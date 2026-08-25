El autor del tuit sobre la mora celebrado por Milei y Galperin trabaja para Mercado Libre

El Gobierno y Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, celebraron en las últimas horas el análisis realizado por Matías Fernández, socio de la consultora Pública, respecto de la mora. Según pudo confirmar LA NACION, la consultora trabaja para Mercado Libre y Mercado Pago.

Matías Fernández, autor del tuit festejado en la Casa Rosada, figura en el sitio de la consultora como “especialista en estrategias de comunicación, políticas públicas y posicionamiento de sectores productivos”, y está ubicado entre los socios de la entidad. También fue funcionario durante el gobierno de Mauricio Macri.

El autor del tuit sobre la mora, celebrado por Milei y Galperin, es socio de una consultora que trabaja para Mercado Libre Captura

En la sección “Quiénes nos eligieron” figuran las empresas con las que trabajó la consultora, entre ellas Mercado Libre y Mercado Pago –asociada a Mercado Libre–. Actualmente, Fernández reconoció a LA NACION que sigue prestando servicios a la compañía de Galperin. No quiso dar más detalles de la publicación. “Está todo bastante claro”, dijo.

El autor del tuit sobre la mora, celebrado por Milei y Galperin, es socio de una consultora que trabaja para Mercado Libre Captura

Es decir, el autor del extenso tuit que festejaron el Gobierno y Galperin trabaja para una consultora que presta servicios a Mercado Libre, empresa a la que alude su propio informe como “el mejor alumno”, que guarda un “excesivo cuidado sobre el riesgo”.

Ante la consulta de la periodista Estefanía Pozzo, Fernández aclaró por redes sociales que “todo” lo que escribe en su red social es su “opinión”.

Hola Estefanía. Todo lo que escribo acá es mi opinión, como siempre. Saludos! — Mati Fernandez (@matifer) August 25, 2026

El mensaje original tuvo una importante repercusión: menos de 24 horas después, ya había superado las 2.200.000 visualizaciones.

El autor del tuit sobre la mora, celebrado por Milei y Galperin, es socio de una consultora que trabaja para Mercado Libre Captura

De hecho, el presidente Javier Milei compartió el análisis de Fernández y sostuvo que “el posteo deja en evidencia la opereta. Esto muestra que los periodistas que se han dedicado a agitar el tema son imbéciles con déficit de IQ y/o son unas mierdas humanas mentirosas”, en medio de una ola de ataques que lanzó en los últimos días, en sus discursos y en sus redes, contra los periodistas. “¿De qué lado estás, amigo? Obviamente, se harán los boludos…”, concluyó el mandatario.

El análisis de Javier Milei sobre el estudio de Fernández

En otro tuit, escribió: “Después las basuras inmundas con micrófonos se quejan por mis descripciones…”.

En los últimos días, Milei sostuvo que la morosidad bancaria, tanto de empresas como de familias, se ubica “ligeramente por debajo del 12%”. El viernes pasado, en su disertación en la Bolsa de Comercio de Rosario, negó que la morosidad sea alta y dijo que no se puede culpar al Gobierno. La considera un “acuerdo entre privados”.

Por su parte, Galperin, empresario afín al Gobierno, celebró ayer el informe de Fernández: “Finalmente un análisis serio y bien hecho del tema del crédito y la mora en Argentina. Si realmente les interesa el tema léanlo, es largo, profundo y correcto”.

Finalmente un análisis serio y bien hecho del tema del crédito y la mora en Argentina. Si realmente les interesa el tema léanlo, es largo, profundo y correcto. https://t.co/FI0BSev5Bu — Marcos Galperin (@marcos_galperin) August 24, 2026

Hoy, volvió a compartir el tuit y agregó: “O sea, digamos, para los Perionistas escandalizados por la mora (que no mencionan nada del aumento en la cantidad y montos de créditos que sí se pagan en tiempo y forma): la mediana de mora de los bancos públicos es $1.4 millones mientras que la de Mercado Libre es de $0.1 millón… Del total de la mora del sistema, menos del 3% es de Mercado Libre mientras que el Banco Nación y Provincia concentran el 15%”.

