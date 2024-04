Diputados: por la reforma laboral, se estancan las negociaciones entre el oficialismo y la oposición en torno a la “Ley de Bases”

Escuchar

Las negociaciones en torno a la “Ley de Bases”, en su versión acotada, que mantienen el oficialismo y la oposición dialoguista en la Cámara de Diputados se estancaron en las últimas horas. El motivo: la insistencia del radicalismo de que se incorpore en el proyecto la reforma laboral, incluida la eliminación de la llamada “cuota sindical” que financia las arcas de los gremios.

El Gobierno, a instancias del bloque radical -que conduce Rodrigo De Loredo- incorporó en el último borrador del proyecto una réplica -con algunas modificaciones- del capítulo de reforma laboral que está incluida en el decreto 70/23 que dictó el presidente Javier Milei en diciembre pasado y que, posteriormente, fue suspendido por la Justicia. El radicalismo, que considera que la reforma laboral debería viabilizarse por una ley, quiere dar una señal a las pequeñas y medianas empresas y comercios que demandan modificaciones en la ley de trabajo para flexibilizar las condiciones de contratación.

“El Gobierno se comprometió con nosotros (el radicalismo) que incorporaría la reforma laboral en la nueva Ley de Bases. Con el bloque de senadores radicales presentamos un proyecto en ese sentido. Si finalmente no se incluye, no va a salir la nueva ley de bases”, amenazó esta tarde un encumbrado diputado radical durante una interrupción en las negociaciones, las cuales se desarrollan en el despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, con la presencia del vicejefe de Gabinete, José Rolandi. El radicalismo, con 34 diputados, es un bloque clave a la hora de dar quorum en el recinto y para la aprobación en general en el recinto del texto.

La postura del radicalismo, sin embargo, no encuentra eco en los bloques opositores dialoguistas. De hecho, el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, rechazó hoy de manera tajante, la inclusión del capítulo de reforma laboral dentro del proyecto. Aceptaría, eventualmente, incluir solo tres puntos: la creación de un fondo de cese laboral (al estilo Uocra); la eliminación de las multas por trabajo no registrado y la extensión a ocho meses del período de prueba para los trabajadores con contratos de tiempo indeterminado.

Miguel Ángel Pichetto rechazó uno de los puntos de la reforma laboral que impulsa la UCR Hernán Zenteno - LA NACION

“Cuando te sorprende un domingo por la noche el señor (Julio) Cordero, secretario de Trabajo, y vienen con 60 artículos (de la reforma laboral)... no, eso no lo voy a votar. Eso nunca estuvo en el diálogo’”, despotricó Pichetto.

También hay malestar en el Pro. El bloque -representado por los diputados Cristian Ritondo, Diego Santilli y Silvana Giudice- se retiró de la reunión con el oficialismo ante estas diferencias. “El Gobierno debe arreglar esta situación interna y con los demás bloques. El Pro no puede seguir apoyando al Gobierno si ni los propios diputados libertarios ni el presidente de la Cámara están sentados en la mesa de negociación. No podemos ayudar si ellos no escuchan y negocian con el radicalismo”, trascendió desde el despacho de Ritondo.

Desde los bloques dialoguistas, sin embargo, aclaran que la actitud de Pro no obedeció tanto a las diferencias en torno a la reforma laboral sino más bien a la decisión de buena parte de las bancadas opositoras de reincorporar en el proyecto el capítulo que introducía una suba de los impuestos internos al tabaco. El Gobierno lo había incluido en la Ley de Bases original, en enero pasado, pero, llamativamente, lo excluyó de esta nueva versión.

