El camporista Álvarez recibe críticas por su gestión y estilo de conducción en Lanús, pero mantiene la cohesión del PJ

Un aumento en la Tasa de Seguridad e Higiene en Lanús que arrastró al barro de la polémica a las cámaras de supermercados e involucró, incluso, al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, puso en primer plano a Julián Álvarez, el intendente local. Militante de La Cámpora y exsecretario de Justicia de los gobiernos de Cristina Kirchner, venció en la elección de 2023 a Diego Kravetz y se quedó con la intendencia de un distrito de la zona sur del Gran Buenos Aires que Pro gobernaba desde 2015. La oposición critica su gestión con una mirada coincidente: “No arrancó”. El peronismo, en tanto, se muestra alineado con el intendente, tras la nutrida interna que tuvo el año pasado.

El alza de la tasa que enojó a los grandes supermercados instalados en el distrito también es mirada de reojo hasta por sectores que la apoyaron con su voto en el Concejo Deliberante. “La acompañamos porque nos pareció buena medida. Pero nos pareció mal cómo se implementó y difundió. La medida estaba bien pensada, pero se debería haber generado una mesa con los hipermercados para que no la trasladaran a los precios al ciudadano”, indica a LA NACION Emiliano Bursese, concejal de la UCR. La iniciativa, además de la suba a los supermercados, exime de abonar la tasa a los almaceneros que cuenten con una superficie menor a 80 m2.

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) se quejó por el aumento que llevó del 2,36% al 6% la alícuota de la Tasa de Seguridad e Higiene. La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) se plegó al reclamo y adelantó que hará una presentación judicial. “Tuvieron cero responsabilidad empresarial. Se subió la tasa a los supermercados, pero a 350 almaceneros se les bajó a cero y a 200, entre almacenes grandes y supermercados chicos, se les bajó a un 50%”, destaca Nicolás Russo, diputado bonaerense por el Frente Renovador, que fue uno de los tres competidores de Álvarez en la interna de 2023.

Para Marcelo Villa, concejal de Pro, la medida que puso en el centro de los cuestionamientos al intendente tiene fines puramente “recaudatorios”. Su diagnóstico sobre la gestión de Álvarez es negativo: “Julián se chocó de frente con el municipio. No esperaban ganar; la división del voto entre Patricia Bullrich y [Javier] Milei los llevó a ganar el distrito. Lotearon el municipio entre La Cámpora, el Movimiento Evita y otros sectores. Llevan nueve meses de gestión y siete muertos. Para ellos, tener una política firme en seguridad es dictadura. Y quieren borrar la marca de Kravetz en el distrito”.

“La gestión es bastante pobre. La seguridad es el tema número uno en Lanús. Por debajo, bacheo y precios. Las tasas y las fotomultas recaen sobre toda la ciudadanía. Llegan multas por estar cinco centímetros parado sobre la senda peatonal”, describe el afán recaudatorio la concejala Mariana Ayesa, concejala de La Libertad Avanza.

Sin gestión

“Julián Álvarez todavía no empezó la gestión. Se ha cerrado mucho sobre la estructura propia y ninguna ‘orga’ tiene los 150 o 200 cuadros que se necesitan para una gestión. Y no podés no entender que los supermercados te iban a tirar con todo lo que te tiraron”, opina un dirigente peronista del sur del conurbano.

Russo, desde el Frente Renovador, defiende la gestión del dirigente camporista. “Hay contratos que se rediscutieron y son más beneficiosos para la comuna, como los de las fotomultas o de Covelia. Se triplicaron los patrulleros, hay más ambulancias”, resumió. LA NACION procuró contactar al intendente, pero no obtuvo respuestas.

Sin mayoría propia en el Concejo Deliberante, Álvarez debe construir sesión a sesión el respaldo para sus ordenanzas. En Lanús tienen representación Unión por la Patria (11 concejales), Pro (nueve, con una flamante escisión que conformó un monobloque), la UCR (dos) y La Libertad Avanza (dos).

Los bloques opositores comparten la mirada crítica hacia la gestión del intendente y su forma de relacionarse con ellos. “Es una gestión que, en muchos temas, no arrancó. Funcionarios nuevos y jóvenes que no conocen el territorio. Llegó con la promesa de reducir la planta política y la aumentó”, dice Bursese, que afirma que Álvarez cultiva el “esquema Cámpora”, con “diálogo ínfimo”. El concejal Villa, en tanto, asegura: “No tenemos ningún diálogo con el [Poder] Ejecutivo local”.

Otro motivo de duras críticas es el próximo festejo que organiza la intendencia por el 80° aniversario de Lanús, a partir del próximo 28 de septiembre. Todos los bloques opositores presentaron pedidos de informes por una licitación para esa celebración por $411 millones. El gobierno local dio marcha atrás con ese gasto cuestionado por “desmesurado” y que, según el concejal Villa, solo incluía “escenario, catering y seguridad”.

En 2023, Álvarez ganó la intendencia (en 2015, había perdido ante Néstor Grindetti). Para llegar al cargo, venció en primera instancia a sus contrincantes internos. En las PASO, superó a Agustín Balladares, Russo y Víctor De Gennaro. En el gobierno local están juntos, en una unidad que una fuente peronista admite que se construyó “con mucho esfuerzo”.

“Estamos todos juntos. En mi caso y en el de Balladares, respaldamos. De Gennaro también apoya”, señala Russo. En el análisis opositor, en cambio, se subraya el “loteo” de las áreas como un punto conflictivo. El presidente del Concejo Deliberante es Balladares, competidor de Álvarez en la interna, perteneciente al Movimiento Evita.

La situación política del intendente de Lanús está atravesada también por la interna de La Cámpora con el gobernador Axel Kicillof. Junto a Mayra Mendoza, Álvarez confronta con el vecino intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi. La jefa comunal de Quilmes y el intendente de Lanús reclaman fondos del puerto de Dock Sud (en Avellaneda) para mantener calles de sus distritos. Ferraresi tiene una concejala propia en Lanús, Belén Berrueco, quien, no obstante, vota siempre en sintonía con los deseos del intendente.