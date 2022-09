El alegato de Cristina Kirchner: los problemas en su voz, las frases destacadas y la llegada de Néstor a la presidencia de “chiripa”

En el marco de la reanudación de las audiencias de la causa Vialidad en la que se juzga a Cristina Kirchner por asociación ilícita y fraude al Estado, la propia vicepresidenta ejerció su defensa ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2. “Quiero que el mundo pueda observar lo que fue este juicio”, sostuvo al comienzo de su intervención, momento en que se la notó con leves problemas en su voz. De hecho, en varios momentos debió parar el ritmo de sus palabras para tomar agua y hasta pedir disculpas porque no podía hablar con soltura.

“Una primera aclaración. Estoy ejerciendo el derecho que me concede el Código de Procedimiento Penal. Quiero hacer esta aclaración porque no puedo dejar de recordar que me fue negado el derecho a ejercer la defensa, cuando hubo una improcedente y arbitraria ampliación de los alegatos por parte del fiscal”, inició la exmandataria. Y continuó: “Creo que estamos ante un claro caso de prevaricato. El fiscal Luciani y Mola mintieron en el alegato final de acusación. Mis abogados demostraron cuáles fueron las mentiras y las calumnias”.

Principales frases