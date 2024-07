Mauricio Macri: “Estoy en una posición mucho más dura y extrema de lo que estuve en mi presidencia”

Escuchar

El expresidente Mauricio Macri se expresó acerca de las elecciones en Venezuela que se llevarán a cabo el próximo domingo 28 de julio y criticó en duros términos tanto a Nicolás Maduro como a los líderes y mandatarios latinoamericanos cercanos al régimen venezolano. El fundador de Pro los calificó como “cínicos” y sostuvo, con una mirada más “dura y extrema”, que si existiera fraude en los comicios habría que “entrometerse” para castigar al oficialismo: “ Esta vez tiene que ser la última ”.

Entrevistado por el periodista Andrés Oppenheimer en CNN en Español, Macri reconoció que pese a las masivas manifestaciones de apoyo popular hacia el candidato opositor Edmundo González Urrutia y la líder venezolana María Corina Machado, “nadie puede estar tranquilo, porque ya son muchas elecciones en donde no se respeta el voto popular”.

“Lo lógico es estar alerta, y que ningún líder regional se haga el distraído”, estimó y enfatizó: “ Me sorprende que muchos todavía no condenen con la profundidad y vehemencia que merece ya décadas de maltrato, de cercenamiento de las libertades ”. “El cuadro no sigue siendo optimista. Vemos el entusiasmo, a pesar de que a Corina la sacaron de la carrera”, opinó.

Mauricio Macri entrevistado por Andrés Oppenheimer en Oppenheimer Presenta

En ese sentido, el exmandatario argentino, criticó el apoyo recibido por Maduro de parte del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y del presidente de Colombia, Gustavo Petro. “Son unos cínicos”, dijo. “Lo único que quieren, tal vez por la solidaridad en la política y la ideología, los negocios y la corrupción, es defender algo que es indefendible a todas luces”, consideró.

En contraposición a lo ocurrido en anteriores elecciones, estimó: “ Todo lo que podamos hacer para entrometernos, hay que hacerlo ”. “Estoy en una posición mucho más dura y extrema de lo que estuve en la época de mi presidencia, por más que yo condené a Chávez cuando era candidato a alcalde y mantuve un permanente conflicto con Maduro. Es una dictadura. Espero que todos estemos atentos y solidarios para no permitir un nuevo fraude”, remarcó.

A su vez, analizó: “Aparte de los comentarios desafortunados de Petro, Lula se ha moderado, pero [Maduro] sigue teniendo apoyo de Cuba, que ha sido parte de esto, de Nicaragua. Espero que la movilización del pueblo venezolano sea imparable. Y si no, lo que tiene que ser imparable es la reacción de la región, sin cuentos de que uno no se puede entrometer”. En recientes declaraciones, el presidente brasileño instó a su par venezolano a respectar los resultados electorales.

Nicolás Maduro y Mauricio Macri

“La gente no puede seguir siendo expulsada de su país. La crisis humanitaria y de emigración que tuvo el país impacta en la región. No es normal esto. No puede ser que esté sucediendo. A esta altura es peor que cualquier guerra que haya vivido la humanidad”, indicó y recordó que durante su gobierno se le dio acogida a los inmigrantes venezolanos cuando el régimen de Maduro mandó a la calle al Ejército para combatir a la oposición.

Además, Macri cuestionó la posición mostrada por la Argentina durante el “papelonezco” mandato de Alberto Fernández: “Todos lo disculpaban y justificaban en términos de lo que hacía el gobierno de Venezuela”.

Sin embargo, ponderó el giro de 180 grados adoptado por la actual administración libertaria. “El gobierno de Milei tomó la posición dura que teníamos nosotros. Ha condenado y está activo, y haciendo todo lo que se puede hacer desde el punto de vista político”.

