ministra de Relaciones Exteriores y su comitiva concluirán su gira internacional el domingo en la sede de la Unión Europea (UE), en Bruselas, desde donde regresarán a Buenos Aires.