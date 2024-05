Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

📌03.00 | Dura crítica del Wall Street Journal a la elección del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema

Javier Milei entrevistado por The Wall Street Journal

El diario Wall Street Journal, de los Estados Unidos, cuestionó a través de un artículo de la columnista Mary Anastasia O´Grady la elección del juez Ariel Lijo como candidato a ocupar un lugar en la Corte Suprema. El título se denomina “El traspié de Milei con la Corte Suprema”.

El artículo comienza con una alusión a las críticas que está recibiendo el Presidente por la postulación de Lijo. “La última andanada no tiene que ver con el control de cambios y capitales ni con su promesa electoral de dolarizar y cerrar el Banco Central -afirma el texto-. Se trata de su nominación del juez Ariel Lijo para cubrir una vacante en la Corte Suprema de cinco miembros”.

Leé la noticia completa acá

02.30 | El Gobierno dice que no pedirá disculpas a Sánchez y que el conflicto es “una cuestión personal”

El vocero de la presidencia, Manuel Adorni, en LN+

El ministro del Interior, Guillermo Francos, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, fueron los primeros referentes del Gobierno en expresarse sobre la tensión con España, luego de que Javier Milei tratara de “corrupta” a la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

El vocero presidencial, aseguró que Milei “no tiene por qué disculparse” con el gobierno español, tras sus dichos en el discurso que brindó en el evento EuroViva24, de partidos políticos de derecha. “No nombró a Sánchez, ni a nadie del gobierno español”, sostuvo el funcionario nacional en diálogo con LN+. El gobierno de España llamó a consulta a la embajadora española en Buenos Aires y exigió las disculpas del presidente argentino.

Más tarde, Francos también compartió sus impresiones sobre este nuevo capítulo en la disputa entre Milei y Sánchez. En diálogo con José Del Rio, durante su paso por Comunidad de Negocios (LN+), coincidió en que Milei no dio nombres durante su discurso. Por ende, consideró que si líder de La Libertad Avanza (LLA) hablaba o no sobre Begoña Gómez no es otra cosa que una “interpretación”. Acto seguido, enumeró las oportunidades en que Sánchez apuntó contra al actual mandatario, incluso antes de que fuese electo presidente.

Leé la nota completa acá

02.00 | Las definiciones de Malamud tras la escalada entre la Argentina y España: “Lulismo de manual” y “circo diplomático”

El analista político Andrés Malamud entrevistado por José Del Rio en Comunidad de Negocios por LN+

El analista político Andrés Malamud analizó las circunstancias de la crisis diplomática desatada entre la Argentina y España a raíz de los cruces entre el presidente Javier Milei y Pedro Sánchez y consideró que a ambos mandatarios les sirve “tener al otro como adversario”. Entrevistado por José Del Rio en Comunidad de negocios (LN+), Malamud planteó que las peleas y fuertes declaraciones del líder de La Libertad Avanza (LLA), que se sucedieron en conflictos similares con Colombia y Venezuela, son parte de una estrategia discursiva para mantener el apoyo de sus adeptos: “Habla fuerte, ahí afuera donde no tiene consecuencias”.

Malamud puso como ejemplo la primera presidencia del presidente de Brasil, Lula Da Silva, para explicar la estrategia de Milei. Habló de “lulismo de manual”. “Lula es un presidente que viene de la izquierda, del laborismo. Asumió el primero de enero de 2003 con una propuesta que terminó siendo fiscalista. Fue muy moderado en la política doméstica y por lo tanto tuvo que compensar a su audiencia. Entonces, se dedicaba a hacer una política exterior altiva y activa. Habla fuerte del mundo y gobierna suave y centrado en el país. Esto es lo que está haciendo Milei, un libertario que aumenta impuestos. Sino ¿cómo hace para mantener a su base electrizada, energética, apoyándolo?”, sostuvo.

Leé la nota completa acá.

LA NACION