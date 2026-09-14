Malvinas: el Reino Unido refuerza la defensa militar de las islas con cuatro aviones caza

El Reino Unido anunció que renovará sus aviones de guerra para reforzar la seguridad en las Islas Malvinas. Son cuatro aeronaves Typhoon que serán reemplazados con radar de última generación y tecnología avanzada, utilizada por la OTAN. Así lo hizo saber el ministro de Estado para la Preparación de la Defensa y la Industria, Luke Pollard, ante una consulta en el Parlamento.

El ministro británico detalló que está previsto que “los cuatro aviones Typhoon, que forman parte del Escuadrón 1435, de la Tranche 1, actualmente asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur, sean sustituidos por cuatro aviones Typhoon de la Tranche 2 procedentes de la flota existente”.

Además, le puso fecha, señalando que “para finales de noviembre o principios de diciembre de 2027 ya estaremos enviando los nuevos aviones al archipiélago”. Pollard indicó que las unidades reemplazadas serán retiradas de servicio.

Luke Pollard (derecha), en la isla Ascensión Twitter

No es la única novedad: las defensas aéreas de la RAF que protegen las Islas Malvinas se han visto reforzadas con el regreso de un avión cisterna Airbus A330 Voyager a la base aérea de Mount Pleasant. Este avión estuvo asignado durante cinco meses a reforzar a los aliados en Medio Oriente tras el conflicto bélico estadounidense e israelí contra Irán.

En abril pasado, el Reino Unido decidió retirar el avión cisterna Voyager apostado en la base aérea de Malvinas y enviarlo a Medio Oriente, para apoyar la incursión militar.

Esta información no fue pública, pero sitios de rastreo aéreo pudieron comprobar que el Voyager de la RAF estuvo en la isla Ascensión a fines de agosto y llegó a Mount Pleasant el 3 de septiembre. Desde entonces ha estado realizando patrullajes junto al destacamento de cazas Eurofighter Typhoon, justamente los aviones que van a renovar a fin de año.

Vista aérea de la base militar británica de Mount Pleasant, en el sur de las islas Malvinas Archivo

Según señalan sitios de noticias ingleses especializados en Defensa y Seguridad, y que fueron consignados por el periódico Merco Press, la base de Mount Pleasant está actualizando sus capacidades defensivas.

En ese sentido aseguran que el gobierno de las Islas está pronto a lanzar “una convocatoria de reclutamiento dirigida a un círculo restringido de participantes, entre ellos operadores de drones”, algo que estaría a cargo de la Fuerza de Defensa de las Islas Malvinas (FIDF) , una unidad militar de solo 40 residentes voluntarios en las islas, que colabora técnicamente con la base militar del archipiélago.

Esta información circuló en el Reino Unido, donde se confirmó que “ya se están asesorando y contratando principalmente a británicos con experiencia en pilotaje de drones”.

El sábado pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que un conflicto entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas sería un “desastre”, pero aseguró que si se llegara a ese punto lo llamarían y sería “capaz de resolverlo”. Estas declaraciones las formuló después que no descartara reconsiderar la neutralidad de su país sobre la disputa de soberanía, algo que no cayó muy bien en el mapa político del Reino Unido, donde no quieren darle entidad a la existencia de un conflicto en escalada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Julia Demaree Nikhinson - AP

Mientras se espera conocer con detalle el “proyecto de ley de soberanía” que el gobierno argentino enviará al Congreso, algo que también ha generado debate en la política británica con una clara exigencia de los conservadores al gobierno laborista para conocer su reacción, la ministra del Foreign Office Kirsty McNeill declaró ante la Cámara los Comunes que “no existe duda alguna sobre la soberanía británica”, además reafirmó “el compromiso del gobierno de salvaguardar las libertades democráticas de los isleños”.

Pese a esta ebullición en Londres, en las Malvinas los pobladores no se muestran preocupados por las novedades que llegan de Argentina y confían en el resguardo brindado por el Reino Unido, de hecho, se informó a los isleños que el Proyecto Sea Lion, de extracción de petróleo offshore, “continuará con los tiempos informados”.