Jaime Durán Barba analizó hoy los errores y aciertos de los candidatos en el debate presidencial realizado ayer y fue muy crítico con la representante de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, así como de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. Además, dijo que hoy por hoy ese tipo de encuentros “mueve pocos votos” y aseguró que hoy “la gente quiere líderes menos almidonados”.

El consultor político, en declaraciones radiales, concluyó que en el debate presidencial de ayer entre Bullrich, Milei, Sergio Massa (Unión por la Patria), Juan Schiaretti (Hacemos) y Myriam Bregman (FIT) “no hubo ni ganadores ni perdedores” porque “ninguno tuvo una estrategia” para debatir y confrontar.

“Milei al aparecer con lentes y vestido de Juan B. Justo cometió un error”, dijo en comunicación con La Red. “Él saca votos porque es un tipo desmesurado, porque insulta y grita. Pero un señor con lentes que le pide disculpas al Papa se desluce. No es Milei. Su verdadero éxito es ser desmesurado, que muestra la motosierra, no digo que esté bien o mal”, criticó.

Por otra parte, insistió, como dijo en otras ocasiones, en que “Milei tiene el 90% de probabilidad de ser el presidente de la Argentina. Está muy muy fuerte, pero si se sigue moderando va a haber segunda vuelta” y advirtió: “Pero si sigue así, va a perder”. Tras eso dijo que el candidato de LLA “podría ganar en primera vuelta porque desgraciadamente, lo digo así porque soy simpatizante de Juntos por el Cambio, la campaña de Bullrich es bien viejita. Le habría gustado a mi abuelita tomando el té con masitas, son correctos y votan en el Congreso para que Massa no imprima billetes”.

Al analizar el papel de Bullrich en el debate, dijo: “A Patricia le veo sin fuerza. Si yo sintetizo su participación en el debate, la palabra que cabe para ella es ´la nada´, una ´cosa dispersa´”.

Luego, analizó: “Yo le había sugerido que como es la única mujer de los que tiene posibilidad [de llegar a la presidencia], debería emplear legítimamente las ventajas que tienen las mujeres sobre los hombres”. Tras ello dijo que en Brasil, al trabajar con la candidata Marina Silva, destacó su figura en “una campaña legitima de una mujer, haciendo campaña por la foresta, el mar”.

Entonces, criticó: “Patricia desperdició eso, es una mujer valiosa y competente e inteligente”. Consultado sobre si Bullrich perdió protagonismo al no ser más incisiva con Sergio Massa y hacerle preguntas sobre el escándalo político que generó Martín Insaurralde, quien fue eyectado del gobierno de Axel Kicillof tras la difusión de sus fotos durante un paseo en un yate de lujo en Marbella con una modelo, Duran Barba minimizó la importancia de la noticia en el electorado.

Durán Barba analizó el impacto del caso Insaurralde

“A la gente no le importa el yate. Es divertidísimo para la prensa, pero para la gente no. El escándalo de Schoklender y Bonafini tuvo un gran despliegue y no movió un solo voto. Cuando mataron al fiscal Alberto Nisman [2015], que fue un escándalo descomunal, a mí me impactó mucho, pero ese crimen no movió nada. La gente se mueve en su metro cuadrado, solo le importa el que le permita poder darle un helado a su hijo”, lanzó.

Asimismo, quien fue el asesor estrella de Mauricio Macri, explicó que el formato debate no le mueve el amperímetro al electorado. “Los indecisos que no fueron a votar no ven debates. Ven los debates los partidarios de alguno de los participantes que lo miran para reafirmar que sus candidatos son una maravilla y el resto no”.

Además, criticó a todos los candidatos al decir que “ninguno tuvo una estrategia” y ejemplificó: “Cuando se preparan los debates profesionalmente se habla de cómo el político va a tratar a los demás participantes del debate, si será cortés, irrespetuoso, etc. Cada uno se dirige al otro de una manera estudiada. Ayer era un despelote, se trataban de usted, de vos…”.

Por otra parte, dijo que ve una diferencia al JxC de hoy con respecto del espacio con el que trabajó hace unos años y habló del poder: “El poder es una droga peligrosísima que debería prohibirse, no sé cómo, lo analizo hace mucho”.

Duran Barba también dijo que el poder “idiotiza” y explicó: “Cuando una buena persona llega al poder, en el 90% de las veces termina siendo un maleficio”. Consultado sobre si a Mauricio Macri le había pasado eso, contestó: “No hablo de Macri, pero es lo normal”.

Luego desarrolló: “He estado cerca de muchos presidentes, todos los que llegan al poder son de repente unos iluminados. Se rodean de los adulones que le dicen ´qué bien lo que le dijiste a la gente, la gente quedó vibrando” y así se la creen y terminan [sus gestiones] en unas hecatombes totales. El poder engaña, hay que tratar de ser sencillos”.

Consultado sobre si eso ocurrió en JxC, argumentó: “El Juntos por el Cambio actual es distinto de aquel con el que trabajé hace unos años, es que ahora todos son ex, antes eran seres humanos nomás, que nos reíamos, tomábamos café. Ahora son ex ministros, ex senadores, son solemnes, se hacen venias, y se encierran en un circuito que la gente normal detesta. Y la gente busca alternativas más espontáneas como Milei, no el Milei del debate, sino el normal, el que dice idioteces, patalea y llora. La gente busca líderes menos almidonados”.

