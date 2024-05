Eduardo Eurnekian salió de escuchar a Javier Milei y advirtió: “Que se ponga las bolas y dirija al país”

Escuchar

El empresario Eduardo Eurnekian estuvo presente en el encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) llevado a cabo en el Hotel Alvear Palace de la ciudad de Buenos Aires, en donde el presidente Javier Milei fue uno de los principales oradores. Allí, el mandatario defendió el rumbo económico, el valor del tipo de cambio y fustigó a los economistas que hablan de “atraso”. A la salida del encuentro, el dueño de Corporación América le hizo un especial pedido al Presidente: “ Que se ponga las bolas y dirija al país ”.

Eurnekian fue entrevistado por un grupo de periodistas cuando se retiraba del encuentro del Cicyp, en donde se le preguntó acerca de lo expresado por Milei en la presente reunión, así como también en el Foro Llao Llao ante empresarios locales, y su exposiciones en Estados Unidos, ante inversionistas extranjeros. El dueño de Aeropuertos Argentina 2000 señaló que “él quiere transmitir que de economía entiende, y realmente entiende. Dejémoslo un poco, porque mal no nos va”.

Acto seguido, hubo otra pregunta referida a uno de los principales cuestionamientos que el jefe de Estado se encargó de aclarar: el valor del dólar y el cepo. Consultado sobre la posibilidad de quitar la restricción de divisas Eurnekian consideró: “Me encantaría que se levante mañana, obvio, pero es una cuestión de política- económica. Se puede levantar el cepo, pero ¿qué condiciones genero? No se sabe”.

Sin embargo, entre las preguntas de la prensa, una de ella recordó una de las frases más contundentes que expresó Milei en Llao Llao durante el mes de abril, en donde pidió a los presentes “poner las bolas e invertir en el país”.

Ante esto, Eurnekian parafraseó lo dicho por el líder de La Libertad Avanza (LLA) y arremetió: “ ¿Él me pide a mí que yo invierta? Si me pide a mí que invierta, decile que yo digo que ponga las bolas y dirija el país ”.

Durante su exposición, el Presidente apuntó contra sus colegas de profesión que cuestionan el valor establecido. Les dijo que hacen “análisis berretas” y que son unos “chantas”. “Si bien vengo en carácter de Presidente, dado lo intenso que está el debate sobre si hay atraso cambiario, no puedo dejar de ser economista. Así es que me parece relevante tener este debate porque desde mi punto de vista, sacando raras excepciones, lo que están diciendo la mayoría de los analistas está mal; por ende voy a mostrar por qué lo que dicen está mal”, inició su alocución el mandatario.

Milei destacó que la “sobrereacción” del Ejecutivo ante la herencia recibida permitió “alcanzar el equilibrio fiscal en el primer mes de gestión”. “Con lo cual, imagínense que ahora podemos empezar a relajar y devolver porque ya sobrereaccionamos el equilibrio fiscal”, anticipó. Y resaltó una vez más: “Nos habían dicho que hacer una ajuste de un punto era imposible, y nosotros ajustamos siete. Y con la nueva tasa, vamos a bajar a ocho de reducción. Imposible, nada”.

Sobre el cepo, que fue una de las preguntas que respondió Eurnekian, Milei dijo: “¿Por qué todavía no abrimos el cepo? Por que tenemos mecanismos de emisión endógena, como ya sea los pases, como sea también los puts. El día que terminemos con los pases remunerados, que con las sucesivas baja de tasa lo estamos eliminando, una vez que también terminemos, digamos, con el problema de los puts, una de las cosas que va a pasar es que la cantidad de dinero va a quedar fija y ahí se van a encontrar con el ancla nominal. Es decir, no es siempre digamos el tipo de cambio. Digo, no se puede ser tan cuadrado que creer que hay una sola forma de anclar la economía”.

Milei y Eurekian mantienen una relación cordial y entrañable. Quienes los conocen desde hace años afirman que no cortaron lazos desde que se concretó el cambio de mando el 10 de diciembre, pero que el dueño de Corporación América, la compañía donde el Presidente trabajó durante más de una década, hasta que decidió dar el salto a la política grande, prefirió tomar distancia del experimento libertario para blindar sus negocios.

Cerca suyo juran que evita interferir directamente en la toma de decisiones del Presidente. Otros sospechan que los tentáculos del “armenio” y sus sobrinos, que tienen intereses en temas vinculados a la energía y biocombustibles, la agroindustria, la infraestructura y aeropuertos, llegan hasta los puntos estratégicos de la administración de Milei.

