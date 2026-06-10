Javier Milei y sus medidas, en vivo: la situación judicial de Adorni y el avance del caso $LIBRA
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Macri dijo que el equilibrio fiscal “es de mala calidad” porque no se invierte en infraestructura
El expresidente Mauricio Macri, fiel a su estilo, dejó frases filosas al participar hoy de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). El titular de Pro dijo que el equilibrio fiscal “es de mala calidad” porque no se invierte en infraestructura y en lo que pareció un mensaje al Gobierno pidió que se nombren “a los mejores jueces”.
También se mostró a favor de una política exterior sostenible que responda a las oportunidades económicas antes que a alineamiento ideológicos y pidió que se refuerce la transparencia y la independencia del Poder Judicial.
“La política exterior tiene que estar al servicio del crecimiento del país no de debates ideológicos. Cuando no te toca liderar, como no nos toca a los países latinoamericanos, nuestra prioridad tiene que ser cómo conseguimos trabajo para nuestra gente”, sostuvo el exmandatario.
YPF cierra una unidad de negocios y afecta a un coloso del consumo masivo
YPF les avisó a sus proveedores el lunes a través de una carta. Anticipó que dejará de fabricar insumos clave para la producción nacional de algunos productos de consumo masivo, como detergentes, limpiadores o jabones para lavar la ropa. Esa materia prima, creen, ahora debería importarse, ya que nadie más la produce en el país. La decisión alertó a varias empresas, pero, entre ellas, a Unilever, el principal comprador de esos químicos en el país que se usarían para la línea CIF o Skip, entre otras marcas relevantes.
La petrolera que conduce Horacio Marín confirmó la decisión a LA NACION. Saldrá del negocio comúnmente conocido como de “las parafinas” porque consideró que, en las actuales condiciones del mercado, no es rentable.
Vaca Muerta y la minería ya aportaron este año casi la misma cantidad de dólares que el campo
El ingreso de divisas a la economía argentina comenzó a mostrar un cambio que hasta hace pocos años parecía lejano. Impulsados por el crecimiento de Vaca Muerta, el avance de las exportaciones mineras y el financiamiento asociado a nuevos proyectos, los sectores energético y minero aportaron durante el primer cuatrimestre prácticamente la misma cantidad de dólares que el complejo agroexportador.
La conclusión surge de un informe de la consultora 1816 elaborado sobre la base de datos sectoriales del Banco Central. Según el estudio, la oferta neta de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) proveniente de petróleo, gas y minería alcanzó unos US$8150 millones entre enero y abril, un monto equivalente al generado por los sectores cerealeros y oleaginosos.
Sin avances en la reforma electoral, Patricia Bullrich acuerda una nueva hoja de ruta para los proyectos del Gobierno
En un nuevo gesto de concordia y convivencia con la oposición dialoguista, la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), acordó un nuevo cronograma de tratamiento para los proyectos del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, las noticias no son del todo buenas para la Casa Rosada, que deberá esperar para ver avances en los proyectos más deseados por la administración de Javier Milei. Tanto la reforma política como el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada seguirán demorados.
De hecho, la senadora libertaria debió ceder en sus intenciones de sesionar este miércoles con el proyecto de propiedad privada luego de reunirse por casi dos horas con los jefes de bloque de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), y de Pro, Martín Goerling (Misiones), el peronista Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes) y los provinciales Carlos Arce (Frente Renovador de Misiones) y Flavia Royón (Salta), entre otros.
Santilli se reunió con el gobernador de Catamarca en Casa Rosada
El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió en Casa Rosada al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Dialogaron sobre la agenda de trabajo compartida entre el Gobierno Nacional y la provincia y la agenda parlamentaria impulsada por la gestión libertaria. En particular, ambos destacaron a importancia de que el Congreso avance con la discusión de la reforma electoral y con la eliminación de las PASO. En ese sentido, Jalil aseguró que “las internas deben resolverse dentro de los partidos”.
El gobernador invitó al Gobierno a participar de la Fiesta del Poncho durante el mes de julio y la inauguración de tres plantas de procesamiento de litio, dos de ellas mediante el proceso de Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). A su vez, el gobernador le comunicó al ministro la invitación a participar de la inauguración de una planta de hilado y de un Hotel Cinco Estrellas en Antofagasta de la Sierra.
El drama político que Cristina Kirchner irradia al peronismo
Cristina Kirchner está encerrada, simbólicamente, desde hace exactamente un año, cuando la Corte Suprema confirmó su condena por la causa Vialidad. Desde el 10 de junio de 2025, la expresidenta perdió terreno como líder del peronismo y también capacidad de representación a título individual, ya que no puede ser candidata. Sin embargo, sigue influyendo en el principal partido de oposición y se mantiene, de acuerdo a las últimas encuestas, en el top 5 de la dirigencia política argentina.
La esposa de Manuel Adorni ingresó al régimen de “inocencia fiscal”
Días antes de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente su declaración jurada patrimonial, su esposa, Bettina Julieta Angeletti, solicitó su adhesión al régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”. Lo hizo el 31 de mayo pasado, según consta en registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) obtenidos por este medio.
La constancia oficial −vigente hasta el 9 de julio− indica que Angeletti (CUIT 27-29865407-0) pidió acogerse a la Ley 27.799 para el período fiscal 2025, esquema que permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos, y será un factor a tomar en cuenta en la investigación criminal que la pareja afronta en los tribunales federales de Comodoro Py.
Caso $LIBRA: un informe de la Policía Federal debilita la explicación que dio Milei para tomar distancia de la maniobra
Un informe técnico preliminar acerca del origen de la criptomoneda $LIBRA debilita la explicación que ofreció el presidente Javier Milei respecto al tuit con el que le dio promoción al activo digital que acabó bajo sospecha de estafa.
El análisis, realizado por un organismo especializado en cibercrimen de la Policía Federal y anexado ahora al expediente judicial, indica que la moneda no estaba enlistada en ninguna plataforma centralizada de compra y que solo un único actor tenía el “control primario absoluto” sobre los mil millones de unidades de $LIBRA creadas el 14 de febrero de 2025, a las 18:38.
Se trata de la cuenta que en la investigación fue identificada como una billetera fundacional del proyecto, bajo control del equipo de Hayden Davis.
Cuando el caso explotó, con la quita masiva de fondos y el derrumbe inmediato de la moneda, Milei dijo en una entrevista que había promovido una moneda que “era pública”, aunque nunca explicó de dónde obtuvo el contrato alfanumérico de 44 caracteres que posibilita comprar una moneda que no estaba enlistada en ningún sitio y había sido creada 23 minutos antes.
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