O sea, digamos, para los Perionistas escandalizados por la mora (que no mencionan nada del aumento en la cantidad y montos de créditos que sí se pagan en tiempo y forma): la mediana de mora de los BANCOS PUBLICOS es $1.4 millones mientras que la de Mercado Libre es de $0.1… https://t.co/PYVgnGJBan — Marcos Galperin (@marcos_galperin) August 25, 2026

Según el Informe de Bancos del BCRA correspondiente a junio, la mora interrumpió una tendencia alcista de 19 meses al bajar de 7,7% a 7,6% del total de la cartera de préstamos al sector privado, pero los niveles de irregularidad se mantuvieron estables entre familias (12,8%) y empresas (3,5%), mientras que en préstamos personales siguió en ascenso, de 15,9% en mayo a 16,3% en junio.

Esta mañana, el vocero presidencial Adrián Ravier aludió a la problemática de la morosidad: “Claramente, hay morosos que están en una situación difícil por no poder pagar esas deudas que tomaron, pero el problema es de las entidades financieras y de los bancos que otorgaron créditos con tasas de interés elevadas para cubrirse de los riesgos ante los posibles riesgos que enfrentaban”.

En su conferencia de prensa, consideró: “Salvar esto desde el Gobierno con el dinero que pagan los contribuyentes implicaría tomar recursos que paga una parte de la población para salvar a los bancos”. Y señaló: “¿Cómo ayuda el Gobierno? Los privados pueden negociar con un plan de estabilización como marco que permite que baje tasa de inflación, de interés. Esa es la ayuda que da el Gobierno”.

El análisis de Fernández

El análisis de Matías Fernández se basó, según explicó, en los microdatos de junio de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) y en el panel correspondiente a los 24 meses previos. Esa información fue cruzada con el padrón de ARCA para incorporar variables como edad, domicilio fiscal, actividad declarada y fallecimiento.

El autor del tuit sobre la mora, celebrado por Milei y Galperin, es socio de una consultora que trabaja para Mercado Libre Captura

Una de las conclusiones es que los incumplimientos están fuertemente concentrados. El 17% de los morosos debía menos de $100.000 y casi el 40%, menos de un salario mínimo, fijado actualmente en $376.600. En el otro extremo, el 14,5% de las personas con mayores obligaciones reunía el 73% de todo el dinero en mora.

Los bancos tradicionales, públicos y privados, concentraban alrededor del 65% del monto impago. Solo los privados reunían el 45% y registraban 1,59 millones de morosos, con una deuda mediana de $1,46 millones. El Nación y el Provincia, por su parte, explicaban conjuntamente el 15% del dinero en mora del país.

Fuera de los bancos se encontraba una parte significativa de los incumplidores, aunque generalmente con deudas más pequeñas. Las tarjetas no bancarias, las casas de electrodomésticos y las tarjetas de supermercados sumaban el 35% de las personas morosas y el 14% del monto total.

El segmento más delicado era el de las empresas que ofrecen dinero rápido, muchas veces solo con la presentación del DNI. Fernández agrupó allí a 68 compañías, como Crédito Argentino, Credil, Credicuotas, Moni Online, Waynicoin y Mins. En conjunto, reunían al 22% de los morosos y el 7,7% del dinero impago, con una deuda mediana cercana a $500.000. Su tasa promedio de mora alcanzaba el 52%, con extremos del 65% y el 86% en algunas entidades.

El relevamiento dedicó un capítulo particular a Mercado Pago. La plataforma tenía más de 6,5 millones de personas con algún financiamiento y concentraba el 19% de los morosos del sistema, pero solo el 2,9% del monto total impago. La mediana de sus deudas en mora era de $116.000, frente a $260.000 en Naranja X, cerca de $500.000 en el segmento de crédito rápido y más de $1,4 millones en los bancos.

“Mercado Pago es el mejor alumno, no el peor”, afirmó Fernández. Según su interpretación, la compañía incorporó al crédito a personas sin antecedentes financieros y limitó el riesgo mediante préstamos iniciales de montos bajos. “Está haciendo un ejercicio ambicioso de inclusión financiera, pero con un excesivo cuidado sobre el riesgo que asumen ellos y la persona que toma el crédito”, agregó.