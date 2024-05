Diego Guelar: “Esto es Braden o Perón y el gran director de esta orquesta se llama Pedro Sánchez”

Escuchar

El viaje del presidente Javier Milei a Madrid para participar en un acto partidario de Vox desató una escalada diplomática entre Argentina y España que suma ya varios capítulos y cuyo desenlace todavía es incierto. Uno de los últimos movimientos fue un gesto de aridez diplomática: España aseguró que su embajador en el país, María Jesús Alonso Jiménez, no volverá a Argentina luego de su viaje al país ibérico tras ser llamado a consulta. Un paso previo a la ruptura definitiva.

No obstante, para Diego Guelar, exembajador del país en Estados Unidos, Brasil y China, se trata de un nuevo grito en la espiralización de un conflicto que no entraña serios riesgos en la relación bilateral. En diálogo con LA NACION, el diplomático observa el cruce entre Pedro Sánchez y Javier Milei en clave electoral: entiende que el argentino quedó envuelto en un juego diseñado por Sánchez de cara a las elecciones parlamentarias de Europa del 9 de junio.

Algo que no acarrea peligros para la “muy sólida” relación entre ambos países, pero que irá in crescendo en los próximos días y que sí puede generar inconvenientes en el futuro, porque el conflicto, advierte Guelar, no es gratis .

El exembajador argentino en China, Diego Guelar Enrique Villegas - LA NACION

“ No hay un hecho diplomático, ni un conflicto entre los dos países. Hay un hecho electoral español ”, describe Guelar. “ No hay ningún tipo de peligro en términos de la relación entre los países. Hay 500 años de una relación que es muy solida. No estamos hablando de esa relación. Estamos hablando de Braden o Perón ”, compara, remitiéndose a la consigna que lanzó Juan Domingo Perón a partir de la participación del embajador de Estados Unidos en el país, Spruille Braden, en el acto de campaña de la oposición en la antesala de las elecciones de 1946.

“El presidente español está tomando ese antecedente argentino”, asegura Guelar. “Y esto va a seguir escalando, pero se termina el 9 de junio”, augura el diplomático, en alusión a la fecha de las elecciones europeas. Es que para Guelar la estrategia detrás de la confrontación –fomentada por Sánchez y a la cual Milei se pliega “ingenuamente”, según él– es plantear un escenario dual de cara a las elecciones para que el Vox, en cómodo tercer lugar según las encuestas, pueda sustraerle votos al Partido Popular, el rival directo del oficialismo en la contienda electoral española.

Pedro Sánchez Terje Pedersen - NTB Scanpix

“La idea es que parte del voto de centro derecha vote a VOX. Con esa operación en marcha, muy bien pensada, se monta el Braden o Perón’. Esto es lo que esta en juego en estos 18 días. El director de esta orquesta –sentencia– se llama Pedro Sánchez”.

“En el entusiasmo de Sánchez, que venía mal para la elección, entendió que la presencia del rockstar (por Milei) es un hecho tan disruptivo que genera un accidente electoral. Empieza con un gesto tímido, que es llamar al embajador a informar, que es una medida burocrática. Nadie entiende qué significa eso. Es tibio. Es una expresión de que hay algún problema, pero es muy endeble”, describe Guelar, y añade: “Entonces, escala: el embajador que viajó para informar, no vuelve. Esa es la etapa en la que estamos”.

Prologando su interpretación, Guelar vaticina la próxima movida del presidente español, de quien destaca su capacidad de maniobra en el corto plazo : de forma análoga a cuando planteó la posibilidad de renunciar, Sánchez lanzará un anuncio; según Guelar, informará que evalúa una ruptura diplomática con Argentina. “Tiene que escalar en estos días hasta las elecciones”, insiste.

Con todo, el exembajador argentino advierte sobre las implicancias prácticas de la disputa retórica que protagonizan los mandatarios. “ Los negocios no corren peligro porque no hay negocios. España hace 20 años que se retiró de la Argentina. No hay peligro en ese sentido, pero en última instancia no va a haber negocios porque es obvio que si esto no tiene un proceso de recomposición de este seudo conflicto, va a reinar el conflicto y el dinero no va al conflicto ”, dijo.

Javier Milei y Santiago Abascal lider de VOX España

“Jugar con el conflicto es siempre malo. Jugar en el borde y pensar que sos Gardel es muy primario. El conflicto es peligroso. El dinero y el conflicto no van juntos”, desarrolla Guelar.

“Acá, el negocio lo puede hacer Perón (por Sánchez) no Branden (por Milei)”, agrega Guelar, extendiendo la metáfora. Para el diplomático, la natural propensión del Presidente a los cruces retóricos lo monta en un conflicto sin riesgos diplomáticos, pero en el cual no hay ganancias para el país. “Lo hace de forma ingenua. El dueño de este circo es Pedro Sánchez y tiene un interlocutor que sabe que va a jugar”, concluye Guelar.