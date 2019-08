El candidato del Frente elogió a Lacunza y dijo que ya tiene gabinete

El postulante a la presidencia, ayer, a la salida de un estudio de radio Crédito: Twitter

Fernández prometió que, si es elegido, no perseguirá judicialmente a Macri

21 de agosto de 2019

Alberto Fernández se probó el traje de presidente ("me siento muy cerca"), pero se preocupó por dejar en claro que no cogobierna y que todavía es solo "un candidato". No obstante, adelantó que tiene casi definidos los nombres de un eventual gabinete, dijo que viajará a Nueva York a explicar su política económica si gana las elecciones, ratificó que Sergio Massa puede ser presidente de la Cámara de Diputados y prometió que no va a perseguir judicialmente al presidente Mauricio Macri.

En una entrevista con Radio 10, del grupo del empresario kirchnerista Cristóbal López, preso por fraude acusado de retener indebidamente impuestos, Fernández dijo que la "continuidad" del exministro de Hacienda Nicolás Dujovne "era imposible" porque "su crédito era menos 10". "[Hernán] Lacunza es un buen economista, un buen funcionario, pero no sé qué puede hacer en este contexto. Ojalá pueda, y si podemos lo vamos a ayudar. Si pierde Lacunza, pierden los argentinos", dijo.

Sostuvo que Macri debe cuidar las reservas, "aunque parece que está decidido a liquidarlas a cambio de que el dólar no se escape, y el dólar ya se escapó", dijo.

Criticó la decisión de reducir de manera generalizada el IVA, dijo que lo hubiera hecho beneficiando a los que no pueden pagarlo y rechazó un sistema bimonetario. "No, no creo en eso, yo viví la convertibilidad y fue un plan que fue exitoso para detener la inflación, pero cuando se convirtió en programa económico fue desastroso. Esa no es la solución, sino una moneda fuerte, y va a demandar mucho esfuerzo con un dólar a 57 pesos".

"La lógica del presidente es 'me tenés que ayudar para que no siga habiendo pobres', pero no depende de mí, aunque hablé y el dólar se contuvo. Algo puede ayudar, pero no puedo hacer todo, puedo ayudar en generar expectativas, he dicho hasta el cansancio que vamos a asumir nuestras obligaciones externas", agregó. Y remató: "Que nadie me explique a mí lo que es el default".

Dijo que Macri perdió poder político tras las elecciones, por lo que "es difícil tratar de sostener la situación".

"Si puedo ayudar a no tener desborde, voy a ayudar", agregó.

Cuando le preguntaron sobre la invitación del banco Citi a Nueva York para hablar de su plan, Fernández dijo que si es elegido presidente va a hacerlo.

Reveló que tuvo pedidos de entrevistas de fondos de inversión, a los que dijo que los iba a recibir como ya lo hizo con representantes de la empresa General Motors. El candidato aseguró que la automotriz le anunció nuevas inversiones.

"El otro día recibí a la gente de General Motors, que tienen una inversión importante para producir una camioneta en la Argentina y que la van a seguir llevando adelante convencidos de que con nosotros se va a poder trabajar", contó.

Anticipó que viajará a España en septiembre a dar clases, pero piensa recibir a europeos interesados en conversar con él. "Primero hay que esperar que la gente me vote. No pienso cogobernar, mi tarea es ser opositor a Macri", insistió.

Contó que habló con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y con el de Neuquén, Omar Gutiérrez, que hasta ahora se mostraba neutral en la disputa electoral.

Fernández prometió que no iba a usar la Justicia para perseguir a funcionarios de Cambiemos.

"'¿Qué vas a hacer con Macri, que tiene tantas causas?', me preguntan. Nada, no voy a hacer nada. No voy a hacer lo que ellos hicieron. La política se hace debatiendo en las calles, no en los tribunales. No voy a hacer nunca política en los tribunales", dijo.

Criticó sin nombrarla a Elisa Carrió: dijo que "hay que tomar las cosas como de quien viene y claramente no está bien". Con respecto a un eventual gabinete, dijo: "Obvio, tengo bastante ordenado en mi cabeza quiénes deben ser" sus integrantes, pero prefirió no revelar sus nombres para que no los desgasten con críticas. "Tras el resultado del domingo, tengo una oferta mayor, porque antes tenía que elegir entre mis amigos y ahora hay mejores".

Elogió a Sergio Massa y dijo que "sería un buen presidente de la Cámara de Diputados", que no obstante, según aclaró, debe ser elegido por los legisladores. Dijo que es él y no Cristina Kirchner quien arma el gabinete, aunque expresó: "Si vos sos Messi y te ponen de 5 a Redondo. ¿Renunciás a Redondo? No, seguro que no. Soy el único presidente que va a tener de vicepresidenta a una amiga, y no es poco".