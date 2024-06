El Correo Argentino informó a la Justicia que no corren riesgo las elecciones tras el retiro de 4000 trabajadores

Escuchar

El Correo Argentino le informó oficialmente a la justicia electoral que no corre riesgo la organización de las elecciones legislativas de 2025 a pesar de que redujo su planta en unos 4000 empleados que se acogieron a los retiros voluntarios y piensa quedarse con unas 600 sucursales de un total de 1452.

Tras reunirse con la jueza federal portela María Servini y los reclamos del juez federal Ernesto Kreplak de La Plata, la Cámara Nacional Electoral le pidió a la empresa pública que le informe sobre los alcances de su plan de ajuste y cómo va a afectar la organización de las elecciones. El organismo es el encargado de repartir las urnas y los útiles, y luego del comicio de resguardar las urnas y trasmitir los telegramas.

En un oficio al que accedió LA NACION, el Correo informó que “los papeles de trabajo sobre optimización de la red no prevén el cierre de ningún centro operativo, ni modificará sustancialmente el actual esquema logístico electoral en centros urbanos, base principal del despliegue logístico electoral en los grandes distritos”.

El Correo Argentino le dijo a los jueces Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía que “el personal transitorio de los procesos electorales de las últimas décadas ha representado aproximadamente el 75 % del total de la fuerza de trabajo, por lo que aún con las bajas previstas en el mencionado proceso de reestructuración las capacidades electorales no se verán significativamente impactadas”.

“El eventual cese de actividades comerciales que periodísticamente se presenta como Cierre de sucursales no implicará el abandono de la presencia del correo en el territorio, incorporando al plan de transformación en elaboración las necesidades referidas a todas las actividades que la Ley prevé y que la Justicia Electoral y el Poder Ejecutivo encomiendan a esta empresa”, señala la nota.

El presidente del Correo Argentino, Camilo Baldini, dijo a LA NACION que el 24 de mayo concluyó el programa de retiros voluntarios y que de 16.892 empleados, unos 4000 se acogieron a este mecanismo que incluye jubilaciones anticipadas o el pago de indemnizaciones más un 30 %. Hubo además 377 despidos a personas que tenían sumarios o registraban incumplimientos, expresó.

Camilo Baldini, presidente de Correo Argentino Camilo Baldini /Linkledin

En cuanto a las elecciones, Baldini señaló que en 2023 se contrataron una 59.000 personas de manera transitoria, las que sumaron a los 17.000 empleados que había en ese momento. En la próxima elección, en la medida en que sea necesario, se van a cubrir los puestos de las personas que se acogieron al retiro, con personal eventual.

Asimismo el plan de reducción contempla que de las 1452 sucursales, queden unas 600. Las que fueron cerradas son unas 50, seleccionadas en función de que estaban una muy cerca de otra en los centros urbanos o en los ámbitos rurales, cuando el movimiento diario no justificaba esa infraestructura. “Está garantizado el servicio, no vamos a cerra una sucursal sin abrir una ventanilla de Correo para atender a la gente”, agregó Baldini.

“Vamos de todos modos a cumplir con el servicio nacional, como lo estaos haciendo hasta ahora, aunque no esté la sucursal, se va a repartir la correspondencia y la paquetería, llegaremos aunque cierre la sucursal”, prometió Baldini. El Correo aún es el agente de pago por ejemplo de la asignación unipersonal por hijo en el caso de 300.000 personas no bancarizadas. Ese pago no se dejará de hacer, prometió el funcionario del organismo que ahora quedó fuera de la lista de empresas a privatizar después del tratamiento de la Ley Bases en el Congreso.