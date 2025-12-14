El bolso de Toviggino y la placa de Barracas Central: las pruebas que vinculan al ladero de Tapia con la mansión de Pilar

Los investigadores que allanaron la mansión de Villa Rosa, sospechada de ser propiedad de altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), descubrieron dos elementos cruciales para vincular la propiedad con el tesorero Pablo Toviggino.

Una de las fotos a las que accedió LA NACION sobre el resultado del procedimiento judicial muestra un bolso negro. Lleva inscripto el logo de la AFA. Debajo se lee el nombre “Pablo Toviggino”. Estaba en la propiedad que el tesorero evitó declarar y que figura a nombre de la empresa Real Central SRL, con dos dueños que no tienen capacidad económica acorde a la mansión, que tiene hasta un helipuerto.

Otra de las imágenes que dejó el allanamiento es la del hallazgo de una placa. Su frente tiene escrito: “El Club Atlético Barracas Central en reconocimiento al compañero y amigo Pablo Ariel Toviggino Tesorero de la AFA, por su constante compromiso hacia el club Barracas Central en la reinauguración del nuevo estadio”. Precisamente ese estadio se llama Claudio Fabián Tapia.

La placa encontrada en la Mansión de Pilar

Debajo del texto en la placa se lee la fecha: 18 de julio del 2025. Ese día, el club Barracas Central compartió en sus redes un mensaje: “¡Volvemos a casa!“. Así anunciaba la reinaguración del estadio Claudio Fabián Tapia.

🏟️ ¡VOLVEMOS A CASA!



📹 Las imágenes oficiales de cada uno de los sectores del Estadio Claudio Fabián Tapia en su reinauguración.



🇵🇪 Qué orgullo todo lo que logramos juntos, Guapos.



🔜 Esta historia recién empieza. pic.twitter.com/Qye4m9PEfw — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) July 18, 2025

Estos objetos fueron encontrados en la quinta de Villa Rosa, donde la Justicia también halló en un galpón “54 autos de lujo o de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings”, tal cual afirmaron fuentes judiciales.

La quinta y los 54 vehículos secuestrados están a nombre de Real Central SA, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte. Un monotributista y una jubilada. La denuncia que impulsó este expediente señala que ellos prestanombres de altos dirigentes de la AFA.

Durante los allanamientos, los efectivos de seguridad filmaron todo el predio y también tomaron fotografías. Eso fue orden del juez Daniel Rafecas, quien estaba a cargo del expediente.

Allanamiento en la quinta de Villa Rosa, investigada por la Justicia Rodrigo Néspolo

La Cámara le sacó la causa

Llamativamente, cuando el juez avanzaba con la investigación, la Cámara Federal resolvió quitarle la causa. Fue una decisión resuelta con la intervención de un solo magistrado: el juez Leopoldo Bruglia, quien decidió que debía ser instruida en el fuero penal económico. Se la quitó a Rafecas en el momento de mayor progreso.

El juez Leopoldo Bruglia Télam

Además del bolso y la placa que ya están en manos de la Justicia, fuentes judiciales indicaron a LA NACION que ordenó investigar el valor de la flota de vehículos hallada.

Autos de lujo y de colección que estaban en la quinta de Villa Rosa investigada por la Justicia

De acuerdo con lo informado por fuentes judiciales, a nombre de la empresa Real Central SRL figuran un total de siete coches deportivos: tres Porsche (un Carrera y dos Cayman S), una Ferrari F430 coupé, un Audi R8, un Ford Mustang Mach 1 y un Peugeot RCZ.

El listado incluye también un BMW 320 y dos camionetas 4x4: una Porsche Macan S y una Toyota Hilux.

En tanto, en el rubro de las motocicletas figuran dos Harley-Davidson (Forty-Eight e Iron 883), dos Honda (CBR600 RR y CBR600F3), dos Kawasaki (Ninja 1000 y ZX 600-D3) y una Triumph Rocket 3 R. Todas ellas fueron encontradas hoy en el operativo.

La denuncia que impulsó este expediente fue presentada por la Coalición Cívica. Todo comenzó por un tuit del exfutbolista Carlos Tévez. "Me parece q tantas idas y vuelta a pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino .A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulas en pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria ali baba“, publicó el 5 de marzo de 2024.

Me parece q tantas idas y vuelta a pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino .A parte de la colección de autos antiguos e importados que acumulas en pilar, también enterrar los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China, memoria ali baba — Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) March 6, 2024

De acuerdo a los registros catastrales de Pilar, la quinta allanada perteneció durante 6 años al exfutbolista Carlos Tevez y luego, en 2023, pasó a manos de Malte SRL. Finalmente, el 30 de mayo de 2024, la propiedad fue vendida a la empresa Real Central SRL, de la cual Pantano y Conte son titulares.

Según la denuncia, las dimensiones del terreno, la casa y sus instalaciones no se condicen con el perfil económico de sus dueños formales, quienes podrían estar actuando como testaferros.

“Aun, cuando la propiedad hubiera sido adquirida por la empresa, cuyos titulares son las personas denunciadas, después de acrecentar su capital social, ese aumento no alcanzaría de ninguna manera para justificar el giro financiero para la supuesta adquisición de semejante inmueble, no sólo por su tamaño, sino por la infraestructura de lujo que existe en su interior”, dice la presentación.

La AFA no hizo mención a esta investigación judicial. De lo que sí habló fue de los allanamientos por la causa vinculada a Sur Finanzas que se realizaron en las sedes de la calle Viamonte y en Ezeiza.