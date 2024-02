escuchar

Con diferencias de criterio y en medio de un escenario tenso, pasadas las 21.30 de este miércoles la Cámara de Diputados pasó a un cuarto intermedio y continuará este jueves al mediodía con el tratamiento de las ley ómnibus. La decisión, presuntamente acordada en la reunión de labor parlamentaria ante la cantidad de oradores previstos, generó rispideces entre el oficialismo y la oposición por el horario en que finalizó el encuentro. “Nosotros estamos para seguir”, dijo el presidente de la bancada de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, de Unión por la Patria (UP).

“De acuerdo a lo conversado ayer en labor, por el compromiso que hemos alcanzado con todos los bloques de trabajar en horarios razonables, y por la facultad que me concede el artículo 171 del reglamento, invito a este cuerpo a pasar a este cuarto intermedio hasta mañana a las 12, momento en que reanudaremos la sesión”, sostuvo el titular de la Cámara baja, Martín Menem.

Luego de que el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, propusiera votar como una moción el comentario del presidente, su par de UP cuestionó la decisión y, en rechazo, diferenció las acciones de “notificar y acordar”.

“Que se notifiquen terminadas cosas no significa que haya acuerdo, ayer no quedamos en ningún momento en labor que esto iba a ser una verdad revelada, sino que se iba a ver en el desarrollo de la sesión. Cuando hizo el planteo, dije que cómo se va a estar planteando un cuarto intermedio cuando todavía ni siquiera saben cuantos oradores hay. Ya es la segunda vez que dicen cosas de labor que no son así”, reclamó.

El oficialismo pasó de querer aprobar la ley ómnibus en un día, a pedir un cuarto intermedio de 14 horas!!!



El motivo es claro: siguen metiendo mano en el texto a votar porque no tienen la mayoría necesaria para aprobar las facultades delegadas y las privatizaciones. — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) February 1, 2024

En ese contexto, pidió hacer una moción de orden “en el marcó del artículo 127, inciso 2, del reglamento” para establecer el día y el horario en que se retomará el debate. Fue en ese momento cuando aclaró que su espacio podía continuar.

“Nosotros estamos, sinceramente, para continuar esta sesión, no tenemos ningún problema. Ustedes acuerdan cosas y después me vienen a hablar a mi y me dicen ya tengo todo acordado... llegamos a esta hora, después de 11 horas de sesión, sin el dictamen sobre la mesa y sin que se sepan los cambios. ¿Dónde están negociando los cambios para que efectivamente se pueda tratar este tema?”, preguntó.

En sintonía, el riojano Sergio Casas -también de UP- expresó su desacuerdo y definió como injusta la determinación de dar por finalizado el encuentro por este día. “Son las 9 y media de la noche, este Congreso está acostumbrado a debatir hasta altas horas, pero podemos seguir. Es necesario, presidente, que traigamos el despacho, que hablemos claro, porque los varones y mujeres valen por lo que hacen, tenemos que debatir porque en La Rioja y en el resto de las provincias hay gente que no tiene para comer y acá nos damos el lujo de pasar a un cuarto intermedio”.

Ante el cuestionamiento, alineado con el oficialismo, el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, solicitó la moción reclamada por Martínez. “Retomando lo que se habló, lo que ratificó el diputado Pichetto y todos los que estuvimos ahí lo escuchamos y dado que quedan más de 140 oradores, hago una moción de acuerdo al 127”, expresó el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

LA NACION