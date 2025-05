Dónde voto: consultá el padrón de las elecciones en Misiones 2025

Los ciudadanos de la provincia de Misiones deben acudir a las urnas el domingo 8 de junio, ya que se celebran las elecciones legislativas y, para agilizar el proceso de votación, es indispensable consultar el padrón de las elecciones en Misiones 2025.

La consulta previa del padrón acelera el proceso de votación en cada establecimiento

Los ciudadanos que están habilitados para votar figuran en el listado de electores elaborado por el Tribunal Electoral de Misiones y tienen la obligación de asistir a los comicios en los que se renovarán las bancas de la mitad de la Cámara de Representantes de la provincia.

Dónde voto: cómo consultar el padrón de las elecciones en Misiones 2025

Los ciudadanos residentes de la provincia de Misiones —tanto nacionales como extranjeros— pueden consultar el padrón electoral que dispuso el Tribunal Electoral de la provincia antes de los comicios. De esa forma pueden conocer los detalles exactos de su lugar de votación. Cabe aclarar que los extranjeros que habiten en alguna ciudad misionera están habilitados a sufragar en todos los comicios que se convoquen para elegir únicamente cargos municipales.

Este se encuentra disponible de forma online. Para hacer la consulta, primero se debe indicar si es ciudadano argentino u extranjero. Luego, se deben puntualizar la matrícula y el género, además de rellenar el campo de verificación.

La consulta permite conocer con exactitud la información sobre el lugar de votación, con el nombre del establecimiento y dirección, el número de mesa y el número de orden para el acto electoral de junio.

Qué se vota en Misiones el domingo 8 de junio

En esta ocasión se vota a quienes ocuparán asientos en la Cámara de Representantes, que es unicameral. Tal como detalla la convocatoria de las elecciones 2025 ―publicada en el Boletín Oficial de Misiones en marzo pasado―, se definirán 20 diputados provinciales titulares y siete suplentes. De esa forma, se reemplazará la mitad del recinto, que cuenta con 40 bancas.

A su vez, algunos de los municipios también definirán sus autoridades locales a partir de los comicios del domingo 8 de junio.

Con el número de mesa y orden se agiliza la votación en los comicios del 8 de junio Mauro V. Rizzi - LA NACION

Qué pasa si no voto en las elecciones de Misiones 2025

El Código Electoral de Misiones establece que el voto es “universal, directo, secreto y obligatorio”. Por lo tanto, los ciudadanos mayores de 16 años que están inscriptos en el padrón electoral y que no se encuentre alcanzado por las inhabilitaciones a hacer deben asistir a los comicios de este domingo 8 de junio.

Quienes no se presenten a la mesa de votación durante esta jornada y no puedan justificar que no emitió su voto, serán sancionadas por la Justicia Electoral. Está establecido que recibirán una multa económica “igual al 50% del sueldo básico de la categoría 12 de la Administración Pública Provincial”.

Además, también se puede aplicar la privación de los derechos políticos en las elecciones provinciales por uno a 10 años a quienes incurren en alguno de los hechos penados por la ley.