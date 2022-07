Duras críticas de Horacio Rodríguez Larreta a la gestión de Fernández por la crisis: “Así no se gobierna”

Tras una jornada de fuerte inestabilidad financiera por el portazo de Martín Guzmán y el desembarco de Silvina Batakis al Ministerio de Economía, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó hoy con dureza a la administración del Frente de Todos por los “conflictos internos, irresponsabilidad e improvisación”. “ Los argentinos estamos viviendo una crisis que no nos merecemos. El país tiene graves problemas estructurales, pero es la falta de responsabilidad del gobierno la que empeora la situación”, dijo Larreta en una serie de tuits.

El alcalde porteño, uno de los dirigentes de Juntos por el Cambio que aspiran a pelear por la presidencia en 2023, dijo que el Gobierno no tiene un plan para salir de la crisis.

El referente de Pro se mostró preocupado por el rumbo de la economía luego de que Guzmán anunciara su decisión de abandonar el Palacio de Hacienda a través de una carta dirigida a Alberto Fernández, mientras Cristina Kirchner ensayaba un duro discurso contra el Presidente y su gestión económica en Ensenada.

“La inflación desbocada y la falta de trabajo se suman a una inseguridad que ya era intolerable. Todo en un contexto económico imposible de prever y que hace que muchísimos comerciantes no puedan ni ponerle precio a sus productos”, sostuvo Larreta, a quien sus aliados el ala moderada de Juntos por el Cambio le reclaman señales claras de liderazgo.

LA ARGENTINA MERECE MUCHO MÁS QUE ESTA PELEA INTERNA



Los argentinos estamos viviendo una crisis que no nos merecemos. La Argentina tiene graves problemas estructurales, pero es la falta de responsabilidad del gobierno la que empeora la situación. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 5, 2022

Según el jefe porteño, “gobernar es dar certezas, traer tranquilidad y, sobre todo, tener un plan con medidas concretas para enfrentar la realidad”. “Así no se gobierna. Así no se saca un país adelante. Así no se cuida a la gente”, resaltó.

Y remarcó que en Juntos por el Cambio “trabajan con responsabilidad” en el diseño de un programa económico con miras a 2023. “Somos una coalición que no improvisa, sino que se prepara. Yo estoy comprometido con esta tarea. Y voy a trabajar siempre con todos los que formamos Juntos por el Cambio para sacar el país adelante”, añadió.

Al final de su mensaje, el jefe porteño se mostró optimista, pese al tembladeral económico, y con tono presidencial. “Sueño con ser parte de la solución a los problemas que arrastramos hace décadas y tengo la certeza de que, trabajando juntos, vamos a encontrarle la vuelta a esta Argentina que, aunque a veces nos cueste, tanto queremos”, concluyó.

El sábado, Larreta había dicho que la principal fuerza opositora está “comprometida con la estabilidad institucional para que los argentinos no estén sometidos a la improvisación permanente”. “La Argentina está por encima de cualquier persona o interna. Presidente tome medidas inmediatas para reducir la incertidumbre que generan los enfrentamientos dentro del propio gobierno y la ausencia de un plan”, subrayó en un comunicado.

Luego de que Guzmán presentara su renuncia como ministro de Economía, las autoridades del conglomerado opositor apuntaron contra Fernández y Cristina Kirchner, a quienes reclamaron actuar con “cordura” y “responsabilidad” frente a la crisis. “Exigimos al Frente de Todos la máxima responsabilidad institucional y seriedad democrática, el cese en las peleas internas y poner todo el esfuerzo en resolver los problemas de los argentinos”, expresó la mesa nacional de Juntos por el Cambio en su pronunciamiento del domingo.

Los líderes de la oposición también evaluaron negativamente la designación de Batakis como reemplazante de Guzmán: consideraron que fue una “imposición” de la vicepresidenta.