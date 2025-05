Diputados | La oposición convoca a sesionar el miércoles y un grupo de Pro se puede desmarcar del oficialismo

Después de la dura derrota de Pro en las elecciones legislativas porteñas, las huestes amarillas en la Cámara de Diputados buscan evitar que escale la tensión interna. Las distintas tribus que integran la bancada que preside Cristian Ritondo no quieren separarse en lo inmediato, aunque los recelos entre el sector de Patricia Bullrich y del líder del partido, Mauricio Macri, son indisimulables y podrían estallar en la sesión que la oposición convocó para este miércoles.

Dos son los temas de la convocatoria: la situación de los jubilados y la declaración de emergencia de los municipios afectados por el temporal del último fin de semana, en particular Zárate, Campana, San Antonio de Areco, Arrecifes y Salto.

Frente a este desafío, la bancada de Pro tiene previsto reunirse mañana por la tarde. Será el primer encuentro después de las elecciones del domingo pasado y, si bien la intención es no romper la bancada, los diputados alineados en el macrismo plantearán que, en el tema jubilatorio, insistirán con su propio dictamen.

“Nosotros no vamos a romper el bloque pero tampoco vamos a ser obsecuentes con el oficialismo. Somos serios y no haremos nada que vulnere el equilibrio fiscal, pero eso no quiere decir que tengamos nuestra propia agenda”, avisan desde el núcleo macrista en el Congreso.

La diputada macrista María Eugenia Vidal Fabián Marelli - LA NACION

Si los convocantes a la sesión logran el quorum en el recinto, el bloque amarillo irá dividido en sus posturas respecto del tema jubilatorio, en particular cuando se discuta la continuidad de la última moratoria previsional, que venció en marzo pasado. Esta moratoria permitía que aquellas personas en edad de jubilarse pudieran hacerlo aunque no hayan cumplido con los 30 años de aportes que exige la ley actual.

El sector macrista, contrario a la continuidad de la moratoria, propone como alternativa un sistema de aporte proporcional que tiene como haber base la Prestación Básica Universal para los Adultos Mayores (PUAM), al que se suma un ingreso proporcional a la cantidad de años aportados al sistema por parte del trabajador.

Distintos bloques de la oposición como Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre coinciden en el espíritu de esta iniciativa -de hecho, presentaron dictámenes similares-, pero no están de acuerdo con que sea el Ministerio de Economía el que defina el valor de los aportes proporcionales, como sostiene el macrismo.

Los bloques más duros de la oposición intentarán, además, aprobar una actualización el bono mensual de $70.000 -congelado desde marzo del año pasado- y aplicar, por única vez, un aumento del 7,2% por la inflación no reconocida de enero de 2024. Sobre este punto, el bloque de Pro está de acuerdo en rechazar la propuesta opositora.

Será una sesión difícil si finalmente consigue quorum pues será el primer debate luego del triunfo de La Libertad Avanza en el territorio porteño y las heridas en las distintas fuerzas políticas que salieron perdidosas están a flor de piel. En un primer momento se barajó postergarla para la semana próxima, pero finalmente se acordó acotar el temario para facilitar la tarea de conseguir el quorum en el recinto.

En las filas de Pro la tensión es casi palpable. Las broncas se dispararon desde hace tiempo y la campaña porteña -sobre todo por las embestidas libertarias contra Macri- no hizo otra cosa que exacerbarlas.

El caso $LIBRA

El primer síntoma de división interna se observó cuando, en la Cámara de Diputados, se votó la constitución de una comisión investigadora por el caso de criptomoneda $LIBRA, que salpica al presidente Javier Milei y a su hermana Karina, secretaria general de la presidencial. En esa sesión, el expresidente Macri ordenó a su tropa abstenerse a la hora de votar un pedido de informes al Poder Ejecutivo. Además, los macristas no se sumaron al esfuerzo oficialista para evitar las interpelaciones al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El desplante siguiente continuó la semana pasada en el plenario de las comisiones de Previsión y Presupuesto, cuando el núcleo macrista presentó su propio dictamen sobre jubilaciones.

“Nosotros no vamos a cambiar nuestros valores por una derrota electoral. Nuestra agenda institucional seguirá siendo prioridad, por lo que si al oficialismo se le ocurre pactar con el kirchnerismo una ampliación de la Corte Suprema, tampoco lo vamos a acompañar”, avisan las huestes de Macri. Suman entre siete y diez diputados nacionales, suficientes para generar ruido y hacerle perder al oficialismo votaciones claves.