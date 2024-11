El juicio por el atentado | Un abogado pidió citar a Cristina Kirchner para que conteste “si se considera o no mujer”

En un nuevo capítulo insólito del juicio por el atentado contra Cristina Kirchner, esta mañana el abogado defensor de Brenda Uliarte, una de las acusadas del intento de homicidio, pidió que se cite a declarar a la expresidenta para que responda “si se considera o no mujer”, más allá de que “biológicamente” pueda entenderse que sí lo es.

Este planteo del abogado Alejandro Cipolla se da en el marco del pedido de la fiscal del juicio para que se amplíe la acusación y se incluya el agravante de violencia de género. LA NACION ya había adelantado que él pediría volver a citar a la expresidenta, pero el abogado había dicho que era para que contestara si entendía que el móvil del atentado había estado relacionado con su condición de mujer. Esta mañana, Cipolla sorprendió con un planteo que el tribunal, previsiblemente, rechazó.

El abogado dijo: “Esta parte va a solicitar nuevamente el testimonio de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en razón de que en su interrogatorio no se evacuó la totalidad de las cuestiones de género hoy introducidas en el debate, las cuales esta parte a continuación expondrá. Más allá de que biológicamente podría ser considerada una mujer, no podemos tener con certeza esta cuestión, la que sería indispensable para la tipificación por la fiscalía en razón de violencia de género ”.

La presidenta del tribunal, Sabrina Namer, lo interrumpió: “Perdón, no entendí, ¿no se está determinando que la víctima sea una mujer?”

Cipolla siguió: “Lo que voy a solicitar es el testimonio de la doctora Fernández de Kirchner en razón de que la misma fue la propulsora de las cuestiones de géneros y de que uno no puede encasillar al hombre y a la mujer solo por una cuestión biológica o de ciencia, sino que la misma se tiene que autopercibir. Incluso en declaraciones la misma ha manifestado no ser feminista y demás cuestiones por lo que entiendo que sería esencial el testimonio de ella, en primer lugar para ver si se considera o no mujer, para que reúna esta tipificación”.

La audiencia continuó, con otros planteos de Cipolla y de la fiscal, hasta que minutos después, el abogado de Cristina Kirchner, Marcos Aldazabal, pidió la palabra y dijo: “Nosotros lógicamente estamos a favor del ejercicio más amplio del derecho de defensa, pero entendemos que lo que acaba de suceder, que entiendo por las reacciones sorprendió a todos, es netamente una forma de revictimización en la que se pone en duda la condición de mujer de la víctima cuando no hay ningún elemento para hacerlo, con un desarrollo argumental que no tiene sustento en ninguna visión empírica ni teórica. Nos parece que es un ejercicio nuevo de violencia que solo tiene por fin generar un impacto mediático, pero recordemos que acá hubo una víctima de un intento de magnicidio y femicidio, y en ese sentido solicitamos también que garantice el orden de la audiencia y que no se permitan este tipo de revictimizaciones con las facultades disciplinarias o las que le parezca que tenga el tribunal”.

Aldazabal inisitió: “Nos preocupa lo que pasó y me parece que no puede dejarse pasar. Quedó claro para todos y creo que no hace falta que ahonde en los motivos porque sería casi ridículo hacerlo”.

La presidenta del tribunal coincidió, si bien dijo que no aplicaría una medida tan “extrema” como una sanción porque no era necesario en este caso. “Doy la razón a las querellas en que sorprende la puesta en duda la condición de mujer de Cristina Fernández de Kirchner. No hace falta, entiendo, una sanción, pero sí dejar en claro que hay cuestiones que se pueden pedir por el derecho defensa y los tratados internacional. Eso es una cosa, y otra cosa es pedir un testimonio de alguien que se autopercibe, actúa y no genera ninguna duda de su condición de mujer.

Con esos argumentos, Namer dio por cerrada la cuestión: “Entiendo que no corresponde el llamado por este motivo, mas allá de que con mis pares consideraremos si corresponde el pedido para ampliar la declaración. No se puede poner en duda la condición de mujer [de Cristina Kirchner]”.

Alejandro Cipolla Gerardo Viercovich

Cipolla es un abogado penalista que acumuló clientes famosos como L-Gante, Alex Caniggia, Morena Rial y Andrés Nara, el padre de Wanda.

En la audiencia de hoy, la abogada de Fernando Sabag Montiel, la defensora oficial María Fernanda López Puleio, también pidió opinar sobre el pedido de Cipolla. Dijo que estaba de acuerdo con lo resuelto por la jueza y afirmó: “Quiero manifestar la absoluta coincidencia con lo que dijo y con lo afirmado por la querella. Creo que hay límites que no se pueden pasar”.

Se trata de otra jornada sorprendente de un juicio que está plagado de testimonios insólitos y de escenas bizarras, como el ataque físico de Uliarte a un abogado que la estaba defendiendo, al que malinterpretó. Ahora, el tribunal oral resolverá en pleno si vuelve a citar a la expresidenta para que de su testimonio después del pedido de la fiscal para ampliar la acusación contra Sabag Montiel, Uliarte y Nicolás Carrizo, los tres acusados. Quedó claro, no obstante, que si la citan no será para preguntarle si es mujer.

LA NACION