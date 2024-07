El contundente mensaje de Mauricio Macri sobre las elecciones en Venezuela: “Maduro debe dejar el poder”

Escuchar

Mauricio Macri se expresó respecto a las elecciones en Venezuela y aseguró que “Maduro debe dejar el poder”. El expresidente marcó que la comunidad internacional debe velar por el “compromiso con la democracia” de cara a un posible fraude electoral llevado a cabo por el régimen venezolano, pese a la masiva asistencia a la votación que tenía como principal candidato al opositor Edmundo González Urrutia.

Tras concluir la votación y comenzar el recuento, el gobierno de Nicolás Maduro empezó a autodefinirse como claro ganador en los comicios, lo que despertó la sospecha acerca de un posible fraude electoral, tal y como se anticipaba que podía ocurrir. Fue por eso que Macri apuntó directamente contra el presidente: “ La mayoría de los venezolanos hablaron fuerte y claro: Maduro debe dejar el poder”.

La mayoria de los venezolanos hablaron fuerte y claro: Maduro debe dejar el poder. Ahora las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen la oportunidad de ponerse del lado correcto de la historia y garantizar que se respete la voluntad del pueblo.



En ese sentido, el exmandatario argentino que mantuvo siempre fuertes críticas hacia el gobierno chavista, consideró: “Ahora las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen la oportunidad de ponerse del lado correcto de la historia y garantizar que se respete la voluntad del pueblo”.

Por último, reclamó la intervención del resto de países de la región y de Occidente: “Llamamos a la comunidad internacional, y en especial a los países de la región que deben velar por el compromiso con la democracia, a no permitir que esta dictadura se perpetúe en el tiempo”.

La semana pasada, Macri ya se había manifestado sobre las elecciones venezolanas y había anticipado su pensamiento acerca de lo que debería suceder en caso de existir fraude electoral, tal y como ocurrió en años anteriores. “Todo lo que podamos hacer para entrometernos, hay que hacerlo”, sostuvo en una entrevista con CNN en Español. “Espero que la movilización del pueblo venezolano sea imparable. Y si no, lo que tiene que ser imparable es la reacción de la región, sin cuentos de que uno no se puede entrometer”, exclamó.

“Estoy en una posición mucho más dura y extrema de lo que estuve en la época de mi presidencia, por más que yo condené a Chávez cuando era candidato a alcalde y mantuve un permanente conflicto con Maduro. Es una dictadura. Espero que todos estemos atentos y solidarios para no permitir un nuevo fraude”, resaltó el presidente de Pro.

“La gente no puede seguir siendo expulsada de su país. La crisis humanitaria y de emigración que tuvo el país impacta en la región. No es normal esto. No puede ser que esté sucediendo. A esta altura es peor que cualquier guerra que haya vivido la humanidad”, indicó y recordó que durante su gobierno se le dio acogida a los inmigrantes venezolanos cuando el régimen de Maduro mandó a la calle al Ejército para combatir a la oposición.

