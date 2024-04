Luis Brandoni afirmó que Javier Milei “está empeñado en pelearse con la gente”

Escuchar

El actor y político Luis Brandoni se refirió a la polémica desatada por la participación del presidente Javier Milei en la Feria del Libro y señaló que si bien le gustaría que el mandatario sea parte del evento por la investidura que tiene y porque es “lo más normal”, consideró que el titular del Ejecutivo “está empeñado en pelearse con la gente”. “Y me parece que está equivocado”, remarcó durante una entrevista en Mesa Chica, el programa que conduce José del Rio, por LN+.

“No es lo mejor que puede hacer y porque nos muestra una muy delgada vocación democrática porque se dice muy a menudo, de parte de gente muy cercana al Presidente, que el hecho de no estar de acuerdo es ganarse la enemistad para siempre de el mismo. Y esto no me parece una característica del presidente que lo acerque a nosotros, a los ciudadanos, que lo hemos apoyado o no lo hemos apoyado pero que tenemos las esperanzas de que le vaya bien”, remarcó.

En ese sentido, el reconocido artista puso el foco en que “dos o tres veces por semana [el mandatario] está en un conflicto con algún sector”, una situación que a él -aseguró, le “crea una gran angustia”.

🗣️ "Estar en desacuerdo con Milei es ser su enemigo".



El actor Luis Brandoni criticó algunas actitudes del presidente aunque reconoció "no lo voté pero estoy esperanzado". Asimismo, le apuntó a la CGT.



👉 En #MesaChica con @josédel_rio. pic.twitter.com/ZXx3z6sVHY — La Nación Más (@lanacionmas) April 27, 2024

Por otra parte, Brandoni calificó como “una gran marcha” a la masiva movilización en defensa de la educación pública que se realizó este martes en todo el país, pero se mostró escéptico en cuanto a la participación de distintos sectores políticos y sindicales vinculados con el peronismo. En particular, afirmó que le dio “un poco de temor la presencia de la CGT”.

“Durante cuatro años no supimos donde estaban, creí que se había mudado de la calle Azopardo [por la sede de la central obrera], no hablaron. Y van con los sindicatos, con otras organización que no tienen que ver con la vida universitaria, entonces tengo la sensación de que detrás de todo hay una intencionalidad política partidaria del justicialismo de ver cómo pueden esmerilar a la figura del Presidente”, evaluó.

En ese punto, el actor insistió en la centralidad que tiene el manejo de las relaciones y el carácter de Milei. “Por eso me parece que es muy arriesgado de su parte crear problemas de convivencia, él debería ser un ejemplo de eso porque necesitamos de esas cosas para poder seguir teniendo esperanzas en que esto efectivamente va a cambiar”, observó.

En esa sintonía, Brandoni afirmó que él no votó al líder de La Libertad Avanza pero remarcó que espera en que su mandato sea positivo. Me preocupa mucho porque el peronismo está en un momento difícil, como lo está también el radicalismo, y no es bueno eso. No es momento para dividirnos”, reflexionó.

Sobre el final, en medio del debate por la continuidad del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el actor coincidió en que “hay cosas que revisar” y puso como ejemplo que, durante la presidencia de Raúl Alfonsín el organismo tenía 91 empleados y, en la actualidad, contaba con más de 1400.

LA NACION