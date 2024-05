Cristina Kirchner compartió un mensaje por el Día del Trabajador

Escuchar

En el marco del Día del Trabajador, la expresidenta Cristina Kirchner publicó en sus redes sociales un mensaje al que sumó el discurso que dio este martes la diputada Vanesa Siley cuando en la sesión por la Ley Bases se trató el capítulo de reforma laboral y trabajo no registrado. “Su caracterización sobre que el verdadero problema es la economía no declarada es un acierto y su sentido del humor al decir que Javier Milei es el Eugenio Zaffaroni del Derecho Penal Tributario, una ocurrente metáfora que seguramente no ofenderá al destacado académico penalista, quien también tiene un gran sentido del humor”, escribió la exmandataria.

Durante su alocución en la Cámara de Diputados, la legisladora del PJ a la que hizo referencia la exvicepresidenta habló sobre ciertas teorías que consideran al empleo como un subfactor de la economía y, como tal, lo presentan como una variable, “una mera variable de ajuste dentro de esta cosmovisión”. “A partir de ahí, comienzan a desarrollar la teoría de que entonces el trabajo es un costo, de que está muy elevado, que los aportes patronales son un impuesto y desarrollan las políticas de registración”, prosiguió Siley.

“Empiezan con la promoción del empleo y quita de aportes”, sumó la edil. Siley dijo que cada vez que aparecieron estas teorías durante los años de democracia “el trabajo no registrado, la subocupación, el desempleo y la pobreza aumentan”. “Como teoría laxa puede ser que puede ser que les cierre, ahora cuando la vamos a implementar en la realidad esas teorías fracasan”, apuntó.

Hoy, en el día de los trabajadores, quiero compartir el discurso de la Diputada Vanesa Siley, en la sesión de ayer, cuando se trató el capitulo de reforma laboral y trabajo no registrado de la autodenominada “Ley de Bases” y Reforma Fiscal.



Son nueve minutos imperdibles donde… pic.twitter.com/qDqxoPgrj4 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 1, 2024

“Por favor, dejemos de decir y de concebir que los aportes patronales son un impuesto cuando configuran salario diferido del trabajador”, resaltó la diputada. En su discurso, recordó cuando en ese mismo recinto, en el año 1991, se sancionó la ley 24.013 que determina el ámbito de aplicación y regularización del empleo no registrado, protección de trabajadores desempleados e indemnización por despido injustificado. Entonces, “vino a exponer en el Senado el entonces ministro de Trabajo haciendo uso de una facultad constitucional de la época”.

“Ahí, [el funcionario nacional] clarificó de que acá se deje de llamar impuesto al trabajo a las contribuciones y aportes, puesto que configuran salario del trabajador” y acusó de que cuando se toca de alguna manera el sueldo de un empleado “se está haciendo una apropiación indebida de haberes”.

Siley dijo que con esta idea se llega a introducir las contribuciones patronales en la concepción general de los impuestos de la Argentina, por lo que “entonces se vuelve a decir que cuando hay mucha presión tributaria el trabajo no registrado crece”. Fue entonces que la legisladora aclaró que no juzgaba a nadie por esta teoría porque hubo personas de su propio partido político la tuvieron.

“Quiero analizar la causa del problema porque si no lo hacemos el trabajo registrado con estos proyectos el año que viene va a ser del 80% y no del 45% que se estima es ahora”, resaltó, tras lo cual Siley se hizo eco de lo que denominó “una clase magistral de CFK cuando explicó la presión tributaria en Argentina” con base en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Menos del 30% de trabajo registrado no pudimos salir nunca del país”, dijo y ejemplificó lo que pasó en 2015 con ese tipo de empleo con el año pasado.

En su alocución, la legisladora dijo que la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi, “que era la contadora de Susana Giménez, hablando de economía no registrada, hablando de no declarar, hablando de evadir”, integra esa entidad del Estado “desde donde ahora van a impulsar la evasión tributaria”.

Siley arremetió: “Porque después se quejan de [el exmiembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio] Zaffaroni digo yo, y con respeto de Zaffaroni, pero [el presidente, Javier] Milei es del Zaffaroni del Derecho Penal Tributario”. Y prosiguió: “Para los que cometen delitos de evasión, garantías, garantías y garantías; quita de penas, quita de penas y quita de penas, y así estamos”. Este último tramo de su discurso fue aplaudido por algunos colegas en la Cámara baja.

