Luego de la convocatoria de Javier Milei a los gobernadores para firmar el Pacto de Mayo, el analista político Andrés Malamud consideró los beneficios que podría obtener cada lado y aseguró que los mandatarios provinciales “no pueden rechazar” la oferta del Presidente.

Y agregó: “Algunos dicen que aceleró, porque redobló la apuesta, y otros que frenó, porque dejó que los gobernadores trabajen juntos. Pero ni aceleró ni frenó: dejó el auto de frente, abriendo la puerta y permitiendo subir al que quiera”.

Así, en diálogo con LN+, analizó: “¿Quién puede estar en contra de todo lo que está bien? Los grandes títulos siempre están bien, los problemas surgen con la letra chica”. Al mismo tiempo, consideró que los gobernadores ”van a hacer la gran Menem: pegarse al presidente popular, mientras sea popular, y después se ve”.

Teniendo esto en cuenta, los únicos dirigentes provinciales que podrían tener un motivo para no asistir son los que “ganen con la diferenciación”, y ejemplificó con el caso de Axel Kicillof: “La más beneficiada con un nuevo régimen de coparticipación es Buenos Aires, la provincia más kirchnerista de los que quedan. Los demás se perjudicarán, pero no van a poner la cara”

El presidente Javier Milei durante el discurso de apertura de la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación, en donde convocó al Pacto de Mayo. Hernán Zenteno - LA NACION

De esta forma, indicó que no es seguro que Kicillof asista a la reunión pactada en Córdoba para el próximo 25 de mayo. “No sé si va a ir. Es el único para el cual tiene un rédito oponerse, porque Buenos Aires es una de las tres provincias en donde Milei no ganó. Tiene donde estar parado, control territorial y algo de presupuesto”, expresó, y destacó: “Tiene también a Cristina (Kirchner), que es la otra lideresa que está leyendo bien lo que pasa. A Macri no le pasa, está nadando en un río que fluye en otra dirección. Los dos líderes que quedan son Cristina y Milei, y Cristina es la provincia de Buenos Aires”.

“Si para el 25 de mayo bajó la inflación y entran dólares, es otro partido. Estos dos meses son el tiempo que tienen que aguantarse Milei y los gobernadores. Hoy no le conviene a nadie pararse frente al Presidente, porque no les conviene enemistarse con el presidente popular. Hay una convergencia de intereses entre el mileísmo y el kirchnerismo ”, sentenció Malamud.

Apuntando directamente a los reclamos de los gobernadores, expresó: “Mucha gente piensa en la inestabilidad presidencial; en este caso, el Presidente es más popular que algunos gobernadores, y en esta pulseada juegan con la popularidad y plata. Los débiles tienen que adaptarse o dar pelea”. “La coparticipación distribuye la plata, de si hay o no dependerá cómo lleguemos a mayo. Si no hay plata, los gobiernos son débiles; si hay, hay aguante”, manifestó.

Apertura de la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación Hernán Zenteno - LA NACION

En la misma línea, expresó que el apoyo es algo que se “compra cada día”, y que los argentinos se comparan con los que tienen alrededor, por lo que “si empeoramos y vemos que los demás están igual, aguantamos”. “Milei está provocando esa sensación: estamos mal, pero no nos sentimos tontos mientras los demás se benefician. Él castiga a la casta y con eso compra paciencia”, desarrolló, mientras que elogió la “modestia” del Presidente al viajar en un vuelo de línea o no tener un asistente que le lleve sus pertenencias. Y subrayó: “Eso se llama ejemplaridad; cuando ves que los demás sufren, aguantás el sufrimiento”.

El analista y politólogo descartó la idea de una “batalla cultural”, y resaltó que lo que en realidad se hace es “liderar con el ejemplo”. “La gente estaba lista para sufrir si los otros sufrían, el problema era que no pasaba. El pueblo argentino no cambió, no quiere cosas distintas; quiere lo mismo y Milei se los da”, acotó. Y continuó: “El cambio cultural son las conveniencias políticas. El que votó el impuesto a las ganancias y ahora quiere retrotraerlas es Milei; el que hizo campaña con el superávit gemelo y después lo rompió fue Néstor (Kirchner). No hay cambio cultural, los argentinos quieren vivir mejor, lo querían hace 20 años y lo quieren ahora”.

Mientras que destacó esa “ejemplaridad de liderazgo” del Presidente, también hizo una advertencia: “Hay que ver cuánto dura, porque el poder corrompe”. Y cerró: “Esa es la cuestión. Los argentinos quieren lo mismo; se los das o los defraudás. Estamos tan frustrados que queremos a un tipo maximalista, que dice ‘voy a hacer esto’ como si fuera nuevo. Es lo mismo que hicieron antes, pero más rápido. La Argentina no cambió, pero los líderes fracasaron”.

