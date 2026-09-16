Donald Trump podría reunirse con el premier británico en Nueva York en plena tensión entre la Argentina y el Reino Unido por las islas Malvinas

WASHINGTON.- En medio de las renovadas tensiones diplomáticas entre la Argentina y el Reino Unido en su litigio por las islas Malvinas, el presidente norteamericano, Donald Trump, quien el fin de semana se ofreció como eventual mediador entre ambos países, podría tener un cara a cara con el primer ministro británico, Andy Burnham, la semana próxima en Nueva York, donde se desarrollará la Asamblea General de las Naciones Unidas, revelaron medios ingleses.

El diario británico The Times fue el primero en informar, en base a una fuente al tanto del asunto, que “está previsto” que Burnham se reúna por primera vez con Trump, luego de que ambos líderes mantuvieran dos conversaciones telefónicas desde que el premier asumiera el cargo, en julio pasado.

The Telegraph, The Guardian y la agencia Reuters también dieron cuenta del posible encuentro, que no fue confirmado oficialmente ni por Downing Street ni por la Casa Blanca.

El presidente norteamericano, Donald Trump. AP Photo

Trump y Burnham se presentarán el martes en el atril de la Asamblea General en Nueva York, donde estará el presidente Javier Milei para dar su discurso al día siguiente. En las últimas semanas, el presidente norteamericano ha hecho varias referencias a las Islas Malvinas, con declaraciones que han sido celebradas por la administración libertaria.

El sábado pasado, en el marco de una visita a Irlanda, el mandatario republicano se ofreció como eventual mediador entre la Argentina y Gran Bretaña ante un hipotético conflicto.

Trump sobre las Malvinas: “Es muy interesante, porque ahí vamos de nuevo. Lo recuerdo de cuando era un niño. Pero creo que era un país diferente el Reino Unido… No sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos. Son semanas en barco. No lo sé. Estoy seguro de que me llamarán… — Dori Toribio (@DoriToribio) September 12, 2026

“Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese potencial desastre. Pero si lo hacen, probablemente podré resolverlo. Pero ahora mismo hay dos países que no están contentos con la situación en las Malvinas”, dijo Trump, al responder una pregunta durante una conferencia de prensa junto al primer ministro irlandés, Micheál Martin.

Después de que Trump generara un temblor diplomático el 31 de agosto al sugerir en la Casa Blanca -por primera vez- que podría “revisar” la posición norteamericana de neutralidad sobre la soberanía de las Malvinas, el presidente dialogó por teléfono con Burnham, aunque la situación del archipiélago en el Atlántico Sur ocupado ilegalmente desde 1833 no formó parte de la conversación, según el reporte oficial.

El primer ministro británico, Andy Burnham, en 10 Downing Street. Kin Cheung - AP

Tras el impacto que provocó aquella primera declaración de Trump, tres días después el mandatario volvió a referirse a las islas en una entrevista con un medio británico en la que, al mostrar su decepción con Londres por la falta de apoyo a Washington en la guerra con Irán, insinuó que no acudiría en ayuda de su histórico socio europeo en un eventual conflicto con la Argentina.

En su respuesta, que generó amplia repercusión y diversas interpretaciones en la prensa británica, Trump hizo hincapié en la lejanía del archipiélago en el Atlántico Sur -“es un viaje muy largo”, dijo-, y recordó la guerra de 1982.

En la cadena nacional en la que anunció un endurecimiento de las sanciones a las petroleras extranjeras que pretendan iniciar una explotación de hidrocarburos en la zona de las Malvinas y la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, Milei calificó como una “amenaza” que “no es inocua” el hecho de que Trump pusiera en evaluación la posición histórica de Estados Unidos con relación a las Malvinas.

El presidente Javier Milei, en cadena nacional con los anuncios sobre las Islas Malvinas.

En las últimas horas, la situación por las Malvinas se tensó aún más luego de que Londres publicara una guía para “proteger” a las empresas que se encuentran en las islas de las sanciones establecidas por el Gobierno. La Cancillería argentina expresó su “más enérgico repudio” mediante un comunicado.

Vínculo en ebullición

De acuerdo a The Times, los planes iniciales de que Burnham viajara directamente a Washington antes de la Asamblea General de la ONU fueron descartados debido a conflictos de agenda relacionados con la visita de Estado de alto perfil del presidente chino, Xi Jinping, que será recibido por Trump el 24 de septiembre en la Casa Blanca.

Más allá de la cuestión Malvinas, la reunión bilateral entre Trump y Burnham, en caso de concretarse, se produciría en un momento de particular ebullición en las relaciones entre Washington y Londres.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se dirige a la multitud durante el Abierto de Irlanda en el campo Trump International Golf Links en Doonbeg, Irlanda, el 13 de septiembre Peter Morrison - AP

“El encuentro se perfila como un campo minado diplomático, dada la elevada tensión transatlántica en torno a cuestiones como la crisis en Medio Oriente, Rusia, las Islas Malvinas, la unificación de Irlanda y la regulación de las empresas tecnológicas”, advirtió el Daily Mail, que recordó que días atrás Trump describió al primer ministro laborista como un “hombre muy agradable”, aunque “de tendencia progresista”.

Durante su visita a Dublín el fin de semana, Trump declaró que una Irlanda unificada sería “fantástica”, en referencia a la situación de Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido.

“No quiero causar ningún problema, pero me encantaría verla unificada [...] Creo que sería algo fantástico”, señaló el presidente cuando un periodista le preguntó su opinión sobre un tema complejo y con una gran carga política en el país europeo.