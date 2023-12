escuchar

El líder de Polo Obrero, Eduardo Belliboni, volvió a cargar contra el presidente electo, Javier Milei, y aseguró que ya hay desilusión en sus votantes. A pocos días de haber deseado que a la nueva gestión le vaya “muy mal”, criticó el gabinete elaborado por el economista por incorporar a funcionarios de la “casta” y anunció una movilización para el 20 de diciembre.

Entrevistado en el programa A dos voces de la señal TN, Belliboni explicó que pese a que no asumió el gobierno, Milei decepcionó a algunos de las personas que lo votaron. “Lo que noto es que mucha gente que votó a Milei en los barrios tiene cierta desilusión ahora que no asumió. Hay pibes que lo votaron porque pensaron que los 500 pesos que tenían para salir el sábado a la noche iban a ser dólares… eso no va a pasar, pero ese fue el planteo por el cual muchos jóvenes lo votaron”, sostuvo.

En ese sentido, Belliboni cuestionó otra de las propuestas de la campaña que entiende que no cumplió el presidente electo a tres días de asumir: “Decían que había que eliminar a la casta, y acaban de presentar al ‘seleccionado de la casta’. Hay un dicho que se está popularizando que dice que ‘la casta tenía miedo, pero ahora es la casta tiene empleo’ . Los metió a todos en el gobierno”.

Por otro lado, fustigó en torno a las declaraciones de Milei sobre el Ministerio de Capital Humano, que será administrado por Sandra Pettovello, y que sería la única cartera con la posibilidad de tener “una billetera abierta para gasto social”. El referente piquetero opinó que “es muy preocupante” porque significará “atender los heridos de su propia política”.

“El país lo que necesita es desarrollarse, no tener más desocupados y más planes sociales. Se podría generar una situación en la que el que trabaja viene en un mes al comedor popular. Eso para la persona es un desastre y para las sociedad también porque empieza a caer el gasto en los consumos de los comercios de cercanía. Antes esa persona tenía un salario y ahora un plan de $58.000. No le viene bien a nadie”, explicó.

En la misma línea, se encargó de señalar que él no se considera como un “intermediario” en los planes sociales, al ser consultado sobre la iniciativa de Milei de querer otorgar el plan social directamente al usuario sin mediación: “Nosotros no somos intermediarios, somos dirigentes sociales elegidos en una asamblea barrial y representantes. Eso no lo puede modificar nadie. Los que sí son intermediarios históricamente son los punteros de los municipios”.

Más tarde, indicó que el 20 de diciembre se realizará una movilización en el centro porteño de la ciudad de Buenos Aires. Criticó la poca ayuda de parte de la CGT y habló de sectores piqueteros que se están “despertando”: “ Vamos a plantearle a la CGT que tiene que salir a defender a los trabajadores , cosa que no hizo en los cuatro años de Fernández y tampoco hizo mucho con el de Macri”.

Consultado sobre las advertencias de Milei, Patricia Bullrich [futura ministra de Seguridad] y Jorge Macri en la ciudad sobre la baja tolerancia a las manifestaciones explicó: “N o descarto que haya palos, porque las amenazas no se hacen en vano . Nosotros hacemos movilizaciones por reclamos. ¿Están prohibidos los reclamos? Se hace una bola de nieve y lo que hay que hacer es responder a los problemas que hay”.

Así, Belliboni criticó que el foco esté centrado en la movilización de las calles en lugar de por ejemplo el narcotráfico. “Cuando se habla del Ministerio de Seguridad solo se habla del control de la calle... parece que el único problema que hubiera en la seguridad del país sea el control de la calle, pero la calle es la protesta social. La seguridad tiene que controlar el narcotráfico no la calle”, resaltó.

Sobre el final, volvió a insistir en que desea que al gobierno de Milei le vaya mal, pero aclaró que eso no significa que quiera que a la gente le vaya de la misma forma: “Vamos a estar peor. Yo no le deseo que vaya bien. En el menemismo tuvimos miles de personas despedidas supuestamente para mejorar el país. Tuvimos un desastre. A menem le fue bien... privatizó ferrocarriles, YPF y a nosotros nos fue mal. Ojalá le vaya bien a los argentinos”.

