El diario británico The Guardian publicó una dura columna crítica contra el gobierno de Javier Milei. Firmada por el periodista George Monbiot, la nota titulada “¿Qué vincula a Rishi Sunak, Javier Milei y Donald Trump? La oscura red detrás de sus políticas” (What links Rishi Sunak, Javier Milei and Donald Trump? The shadowy network behind their policies, en inglés) hace referencia a las medidas económicas que anunció el Presidente en las últimas semanas, y las compara con las que aplicaron otros gobiernos a lo largo de la historia. “Milei está intentando, con un vasto ‘decreto de ‘emergencia y un monstruoso ‘proyecto de ley de reforma’, lo que los conservadores hicieron en el Reino Unido durante 45 años”, afirmó.

“Hay elementos del fascismo, elementos tomados prestados del Estado chino y elementos que reflejan la historia de dictadura de Argentina”, agregó.

El artículo también indaga en cómo estas “políticas de shock” tienen “sorprendentes similitudes” con el plan económico que presentó en su momento Liz Truss, la exprimera ministra del Reino Unido que asumió el cargo en septiembre de 2022 y, renunció sólo 44 días después debido a la grave crisis política que se desató. “Destruyó las perspectivas de muchas personas pobres y de clase media y exacerbó la agitación que ahora domina la vida pública”, determinó.

A su vez, aseguró que la similitud entre dichas políticas no es una coincidencia, sino que estarían influenciadas por los think tanks liberales que componen la supuesta red global “Atlas Network”, con sede en Estados Unidos. El diario describe asegura que esta organización “promueve, en términos generales, el mismo paquete político y económico en todos los lugares en donde opera”. “Podríamos describir ciertas políticas como las de Milei, (Jair) Bolsonaro, Truss, (Boris) Johnson o (Rishi) Sunak, pero todas son variaciones de los mismos temas, ideadas y perfeccionadas por los ‘tanques de basura’ que pertenecen a la misma red. Esos presidentes y primeros ministros son sólo las caras que presenta el programa”, denuncia el artículo.

The Guardian afirmó que “son un medio muy eficaz para disfrazar y acumular poder. Son el canal a través del cual los multimillonarios y las corporaciones influyen en la política sin mostrar sus manos”. “Así es como las democracias nominales se convierten en nuevas aristocracias”, acotó.

ARCHIVO - El recién juramentado presidente de Argentina, Javier Milei, saluda a sus partidarios desde el balcón de la casa de gobierno en Buenos Aires, Argentina, el 10 de diciembre de 2023. (AP Foto/Matilde Campodonico, Archivo) Matilde Campodonico - AP

En último lugar, el medio aseguró que Milei llegó para “llenar el vacío que dejó el grave ‘desgobierno’ de sus predecesores, y es capaz de imponer políticas que, de otro modo, encontrarían una feroz resistencia”. “La clase media y baja están a punto de pagar un precio terrible”, alertó, y finalizó haciendo una nueva comparación: “¿Cómo sabemos? Porque se aplicaron programas muy similares a otros países, empezando por el vecino de Argentina, Chile, después del golpe de Augusto Pinochet en 1973″.

Otros artículos de The Guardian sobre Milei

Esta no es la primera vez que el diario británico habla sobre el Presidente. Una de las primeras ocasiones fue durante la campaña de cara a la presidencia, cuando publicaron una carta abierta con la opinión de más de 100 especialistas económicos y sociales que señalaban que las propuestas de Milei estaban “llenas de riegos que las hacen potencialmente muy dañinas para la economía y el pueblo de Argentina”.

En otra oportunidad, y luego del resultado de las PASO (en las que el entonces candidato liberal fue el más votado), apuntaron a sus dichos contra el Papa Francisco: “Milei admira a Donald Trump, comercia con la misoginia y dice cosas escandalosas para llamar la atención. A pesar de lo que afirma Milei, el Papa no es un emisario del ‘maligno’ ni la crisis climática es ‘una mentira socialista’”.

Finalmente, el 10 de diciembre de 2023 (día en que Milei asumió la presidencia) publicaron un artículo que analizaba el discurso del mandatario y lo volvía a comparar con Trump. “El discurso de Milei tuvo fuertes ecos del discurso de toma de posesión de Donald Trump en 2017, en el que el magnate estadounidense prometió poner fin a una era de ‘carnicería estadounidense’, crimen y pobreza y devolver el poder al ‘pueblo’”.

