Diego Leuco contó que Alberto Fernández llamaba a su casa cuando era chico y le dejaba violentos mensajes a su padre: “Me parece un tipo despreciable”

Escuchar

En el marco de la denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández por violencia de género, el periodista Diego Leuco apuntó contra el expresidente y recordó un momento que vivió de joven cuando el entonces ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner llamaba a la casa de su familia para increpar a su padre, el también periodista Alfredo Leuco. “ Hace 22 años que me parece un tipo despreciable ”, exclamó.

Durante la emisión del programa de streaming Antes que nadie, Leuco, que conduce el ciclo emitido por Luzu TV, comentó junto a sus compañeros la noticia de la denuncia de la ex primera dama y realizó un breve resumen de lo ocurrido. Sin embargo, en el medio, se detuvo para contar cuándo fue que conoció la figura política de Alberto Fernández y algunas de las discusiones que mantuvo en público con el exmandatario.

“Conozco a Alberto Fernández desde que tengo diez o 12 años, porque él era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y el mejor amigo de Néstor Kirchner y como se sabría, había una relación muy difícil con el periodismo crítico. Alberto Fernández era el encargado de llamar por teléfono a los periodistas para apretarlos”, dijo el expresentador de Telenoche y siguió: “Yo llegaba del colegio a los 10 años, ponía play en el contestador y se lo escuchaba: ‘Hijo de puta, te voy a matar, ¿qué estás diciendo?’ o algo por el estilo”.

“Después, cuando se vuelve candidato a presidente, he tenido muchas discusiones con él sobre diversas cosas. Una vez subió un video donde aparecía una animación en la que me pegaban piñas con efectos de After Effects”, rememoró Leuco y sentenció: ” Me parece un tipo despreciable. Tengo 34 años, y desde que tengo 12 años, hace 22 años que parece despreciable. Tengo un vínculo en el cual nunca lo quise ”.

El video al que hizo referencia Leuco fue un clip editado que se viralizó en julio de 2020, en plena cuarentena por Covid-19, y que el expresidente reposteó cuando aun utilizaba él mismo sus redes sociales, en un contexto en donde se mostraba muy activo y hasta interactuaba con usuarios y seguidores.

Se trata de una discusión que Leuco mantuvo durante una entrevista que le realizaba al entonces jefe de Gabinete y luego Canciller Santiago Cafiero durante una emisión de Telenoche, en El Trece, acompañado por la periodista María Laura Santillán.

Leuco y Cafiero mantuvieron un cruce por el crimen de Fabián Gutiérrez, el exsecretario privado de Cristina Kirchner que testificó contra ella en la causa de los cuadernos. Horas más tarde llegó el retuit de Fernández sobre un video con imágenes y sonidos de golpes de puño.

La validación del posteo por parte de Fernández fue duramente criticada por reconocidos periodistas y organizaciones periodísticas que se manifestaron en torno a los agravios y pidieron respeto a la libertad de expresión. El propio Leuco publicó una extenso mensaje para el presidente titulado: “Qué tristeza verlo tan violento”.

LA NACION