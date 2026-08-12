Diputados: el oficialismo logró dictaminar la reforma del Banco Central entre cruces con sus aliados y el retiro de Unión por la Patria

En medio de un nuevo tironeo con sus aliados, el oficialismo dictaminó esta tarde en Diputados la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con pequeñas modificaciones técnicas respecto del texto original.

La iniciativa apunta a concentrar el funcionamiento de la autoridad monetaria en la preservación del valor de la moneda, prohibir el financiamiento al Tesoro y la emisión sin respaldo y hacer más exigente la remoción de sus autoridades.

El dictamen de mayoría obtuvo 42 firmas y fue acompañado por los aliados habituales de La Libertad Avanza: Pro, UCR y otros bloques provinciales. Fue durante un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto, encabezadas por los libertarios Santiago Pauli y Alberto “Bertie” Benegas Lynch. Unión por la Patria (UP) presentó un dictamen de rechazo.

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Se incorporó un cambio técnico sobre los encajes, es decir, el dinero que los bancos están obligados a mantener como reserva y no pueden prestar. Hasta ahora, debían ser depositados en el Banco Central. Con la modificación, el efectivo que los bancos guardan en sus propias cajas también podrá contar como parte de esa reserva obligatoria.

El Gobierno buscará darle media sanción el próximo 26 de agosto en la Cámara de Diputados.

Para defender el proyecto, el oficialismo convocó a cinco economistas identificados con las ideas económicas del Gobierno: Miguel Boggiano, Héctor Rubini, Ramiro Castiñeira, Aldo Abram y Claudio Zuchovicki. Sin embargo, lo que estaba previsto como una exposición técnica derivó desde el comienzo en una discusión política que incomodó incluso a los bloques aliados.

Boggiano abrió su intervención con el dato sobre la inflación acumulada que Javier Milei había utilizado para justificar el envío del proyecto al Congreso. Atribuyó el deterioro de la moneda a una práctica que, aseguró, atravesó gobiernos peronistas, kirchneristas, radicales y macristas. “Utilizaron al Banco Central para estafar sistemáticamente a la sociedad argentina hasta destruir por completo el valor de su moneda nacional”, afirmó.

El enojo de Pro

La acusación provocó el enojo de sus aliados y puso en peligro la firma del dictamen. Uno de los que primero cruzó al oficialismo fue el diputado de Pro Fernando de Andreis, que se levantó para cuestionar tanto a Boggiano como al presidente del plenario.

La secretaria parlamentaria de LLA, Silvana Giudici, intentó bajar la tensión. “No compartimos la primera parte de la exposición, cuando hizo alusión a cuestiones políticas”, aclaró cuando tomó la palabra. Y agregó: “Si el Pro, el MID o la UCR han tenido algún tipo de disquisición, les pido perdón”.

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Benegas Lynch también extendió las disculpas a los aliados. Aunque después aclaró que no eran por el contenido político de los discursos de los expositores sino por no saber que iban a hablar de eso ni avisar antes.

La tensión alcanzó además a UP. Itai Hagman cuestionó directamente la convocatoria de los economistas: “Parece un programa de streaming, falta que venga el Gordo Dan a explicar el proyecto”. Y agregó: “No vamos a escuchar a personas que no sabemos quiénes son ni en calidad de qué vienen a explicar. Son cuatro amigos del Gobierno que no tienen ninguna función pública”.

Minutos después, el peronismo decidió retirarse del plenario.

La decisión generó cuestionamientos entre los bloques que permanecieron en la reunión. “Es una falta de respeto lo que dijeron estos señores”, sostuvo Eduardo Falcone, del MID. “¿Quiénes son para decir que hay que ponerle una perimetral a la política?”, agregó, en referencia a una expresión utilizada durante la exposición de Castiñeira. Falcone decidió luego no firmar el despacho oficial.

Más allá de la polémica, los cinco economistas hicieron una defensa similar de la iniciativa, centrada en la necesidad de independizar al Banco Central del poder político y limitar sus objetivos a la estabilidad monetaria.

Boggiano sostuvo que la reforma busca terminar con la subordinación de la política monetaria a las necesidades fiscales de los gobiernos. “El Banco Central deja de ser la caja de financiamiento de la política”, sintetizó. También defendió el saneamiento del balance de la entidad, la protección de las reservas y la adecuación de sus normas a estándares internacionales.

Sobre el final endureció su discurso y afirmó que quien no acompañe la iniciativa se convierte en “cómplice del saqueo más grande que la clase política le haya hecho a los ciudadanos de a pie”.

Unión por la Patria se retiró del plenario para no convalidar a los expositores: "Parece un programa de streaming" Hernán Zenteno

La oposición cuestiona sobre todo el esquema de designación y remoción de autoridades que propone el proyecto. Varios diputados objetaron que la salida del presidente y los directores del Banco Central quede supeditada a una mayoría de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, mientras que su designación requiere el aval de mayoría simple únicamente del Senado. Advirtieron que esa asimetría podría volver prácticamente inamovibles a las autoridades una vez nombradas.

También hubo planteos para fijar un plazo máximo a las designaciones “en comisión” y evitar que puedan extenderse indefinidamente, una cuestión que el proyecto no regula.

Desde Pro ratificaron que, pese a los cruces con los expositores, acompañarán la reforma. “Vamos a acompañar. Queda perfectamente claro por qué hay que aprobar este proyecto”, sostuvo Daiana Fernández Molero. “No está condicionado nuestro apoyo a cómo nos traten”, agregó.

La iniciativa se estructura sobre cinco ejes principales: establece como mandato central del Banco Central la preservación del valor de la moneda; elimina el financiamiento monetario al Tesoro mediante adelantos transitorios y la compra directa de títulos públicos; restringe la distribución de utilidades a ganancias líquidas destinadas únicamente a cancelar deuda; endurece el régimen de remoción de las autoridades para fortalecer la independencia de la entidad; y cierra el mecanismo de las letras intransferibles, que, según el Gobierno, permitió durante años financiar al Tesoro con reservas del Banco Central.

Inocencia fiscal

Más temprano, el oficialismo había avanzado con el dictamen de la reforma a la ley de Inocencia Fiscal, pero introdujo cambios para conseguir el respaldo de sus aliados. El principal fue excluir de los beneficios del régimen simplificado de Ganancias a quienes sean o hayan sido funcionarios públicos durante los últimos cinco años. También incorporó una reducción de las multas para pequeñas y medianas empresas.

La Libertad Avanza (LLA) consiguió 44 firmas en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, que conducen los libertarios Alberto “Bertie” Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado. Acompañaron la UCR, Pro, MID, Innovación Federal y otros bloques provinciales. Gisela Scaglia (Provincias Unidas) firmó en disidencia, mientras que los diputados de Elijo Catamarca no participaron.

Al igual que con la reforma de BCRA, el oficialismo en Diputados buscará darle media sanción a Inocencia Fiscal el próximo 26 de agosto.