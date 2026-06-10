Javier Milei y sus medidas, en vivo: la situación judicial de Adorni y el avance del caso $LIBRA

El expresidente Mauricio Macri, fiel a su estilo, dejó frases filosas al participar hoy de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). El titular de Pro dijo que el equilibrio fiscal “es de mala calidad” porque no se invierte en infraestructura y en lo que pareció un mensaje al Gobierno pidió que se nombren “a los mejores jueces”.

También se mostró a favor de una política exterior sostenible que responda a las oportunidades económicas antes que a alineamiento ideológicos y pidió que se refuerce la transparencia y la independencia del Poder Judicial.