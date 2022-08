El alegato de los fiscales en el caso Vialidad: el pedido de penas para Cristina Kirchner y los demás acusados

9.15. Mola: “A esta altura no es creíble que Cristina Kirchner no se enterara de nada”

El fiscal Sergio Mola siguió analizando la responsabilidad de los distintos exfuncionarios que, según sostienen él y Diego Luciani, participaron de la defraudación al Estado. Cuando rechazó la defensa de Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, Mola dijo que tuvo un manejo de la obra pública vial de Santa Cruz que no habían tenido sus antecesores y que no podía desconocer las alertas que recibió y debió haber atendido.

“A esta altura no es creíble que no tuviera conocimiento, como no es creíble que Cristina Kirchner no se enterara de nada”.

Después de ese pasaje sobre la vicepresidenta, Mola retomó su argumentación contra Fatala. “Tomó efectivo conocimiento de la maniobra defraudatoria que se estaba cometiendo en Santa Cruz y optó por no ejecutar las tareas de control que tenía asignadas”, dijo Mola sobre el exfuncionario.

8.48. Mola recordó la declaración de López, cuando dijo que el dinero del convento era “de la política”

El fiscal Sergio Mola recordó hoy lo que dijo el exfuncionario José López sobre el “ya célebre dinero que arrojó al convento”. Citó la declaración en la que López afirmó: “Ese dinero no me pertenecía. Ese dinero pertenecía a la política”. Fue el 11 de agosto de 2016.

Mola también aludió al homicidio de Fabián Gutiérrez. Recordó los dichos de López sobre él en la causa cuadernos, en la que señaló a Gutiérrez un rol de recaudador y dijo que “era funcional a los dos”, a Néstor y a Cristina Kirchner. “Si me llamaba Fabián era porque Cristina se lo había ordenado. Fabián era Cristina”, citó Mola a López.

Además hizo mención a las pruebas del caso cuadernos sobre la entrega en el departamento de Cristina Kirchner de “unos ocho millones en 2007″ y destacó que era “época electoral”.

“Esto debe relacionarse con los adelantos que Báez cobró y se analizaron en esta causa”, dijo Mola, quien la semana pasada hizo una detallada exposición sobre cómo las irregularidades en favor de Báez se multiplicaron en 2007 y 2011, años de elecciones nacionales; según los fiscales, porque la asociación ilícita buscaba recaudar para las campañas.

8.35. Comenzó la audiencia

El juez Rodrigo Giménez Uriburu dio inicio a la novena y última jornada de alegato de la fiscalía en el caso Vialidad. En la apertura de la audiencia la exposición es de Sergio Mola, el fiscal que colabora con Diego Luciani en su acusación, que anunció: “Vamos a continuar con el análisis de las responsabilidades de los acusados, ahora con José López”. Mola había comenzado con esa evaluación el viernes pasado.

El fiscal Sergio Mola, en el último día de alegatos por la causa Vialidad

8.24. Empiezan a conectarse los acusados, con De Vido primero

La audiencia está prevista para las 8.30, pero el secretario del tribunal, Tomás Cisneros, habilita siempre el Zoom varios minutos antes para que las partes vayan incorporándose a la sala virtual. Esta mañana, como muchas otras veces, Julio De Vido fue de los primeros en sumarse. Cristina Kirchner no se conectó y todo indica que tampoco lo hará hoy. Pidió autorización para no estar presente después del primer día del alegato de los fiscales, que ya lleva ocho jornadas (la de hoy es la novena).

Último día de alegatos por la causa Vialidad

8.20. Qué se espera del pedido de penas

Luciani no adelantó el monto de la pena que pedirá para la expresidenta, pero se descuenta que será una alta pena de prisión. En primer lugar, porque el fiscal ya afirmó que estaba acreditado que ella cometió los dos delitos por los que se la juzga: el fraude al Estado y la asociación ilícita; este último, en carácter de “jefa”. La vehemencia del alegato que realizó el fiscal permiten dar por descontado que Luciani pedirá una dura pena para la vicepresidenta, Báez y los exfuncionarios involucrados.

8.10. Cómo seguirá el proceso

Una vez que el fiscal haya presentado los pedidos de condenas, será el turno de alegar de las defensas, que son 13 y tendrán tres jornadas cada una para hacer sus presentaciones. Antes, el Tribunal Oral Federal 2 podría dictar un cuarto intermedio de hasta diez días hábiles para que los abogados de los acusados preparen sus exposiciones.

Según el cronograma original que anunció el tribunal, la primera defensa en alegar será la del empresario Lázaro Báez. La de Cristina Kirchner es la sexta.

8.05. El fiscal Luciani anunciará hoy su pedido de pena para Cristina Kirchner

El fiscal federal Diego Luciani reanudará en minutos su alegato en el juicio oral de la causa Vialidad, en la que la vicepresidenta Cristina Kirchner está acusada junto a un conjunto de exfuncionarios de sus gobiernos y al empresario patagónico Lázaro Báez, por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Hoy es el día final del alegato fiscal y se conocerán los pedidos de pena.

En la audiencia pasada, Luciani comenzó a describir qué conductas de los acusados prueban que integraban una asociación ilícita creada para sustraer fondos públicos millonarios y argumentó por qué considera que Cristina Kirchner era la jefa de esa banda criminal.

El fiscal Diego Luciani, durante su alegato en el juicio de la causa Vialidad

“La persona que se revela como jefa de la asociación ilícita es Cristina Fernández, quien se desempeñó como presidenta de la Nación”, dijo el fiscal, y se refirió a los roles de Báez, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, quienes fueron señalados como organizadores de la asociación ilícita.

Luciani rechazó la teoría de una supuesta persecución contra la vicepresidenta –el lawfare que esgrime el kirchnerismo– y dijo que ella intervino para beneficiar ilegalmente al empresario Báez. El fiscal orientó su exposición a demostrar la profundidad del vínculo entre Báez y los Kirchner y exhibió un testamento del año 2010 que, según él, acredita que Báez no disponía de la riqueza a su nombre. Además recordó operaciones comerciales compartidas por el empresario y el matrimonio presidencial y mostró las planillas de ingresos de Báez a la residencia de Olivos.