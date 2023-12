escuchar

La fragmentación política será el factor dominante que caracterizará la dinámica parlamentaria a partir del 10 de diciembre. La Cámara de Diputados exhibirá a partir de mañana, con la jura de los 130 diputados electos en octubre pasado, un mosaico variopinto de interbloques, bloques y monobloques que, con matices, acompañarán o se opondrán a las nuevas leyes que impulsará el gobierno de Javier Milei.

La bancada más numerosa será la de Unión por la Patria, que continuará como primera minoría del cuerpo en principio con 105 miembros. El interbloque Juntos por el Cambio, en principio, desaparecerá para dar paso a por lo menos cuatro bloques autónomos: el Frente Pro, con 40 integrantes; la UCR, con 35 diputados; Cambio Federal, con 9 legisladores y la Coalición Cívica, que tendrá seis. A ellos se sumarán los bloques provinciales y la izquierda.

De sucumbir definitivamente la coalición Juntos por el Cambio, el bloque de La Libertad Avanza, con 39 integrantes, se encumbraría como tercera fuerza de la Cámara baja. En calidad de nuevo oficialismo, hoy nominará al riojano Martín Menem como presidente del cuerpo, mientras que el porteño Oscar Zago sería propuesto para conducir el bloque.

Fue un día de ingentes reuniones en la Cámara de Diputados. En el tercer piso del palacio los legisladores de Unión por la Patria definían hasta entrada la noche su nueva configuración. El santafecino Germán Martínez continuará al frente del bloque y, después de intensas deliberaciones, se acordó que no se articulará un interbloque, tal como promovía un grupo de legisladores comandado por Guillermo Snopek. El legislador jujeño era partidario de crear una corriente interna que potencie la voz de los diputados del norte y, en un futuro cercano, integre a quienes representen los intereses de los gobernadores peronistas.

“La unidad está garantizada como bloque”, confirmó Martínez anoche a LA NACION. El santafecino indicó que se conformará una mesa federal de conducción a pedido de los legisladores del interior, deseosos de equilibrar la relación de fuerzas dentro de la bancada, hasta ahora dominada por el eje kirchnerista que surgió del pacto entre Máximo Kirchner y Sergio Massa en 2019.

“Lo importante es que vamos a mantener la unidad, al menos por ahora. Es clave que en esta etapa las voces del interior tengan un mayor peso en la toma de decisiones del bloque”, confió un encumbrado dirigente de la región mesopotámica que asumirá como diputado nacional.

Reunión en diputados Soledad Aznarez

Será una convivencia compleja. La mitad de la bancada de Unión por la Patria está integrada por legisladores que responden sin cortapisas a Cristina Kirchner y a Máximo Kirchner , que hoy jurará por un nuevo mandato de cuatro años. Se descuenta que encarnarán el polo opositor más intransigente al gobierno de Milei.

No es la postura de los gobernadores peronistas, obligados a congeniar con las nuevas autoridades para garantizarse recursos para sus territorios: por caso, el gobernador de Salta Gustavo Sáenz, amaga con retirar del bloque de Unión por la Patria a sus tres diputados para integrarlos a un bloque federal junto con los representantes de Juntos Somos Río Negro, el Movimiento Popular Neuquino y el Frente de la Concordia Misionero, tres bloques provinciales que suelen acompañar a los oficialismos de turno. De confirmarse esta ruptura, el bloque de Unión por la Patria pasaría a tener 102 miembros.

Reconfiguración de Pro

Pese a la crisis interna que afecta a la cúpula de Pro desde que Patricia Bullrich fue confirmada como futura ministra de Seguridad –lo que generó recelos en Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta-, la bancada de diputados resolvió ayer mantener su unidad, al menos por ahora. La conducción continuará a cargo de Cristian Ritondo, aunque lo rodeará una mesa de conducción en la que estarán representadas aquellas voces que aconsejan no avanzar hacia un cogobierno con La Libertad Avanza.

La decisión se adoptó tras intensas reuniones que se desarrollaron en los últimos dos días y que culminaron esta tarde. En medio de los conciliábulos, Emilio Monzó y Nicolás Massot –distanciados hace tiempo del macrismo- aprovecharon el río revuelto para conformar un nuevo bloque, Cambio Federal, que se nutrirá de una decena de legisladores que supieron integrar, como aliados extrapartidarios, el Frente Pro.

Esa nueva bancada será presidida por Miguel Pichetto (Encuentro Republicano), excandidato a vicepresidente de Macri, y la integrarán, además de Monzó y Massot, los diputados Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Margarita Stolbizer (GEN), Oscar Agost Carreño, Florencia Klipauka, Francisco Morchio y Jorge “Loma” Ávila. Estos dos últimos representan a los gobernadores electos Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Ritondo celebró la unidad alcanzada en su bancada, la cual se logró tras pactar una “paz transitoria” con el sector que se referencia en Rodríguez Larreta.

“En medio de una situación económica y social de tanta fragilidad no podemos dar el espectáculo de dividirnos. Hubo una voluntad popular mayoritaria, expresada en el 56% de los votos del balotaje, que reclama un cambio. Nosotros vamos a colaborar para garantizar la gobernabilidad de la gestión de Javier Milei y acompañaremos aquellas medidas que creemos positivas para cristalizar ese cambio. Pero no vamos a hacer ‘seguidismo’; no vamos a aprobar cualquier cosa que pida el nuevo gobierno ”, confió a LA NACION uno de los legisladores más fieles a Rodríguez Larreta.

El mensaje es un tiro por elevación a Bullrich y a la decena de legisladores que le responden. Los larretistas no están de acuerdo con la posibilidad de un cogobierno con Javier Milei que se traduzca, en el Congreso, en un apoyo irrestricto a sus proyectos. Larreta, que en un momento amagó con retirar a sus legisladores del bloque, es partidario de mantener una posición autónoma y de “oposición constructiva” frente al nuevo gobierno.

En el radicalismo las tensiones no fueron menores. De un lado, los legisladores que responden a los gobernadores de la UCR, proclives a apoyar al gobierno de Milei, proponían como jefe de bloque al cordobés Rodrigo De Loredo; del otro lado, el sector que se referencia en el jujeño Gerardo Morales, crítico del libertario, insistía en postular a Facundo Manes. Finalmente se llegó a un acuerdo: la bancada permanecerá unida bajo el comando de De Loredo, mientras que Manes será propuesto como vicepresidente tercero del cuerpo.