Ramiro Marra y Juan Grabois se cruzaron a los gritos: “Vos querés más Aerolíneas Argentinas, yo quiero más a Mercado Libre”

Escuchar

Ramiro Marra y Juan Grabois se cruzaron a los gritos en televisión tras varios días de mensajes en redes sociales en donde hubo cartas documentos e invitaciones a debatir. El miércoles por la noche ambos intercambiaron opiniones sobre diferentes temas y se sacaron chispas. El legislador porteño se encargó de reprochar la participación del dirigente social a favor del gobierno de Alberto Fernández, mientras que este le recriminó que la gestión de Javier Milei empeoró los indicadores económicos. Hubo descalificaciones, interrupciones y exabruptos.

El debate comenzó con distintas opiniones sobre las medidas económicas y la inflación, a raíz del dato que se conoció el martes de 8,8%, que se traduce en un descenso con respecto a marzo, pero aun muy elevada. El líder del partido Frente Patria Grande consideró que la desaceleración registrada en el índice de precios al consumidor se debe a que el consumo disminuyó un 17%. Habló de “trucos”, y un mecanismo de “inflación planificado”, por parte del Ministerio de Economía por el que se licuaron los salarios de los trabajadores y jubilados.

“En algún momento la inflación va a bajar y habrá deflación, pero los precios no van a volver a su valor original. Robaron un quinto del poder adquisitivo los que dicen que la propiedad es sacrosanta”, criticó en la pantalla de TN. A las medidas del Gobierno las calificó como un “plan de miseria planificada”.

El legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, junto al dirigente social Juan Grabois

Por su parte, el presidente del bloque de La Libertad Avanza en la legislatura porteña ponderó la baja de la inflación, el superávit fiscal y la caída del riesgo país, como algunos de los éxitos de la nueva gestión, y le achacó que la escalada de diciembre y enero se debió a las medidas adoptadas por el exministro de Economía Sergio Massa en su afán de ganar las elecciones. “Es culpa del gobierno anterior, las consecuencias de hoy. Estás criticando a tu gobierno, no a este nuevo modelo de país que está respaldado por la sociedad y está habiendo un cambio cultural. Ustedes no entienden de economía. Fomentaron la emisión monetaria. Nosotros evitamos una catástrofe”, consideró.

Tras ello comenzaron las interrupciones y agravios que se trasladaron de las redes sociales a la televisión. “Te va a crecer la nariz”, le dijo Grabois y aseguró que LLA hacen “trampitas berretas”. “Hay una tendencia a la baja, pero va a haber deflación porque ya destruyeron los precios y los salarios. ¿Festejas un 8,8%”, se preguntó y negó haber formado parte del gobierno de Frente de Todos y Unión por la Patria, por no haber ejercido ningún cargo.

Marra cuestionó ese último comentario: “Yo me hago cargo, soy parte de este gobierno. Es de lo que uno respeta y lo que uno cree. No te podés lavar las manos. Lo único que dejaron fueron pobres. El que competía con vos emitió dinero a costas de los pobres”. Ante las interrupciones de Grabois, el legislador chicaneó: “Respetá a los conductores”.

En ese sentido, intentó marcar las diferencias entre su visión de país y la de Grabois: “Quisiste ser presidente para tener más poder sobre los demás. Nosotros ahora somos gobierno y decimos que nos saquemos responsabilidades para dárselas a las personas. La diferencia entre tu país y el mío es que vos querés más a Aerolíneas Argentinas, y yo a Mercado Libre. Odias a los que les va bien y a los que benefician a la sociedad”.

El tono del debate continuó en alza cuando tocaron lo temas de “el rol del Estado” y las “protestas y el protocolo antipiquetes”. Marra sintetizó que el Gobierno libertario está “a favor de que el Estado ayude a la gente”, pero remarcó que limitado a ciertos aspectos: “Tiene que tener un rol en la seguridad y defensa, salud y educación. Pero, por gente como vos, que se empecina en ser candidato a presidente o en obtener carguitos, estamos en una situación crítica y hay que dar planes sociales”.

En contrapartida, Grabois criticó el trabajo de Marra como legislador. “Ganás más de tres millones con la nuestra, te duplicaste el sueldo. Te hacés el libertario, pero cobrás de los impuestos de la gente. Yo no, cobro de mi trabajo privado. El mercado no te salva, pero tampoco el Estado. Este tiene que garantizar pisos de dignidad y oportunidades”.

El ida y vuelta no se hizo esperar. “No necesitamos una Ley Bases ni Pacto de Mayo, porque tenemos lo que se llama Constitución”, disparó el dirigente social. Marra, le contestó sobre las acusaciones: “¿Está mal ganar plata? ¿Te molesta? Con mi sueldo de legislador lo invertí y gané más plata”. “El tipo que siempre decía “con la tuya, nada”, usó el dinero para ganar más dinero o comprarse un auto. Eso me lo paso por la oreja. Este chabón cobra del Estado”, ninguneó Marra y disparó: “Te hacés el piola porque ganás más plata, pero no sos Ricky Ricón”.

Entre los reclamos, aparecieron temas como las malversaciones FISU administrado por Fernanda Miño -ligada a Grabois- y cuándo se verán reflejadas las medidas del Gobierno en el poder adquisitivo de las personas. “Cada vez que baja la inflación, va a haber menos pobres”, aseguró Marra, pero indicó: “No voy a dar fechas como hacen ustedes, con mentiras”.

“¿Te hacés cargo de la gente con la que te sacás fotos, o las vas a negar como con Eduardo Belliboni?”, le preguntó Marra a Grabois y este respondió los embates: “Todo lo del FISU es mentira, si tenés pruebas mostralas. Fernanda ni yo tocamos un centavo de la plata. Estoy orgullos del trabajo que hicieron”. Además, negó que hubiera personas obligadas a movilizarse y se despegó de las manifestaciones junto a Belliboni, sobre quien argumentó: “No me consta que se haya quedado con nada”.

LA NACION