Diputados: con reproches opositores a Cristina Kirchner, avanza el proyecto para crear nuevos cargos judiciales en Santa Fe

Tuvieron que suceder dos hechos de conmoción en Rosario -el ataque a balazos a un supermercado de la familia política del futbolista Lionel Messi y el asesinato de un niño de 12 años a manos de una banda de narcotraficantes- para que la Cámara de Diputados, finalmente, rescatara del cajón y debatiera el proyecto destinado a fortalecer la Justicia Penal Federal en Santa Fe, una iniciativa presentada hace casi un año por todas las fuerzas políticas.

El proyecto, que obtuvo dictamen este mediodía de las comisiones de Justicia y Legislación Penal, propone crear 50 nuevos cargos judiciales en Santa Fe –entre jueces, defensores y fiscales- para que, cuando se instrumente el nuevo código procesal penal –que impone el sistema acusatorio en todo el país-, se agilicen las investigaciones penales y los juicios sean más abreviados.

Rodolfo Tailhade (FdT), María Luján Rey (Pro) y Mónica Litza (FdT), en el plenario de comisiones

La oposición suscribió el dictamen y si bien celebró el consenso alcanzado, le reprochó al oficialismo la demora en ponerlo en debate.

“¿Estaríamos acá si no se hubiera baleado el supermercado de la familia de Messi? Seguramente no. Empezamos a tratar esta iniciativa en noviembre pasado, pero nunca hubo una segunda reunión. Las 288 muertes que se registraron el año pasado en Santa Fe no conmovieron lo suficiente a este Congreso; si lo estamos tratando hoy es porque los narcos mandaron un mensaje de que dominan el territorio, un mensaje que recorrió el mundo”, acicateó la diputada Silvia Lospennato, de Juntos por el Cambio.

"Llegamos tarde a este momento, es un tema de agenda que no se trató. Corremos detrás de la pelota. No tuvo prioridad. Debemos abordar el Fortalecimiento de la Justicia, hace falta una respuesta política para #SantaFe", afirmó el diputado radical Juan Martín.

Los opositores también advirtieron que la iniciativa, presentada por el diputado oficialista Roberto Mirabella y acordada con todos los bloques parlamentarios, recién tendrá efecto a mediano y largo plazo y no servirá para atender la emergencia de inseguridad que padece hoy la provincia.

“Este proyecto tiene una importancia simbólica, les estamos diciendo a los santafecinos que nos preocupa su situación, pero también hay que decirles que hasta que se concreten las nuevas designaciones judiciales pueden pasar muchos meses, si somos optimistas, o algunos años, si somos realistas”, admitió el diputado radical Fernando Carabajal.

Sistema acusatorio

Hay otro problema: en Santa Fe aún no se aplica el nuevo sistema acusatorio. El expresidente Mauricio Macri suspendió la aplicación del nuevo código por decreto de necesidad y urgencia en 2016 y el gobierno de Alberto Fernández, en 2020, delegó la responsabilidad de su implementación en la Comisión Bicameral de Monitoreo del Ministerio Público; sin embargo, la vicepresidenta Cristina Kirchner, titular del Senado, demora hace dos años la integración de este cuerpo.

“Cristina Kirchner tiene la responsabilidad de designar a los representantes del Senado en la comisión bicameral, ¿por qué no la constituye? También debe dar una explicación pública por la demora en el Senado en elegir al nuevo procurador general de la Nación; no se puede aplicar el nuevo código procesal penal sin un nuevo procurador designado por consenso”, alertó el diputado socialista Enrique Estévez.

En rigor, no solo el Senado está en deuda. Hay diez vacantes en la Justicia Federal en Santa Fe: tres de ellas están en concurso en el Consejo de la Magistratura; la cobertura de las otras siete dependen del Poder Ejecutivo y del Senado. “Estas siete vacantes se podrían cubrir en pocos días, lo único que se requiere es que el Gobierno seleccione a los dos candidatos de las ternas que ya fueron elevadas y que el Senado apruebe los pliegos que están pendientes”, enfatizó el diputado Pablo Tonelli, de Pro.

El diputado de Pro Pablo Tonelli Ricardo Pristupluk

Desde el oficialismo no hubo respuesta a estos reclamos; más bien optaron por echar culpas a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura -ambos comandados por Horacio Rosatti- por no remitir en tiempo y forma los recursos presupuestarios que reclama la Justicia Federal en Santa Fe. “Esto sucede mientras la Corte tiene guardado en plazos fijos más de $150 mil millones”, asestó el presidente de la Comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade.

La oposición también recibió críticas. “El año pasado quisimos que los jueces paguen el impuesto a las ganancias para crear un fondo específico que atienda el problema de la inseguridad. Ustedes no lo votaron”, les achacó el oficialista Marcos Cleri.

“Muchos opositores vienen a Rosario a ‘sacarse fotos’ y luego se van. Hablan en abstracto del problema del lavado de dinero, pero nada dicen de que en Rosario funcionan 40 sociedades anónimas simplificadas que son usadas para el lavado. La banda de ‘Los Monos’ lavó por esa vía $1200 millones”, reprochó Germán Martínez, jefe del bloque oficialista, en alusión al sistema creado durante el gobierno de Macri.

Sociedades de Acciones Simplificadas (S.A.S.): los Monos o el "capital Emprendedor" del Macrismo.

En el año 2017 el Gobierno de Cambiemos impulsó la creación de las S.A.S. utilizando como pantalla el "apoyo al capital emprendedor".

La propuesta aprobada hoy en comisión impulsa la creación de 27 fiscalías federales, 15 de las cuales tendrán asiento en Rosario y 7 en Santa Fe. Además, se prevé la instauración de 9 cargos de defensor público oficial federal; 9 jueces penales federales con funciones de garantía, y otros 6 con funciones de revisión. A ellos se suman otros dos jueces con funciones de juicio y ejecución con asiento en Rosario y Santa Fe.

Todavía no hay fecha para su debate en el recinto: aun resta su tratamiento en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, clave para definir el financiamiento de los nuevos cargos. Esta comisión recién se reunirá en dos semanas.