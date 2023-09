escuchar

Con el foco puesto en las elecciones de octubre, el expresidente Mauricio Macri brindó esta mañana una entrevista radial en la que abordó diferentes temas de actualidad. Opinó sobre las versiones de que el candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, tiene una alianza en las sombras con el líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, tildó de “mamarracho” la reforma de Ganancias aprobada ayer en Diputados y vaticinó un resultado distinto al de las PASO en los próximos comicios.

Consultado en Cadena 3 respecto del presunto acuerdo entre Massa y Milei, Macri dijo: “Lo he leído mucho en estos últimos días, creo que no le hace bien a Milei que la gente piense que tiene algún tipo de relación porque Sergio Massa representa todo lo que la Argentina tiene que dejar atrás: la mentira, el engaño, la irresponsabilidad”. En ese sentido, agregó que si el economista quiere proponerse como “algo nuevo” tampoco puede “juntarse a hablar con [Luis] Barrionuevo y fantasear un trabajo conjunto que tiene que ver con décadas de decadencia”.

A continuación, el fundador de Pro remarcó que “el cambio requiere de la mayor coherencia posible”, aunque en todo momento se negó a confirmar una alianza entre el ministro de Economía y el aspirante libertario a la Casa Rosada. “Afirmar [que hay un acuerdo] no me gusta”, manifestó.

Por otra parte, se refirió a la aprobación anoche en la Cámara de Diputados del proyecto de ley impulsado por el oficialismo que modifica el Impuesto a las Ganancias. Calificó la iniciativa como “una baja de impuestos que es un mamarracho electoral” y sostuvo que “apoyarla es una irresponsabilidad”.

“Todos queremos una Argentina con un Estado que no sea aplastante, que se lleve al tamaño justo y necesario para que se pueda producir y generar empleo privado y no inventar ñoquis en todo el país, pero no podemos hacerlo a costa de una hiperinflaicón, que ya la vivimos”, dijo Macri. Entonces le preguntaron si ve una escenario de hiperinflación, a lo que respondió: “Absolutamente. La inflación mayorista está en un 133,4%”.

“Estamos por cambiar la historia”

En otro tramo de la nota, el expresidente dio su pronóstico con miras a las elecciones presidenciales que se disputarán el 22 de octubre y vaticinó un resultado distinto al de las primarias. “La votación de las PASO no tiene nada que ver con lo que va a ocurrir en octubre”, sentenció y agregó: “Estoy convencido de que estamos por cambiar la historia y depende de nosotros elegir lo que corresponde”.

De acuerdo con Macri, a partir del 10 de diciembre comenzará “un proceso de cambio histórico con Patricia Bullrich a la cabeza”. “Nuestro cambio es un cambio responsable, porque tiene gente, tiene equipo, tiene experiencia y lo va a hacer realidad. Hay una persona que ha luchado contra mafiosos que han trabado los beneficios de la Argentina, más que nunca hoy con esta inflación”, resaltó y añadió: “Este es un momento de pensar, de salir de los enojos, de tratar de decir cuál es la alternativa para que se haga realidad”.

Finalmente y no obstante su pronóstico favorable a Juntos por el Cambio (JxC), reconoció que “los libertarios, con la representación que van a tener, van a ser muy importantes para liberar a los argentinos”.

LA NACION