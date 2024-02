escuchar

El Ministerio de Capital Humano se prepara para implementar un giro en el esquema de asistencia a los comedores comunitarios que podría retrasar aún más la llegada de la mercadería a estos centros comunitarios. Es que la cartera que conduce Sandra Pettovello anunció este martes la implementación de una medida ya presente desde los primeros días de gestión: la “descentralización administrativa en la compra de alimentos”.

Dicho de otro modo: serán los propios comedores los que, a través de una tarjeta fondeada por el Gobierno, gestionen la compra de mercadería. Un “cambio de paradigma”, remarcan en Capital Humano, que le daría mayor autonomía a los comedores, y que va en línea con el objetivo más vasto de acabar con la “intermediarios”. Sin embargo, los tiempos en el recambio no están definidos.

Es que el anuncio no incluyó fechas y la puesta en marcha de una auditoría presencial en los comedores como paso previo a su implementación –con la que buscan sentar las bases para realizar un seguimiento “integral” de quienes asisten a los comedores- borronea aún más los plazos de un calendario marcado por la urgencia alimentaria: desde antes del cambio de Gobierno que los comedores no reciben alimentos por parte de Nación –su principal auxilio- y la escalada inflacionaria de los últimos meses recorta el margen de maniobra de quienes están al frente de estos centros de asistencia.

Las organizaciones sociales, que mantienen un sostenido reclamo por alimentos desde casi el inicio de la nueva gestión –y miran de reojo una medida empujada por un ideal que no las contempla- hacen énfasis en el diagnóstico: la demanda en los comedores sube y los alimentos no bajan. “Que apliquen el sistema que quieran”, sostiene un dirigente.

Fuentes de Capital Humano son vehementes al explicar que lo que se cortó es la entrega de unos 6 millones de kilos de alimentos secos, repartidos “sin ningún tipo de control, entre organizaciones sociales” . Pero como método de compensación se aumentó “en un 75% la transferencia económica a comedores, para que puedan comprar directamente”, lo que destacan que les da la posibilidad de adquirir alimentos frescos, de mayor carga nutricional, como verdura y carne, mercadería que no llega a los comedores. “Con gastos transparentes y noción de cuántas personas van a cada uno de sus comedores”, agregan. A eso suma el hecho de que duplicaron el monto de la Tarjeta Alimentar para permitir que cada beneficiario compre sus alimentos también de forma directa. “Es un cambio de estilo, todo apunta a que la gente pueda luego comer en sus casas, en familia”, sostienen fuentes oficiales.

El incremento del 75% aludido por el Gobierno genera desconcierto en los referentes sociales. Aseguran desconocer esas “transferencias directas” puesto que la asistencia que reciben proviene de los alimentos “secos” y de un programa del Banco Mundial. La sospecha es que el incremento recayó sobre un programa de tarjetas que fue implementado a mediados del año pasado – la Tarjeta Alimentar Comunidad, similar al busca instaurar el oficialismo- pero que nunca despegó: aseguran que contempla a menos de 100 comedores.

Las organizaciones sociales volverán mañana a la sede de Capital Humano, en Carlos Pellegrini y Juncal, en la que la ministra Pettovello tiene su despacho, para insistir con su reclamo. La acción es en respuesta al intercambio que la ministra mantuvo con militantes de Barrios de Pie en el marco de una de las muchas jornadas de protesta por el freno en el reparto de mercadería. La funcionaria salió a la calle e insistió con su postura de atender “de a uno” a quienes “tienen hambre”, pero no a los “referentes”. Barrios de Pie, en abierto desafío, busca movilizar cerca de 10 mil personas y hacer fila en las oficinas de la ministra.

Sandra Pettovello se retira del Hotel Libertador Santiago Filipuzzi - LA NACION

La lógica detrás del “cambio de paradigma” suena en sintonía con el sistema de vouchers educativos tan protagonista durante la campaña: poner el subsidio en la demanda y no en la “oferta”. “Se decidió entregar el dinero para la compra de alimentos directo a la gente y a los comedores sin intermediación de las organizaciones sociales”, resaltan en referencia a los intermediarios, a los que también se busca correr del manejo de los planes sociales. En línea de lo que se viene haciendo en materia social, a la duplicación del dinero de la Tarjeta Alimentar y del 75% del presupuesto a comedores, agregan que también se duplicó el monto de de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Desde Capital Humano, resaltan que no había información real sobre lo que sucedía en la cartera de Desarrollo Social cuando la recibieron y que se está haciendo una auditoría en los comedores. Aseguran que se les pidió documentación y que gran parte la presentó y reciben normalmente su transferencia; otra parte no lo hizo y se los “acompaña” para que puedan hacerlo, al tiempo que explican que “se está saliendo a buscar nuevos comedores a través de iglesias, Caritas, ONG”, para que se incorporen a recibir asistencia del Estado. La idea es que entre febrero y marzo el Estado asista a un total de 7000 comedores. En Capital Humano son categóricos al hablar de la total falta de control que hubo durante la gestión anterior, en la que ubican que “más del 80% de las organizaciones sociales no rendía la asistencia que recibían”.

El cese en la entrega de “secos” por parte del oficialismo redobla la presión sobre los municipios del conurbano ya ajustados por el freno en los giros discrecionales de Nación. La Secretaría de Desarrollo de un municipio del primer cordón, por ejemplo, debió casi duplicar la entrega de mercadería a las familias bajo programa de asistencia: los módulos alimentarios pasaron de 4000 a 7500 en el mes de diciembre. Por fuera de este programa de vínculo directo, asisten a comedores y merenderos donde la demanda, aseguran, “no para de crecer”.