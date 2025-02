Juicio por el ataque a Cristina | Declaró el líder de Revolución Federal: negó conocer a los “copitos” y se desligó del atentado

Jonathan Morel, el líder de la agrupación de derecha Revolución Federal, afirmó no conocer a ninguno de los tres procesados por el ataque contra la expresidenta Cristina Kirchner en su declaración de este miércoles en el juicio oral por el atentado.

“No conozco a ninguno de los imputados. Jamás en mi vida los vi o hablé”, dijo respecto a Fernando Sabag Montiel, el tirador frustrado, y sus presuntos cómplices, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, acusados de ser participes necesarios del hecho.

Morel está procesado en una causa que tramita en paralelo, en el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi, en donde se investiga si los miembros de Revolución Federal utilizaron la agrupación como una plataforma para difundir el temor a través de mensajes y manifestaciones violentas. Ese otro expediente se coló en buena parte de su extensa declaración ante el Tribunal Oral Federal 6.

Morel relató los orígenes de la agrupación, destacó la espontaneidad de su movilizaciones, las cuales fueron siempre en respuesta, según dijo y repitió, a las malas noticias que se recibieron durante el gobierno de Alberto Fernández, como la suba del dólar, la alta inflación o los distintos hechos de inseguridad. “Los acontecimientos políticos nos fueron llevando”, dijo respecto a las manifestaciones, algunas de las cuales tuvieron algún grado de violencia en sus formas.

Le preguntaron puntualmente por la guillotina de madera que llevó a una movilización, el 9 de julio de 2022. “Sabíamos que íbamos a ver mucha convocatoria. Es la oportunidad para que nos conozcan, porque van a estar todos los medios, todos los políticos”, recordó. “La hice en media hora a la guillotina. Era lo que la gente pedía en Twitter”, dijo, respecto una “herramienta” que diseñó especialmente para “llamar la atención de los políticos” y materializar simbólicamente el descontento. “La gente decía guillotina, yo tenía una carpintería, tenía madera. Hice una guillotina y la llevé. No significativa nada, era para captar gente”, dijo.

Además, en su declaración volvió a reconocer el vínculo laboral que lo une Rossana Caputo, hermana del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para quien realizó diversos trabajos de carpintería, oficio que aprendió de su tío, según explicó ante los jueces, y de ver tutoriales en internet. “Le vendí hasta la lamparitas de los veladores”, dijo, en alusión a los muchos trabajos que hizo para un desarrollo inmobiliario que la familia llevaba cabo en la provincia de Neuquén.

Ese lazo con el apellido Caputo fue objeto de suspicacias. En la causa paralela se investigó también si aquel pago que recibió por parte de la familia del también exfuncionario macrista, de casi 7 millones de pesos, fue a los fines de multiplicar las protestas de Revolución Federal, y contribuir así a generar un presunto clima de violencia que habría acabado con el ataque a la expresidenta.

“ No participé. No tuve conocimiento. No financié, no tengo nada que ver con el atentado a Cristina Kirchner ”, dijo Morel este miércoles. “Decir que Revolución Federal sembró un clima de violencia en la sociedad argentina es realmente absurdo. Este mismo planteo lo podemos llevar al 2016, cuando el kirchnerismo puso cara de opositores para que los nenes los escupan, cuando prendían fuego muñecos de Mauricio Macri. Acá se están espantando de algo que ya se vio y que molesta cuando lo hace el otro”, se defendió.

Uno de los abogados de la expresidenta, Marcos Aldazábal, le preguntó puntualmente por un audio suyo con el que daba entender, a través de la frase “pasar a la historia”, que su voluntad era la de infiltrarse en las filas de La Cámpora y cometer alguna suerte de agresión. “Sí, lo dije yo. Ahora cuando yo digo eso, ‘pasar a la historia’, estamos hablando de Cristina Kirchner, que vos puedas decir corrupta en la cara es pasar a la historia, desde mi entender. No es ni matar a nadie, ni nada de eso”, explicó.

En diversos tramos de su declaración deslizó dudas respecto al juicio, repitió que todo le parecía “muy raro”, pero cuando se le pidió que explicitara su postura, solo dijo que eran “sensaciones”.

“Dudo que puedan haber organizado un asado entre los tres”, dijo sobre Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, dando a entender que no podían llevar adelante la planificación de un ataque contra la expresidenta. “Ese es mi punto de vista”, añadió.

“ Yo a ellos nunca los vi, nunca hable” , insistió Morel, en alusión a los procesados. “Ahí tendría que haber terminado mi testimonial. Pero hablé de mí, y nunca de ellos que son los imputados [procesados]. Estoy como un testigo en el banquillo de los acusados”, agregó.

