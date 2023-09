escuchar

Mauricio Macri, de campaña en Córdoba, visitó ayer Jesús María y tuvo un momento tenso con un periodista. Luis Sánchez, de radio La Ronda, le consultó sobre la deuda con el FMI que tomó en su gestión. “Upa, otra vez… pensé que ya lo habías aprendido a esta altura, porque la verdad, que sigas repitiendo esa pavada que dicen estos señores que no pagaron un dólar...”, le respondió.

Sánchez insistió y Macri afirmó: “Estás muy mal informado. No te puedo educar en una conferencia de prensa, así que no puedo hacer nada. No tenés solución”.

Como el periodista le volvía a responder y perseguía a Macri, que estaba dejando el lugar (la conferencia había sido de pie, en el hall de un hotel), se acercaron algunas autoridades para retirarlo. Fue Luis Juez, que acompañaba a Macri en el encuentro con periodistas, quien intervino. “No hace falta, tranquilo, no hace falta. Tiene todo el derecho del mundo a preguntar”, le dijo a dos policías que interceptaron a Sánchez. La discusión se extendió, con Sánchez criticando a la gestión macrista en la vereda y buscando volver a acercarse al expresidente.

Macri seguirá hoy su gira por Villa María y Oncativo, en una provincia en la que históricamente le fue muy bien en cada elección, pero en las PASO Juntos por el Cambio salió tercera. Las visitas que está haciendo el expresidente como parte de esta gira son “espontáneas, no anunciadas” y él “se presenta sin que nadie sepa”, explican desde su entorno.

La respuesta

Sánchez dijo después que una “patota” lo empujó y que él, “enérgico y enojado”, trató de acercarse una vez más para que el expresidente le respondiera sus preguntas. “La guardia intenta detenerme. No lo hicieron porque intervinieron mis colegas de prensa y el senador Luis Juez. Fue un destrato muy grande”, dijo Sánchez en declaraciones a Radio 10.

