Diego Luciani: “La mujer me agredió con violencia”

El fiscal Diego Luciani compartió con sus allegados un relato de lo ocurrido el fin de semana en Mar del Plata, donde señaló que fue agredido por una mujer que compartía la mesa con el consultor kirchnerista Artemio López . El fiscal de la causa Vialidad dijo que fue hostigado durante toda la comida y afirmó que, cuando se retiraba, la mujer le cortó el paso para increparlo.

Lo que menciona Luciani coincide con lo que señalaron otros testigos y el dueño del restaurante, y se contradice con lo que relató Artemio López, que acusó al fiscal de atacar a su mujer.

“Fui a comer con dos parejas al restaurante Lo de Fran, como cada vez que visitamos Mar del Plata. Habían tardado en hacernos pasar, a pesar de que teníamos una reserva y de que había una mesa de seis disponible”, comienza el relato que Luciani compartió con sus allegados.

“Cuando entramos, una señora de camisa verde que estaba sentada en una mesa de al lado se dio vuelta y me dijo: ‘Venir acá... qué ganas de vomitar. Venir acá.... me das asco...’. En ese momento dudé de irme, pero decidimos comer igual”, continuó el fiscal.

“Al instante, el mozo que nos atendía (parecía un encargado del lugar) iba a charlar a la mesa de esta señora y su pareja, que casualmente era Artemio López. Se reían y parecía que eran clientes muy habituales y que estaban muy cómodos (de locales). Además, me llamó la atención que la pareja de la mujer empezó a escribir en su celular y a grabar audios (decía muchas malas palabras, un maleducado)”, añadió.

“Como veíamos el ambiente enrarecido y no nos sentíamos cómodos, comimos unas entradas y decidimos irnos. Pedimos la cuenta y ese mismo mozo se nos acercó para saber si queríamos quedarnos y pedir algo más. Le conté que no me había sentido cómodo y, ante su sorpresa, le expliqué por qué. Le dije que la mujer de al lado me había insultado y que él había estado riéndose con ella a carcajadas. Que yo no había hecho nada malo, así que no tenía por qué recibir un insulto. Le dije que, si la mujer quería vomitar, podía ir al baño a hacerlo; que lamentaba mucho esto”, continuó Luciani.

“ Cuando salía del lugar, la señora se levantó de la mesa, vino hacia mí y me dijo: ‘A vos la historia te va a condenar’ . Seguí caminando y me lo dijo de nuevo. Entonces me di vuelta y le respondí que a ella la iba a condenar la historia. En ese momento, algunas personas empezaron a aplaudirme y la señora se me abalanzó de manera violenta . La persona que estaba saliendo conmigo puso su brazo para que no me pegara y otro comensal le gritó que no se metiera con una mujer (insólito cuando ella me había agredido con violencia). Salimos del lugar y nos fuimos”, completó el fiscal.